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26.08.13 18:39최종 업데이트 26.08.13 18:39

재개발·재건축 늘어나는 성남 원도심…지역난방 공급 확대 '탄력'

상대원동 그린벨트 해제 본격화…한난·국토부·경기도와 후속 협의

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경기 성남시 수정·중원구 지역난방 공급사업이 예비타당성조사를 통과하면서 신규 열공급시설 설치와 개발제한구역 해제 등 후속 절차가 본격화된다.
경기 성남시 수정·중원구 지역난방 공급사업이 예비타당성조사를 통과하면서 신규 열공급시설 설치와 개발제한구역 해제 등 후속 절차가 본격화된다. ⓒ 박정훈

경기 성남시 수정·중원구 지역난방 공급사업이 예비타당성조사를 통과하면서 신규 열공급시설 설치와 개발제한구역 해제 등 후속 절차가 본격화된다.

성남시는 수정·중원구 지역난방 공급을 위해 한국지역난방공사가 지난해 9월 재정경제부에 신청한 예비타당성조사가 최종 통과했다고 13일 밝혔다.

시는 그동안 주민 요구에 따라 수정·중원구 일부 지역에 지역난방을 공급해 왔으나 재개발·재건축 사업 확대에 따른 열수요 증가로 기존 열원만으로는 추가 공급이 어려울 것으로 보고 신규 열공급시설 설치를 추진해 왔다.

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이에 한국지역난방공사는 2025년 4월 관련 용역을 통해 사업계획과 사업비 적정성, 주민생활에 미치는 영향 등을 검토했다. 이어 같은 해 9월 예비타당성조사를 신청했으며 경제성·정책성·지역균형발전·기술성 등에 대한 검토를 거쳐 최종 통과됐다.

성남시는 예타 통과에 따라 한국지역난방공사와 구체적인 사업계획을 마련하고 신규 열공급시설 부지 확보를 위한 상대원동 일원의 개발제한구역 해제 절차를 추진할 계획이다.

국토교통부와 경기도 등 관계기관과의 협의도 이어가 관련 행정절차를 진행할 방침이다.

시는 지역난방 공급이 확대되면 수정·중원구 재개발·재건축에 따라 늘어나는 열수요에 대응하고 원도심 주거환경과 에너지 공급 여건을 개선하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.

신상진 성남시장은 "수정·중원구 지역난방 공급은 주민들이 오랫동안 요구해 온 숙원사업이자 민선 9기 공약사업"이라며 "예비타당성조사 통과를 계기로 사업이 본궤도에 오른 만큼 한국지역난방공사와 관계기관이 협력해 열공급시설 부지 확보와 개발제한구역 해제 등 후속 절차를 추진하겠다"고 말했다.

#성남시

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