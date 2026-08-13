2만1700호 또 들어서는 남양주…최현덕 "선교통 후입주가 원칙"

큰사진보기 ▲경기 남양주시 와부읍 도곡리 일원에 2만1700호 규모의 신규 공공택지가 조성된다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시 와부읍 도곡리 일원에 2만1700호 규모의 신규 공공택지가 조성된다.남양주시는 대규모 인구 유입에 대비해 '선교통 후입주'를 원칙으로 광역교통대책을 마련하고 농생명바이오 클러스터를 조성해 자족기능을 강화한다는 계획이다.남양주시는 정부가 와부읍 도곡리 일원 약 228만㎡(68만평)에 2만1700호 규모의 신규 공공택지를 지정한 것과 관련해 국토교통부, 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 교통·자족기능 확충 방안을 협의할 계획이라고 13일 밝혔다.현재 남양주에서는 왕숙·왕숙2신도시와 진접2지구, 양정역세권 등 대규모 공공개발사업이 동시에 추진되고 있다. 시는 신규 택지까지 조성되면 향후 인구와 교통수요가 크게 늘어날 것으로 보고 있다.이에 따라 신규 택지 입주 시기에 맞춰 철도와 도로 등 주요 교통망을 구축하는 '선교통 후입주'를 핵심 과제로 추진한다.특히 신규 택지에서 발생하는 교통수요뿐 아니라 와부·덕소 등 기존 지역의 교통여건까지 개선할 수 있도록 광역교통대책을 마련해 줄 것을 국토교통부에 요구하고 있다.자족기능 확보에도 나선다. 남양주시는 왕숙신도시에서 약 120만㎡ 규모의 도시첨단산업단지를 추진하고 있으며, 이번 신규 공공택지에는 시가 요구해 온 농생명바이오 클러스터 조성 계획이 반영됐다.시는 농생명바이오 관련 기업과 연구개발(R&D) 기관, 대학 등을 연계한 산업생태계를 구축하고 왕숙 도시첨단산업단지와 연계해 일자리와 산업기반을 확대할 계획이다.신규 택지와 기존 도심의 교통·산업·생활SOC도 연계해 주거 공급에 치우친 개발이 아닌 직주근접형 자족도시로 조성한다는 구상이다.최현덕 남양주시장은 "2만1700호 규모의 공공주택지구가 조성되는 만큼 시민들이 교통 문제를 우려하지 않도록 '선교통 후입주' 원칙 아래 선제적인 광역교통대책 마련을 위해 국토교통부, LH와 적극 협의하겠다"고 말했다.이어 "왕숙 도시첨단산업단지와 신규 택지의 농생명바이오 클러스터를 연계해 양질의 일자리를 만들고 주거·산업·교통이 함께 성장하는 자족도시로 조성하겠다"고 밝혔다.