용인시, 재생에너지 공모 4년 연속 '최우수'…원삼·백암 134곳에 설비 확충

큰사진보기 ▲용인시는 기후에너지환경부가 주관하는 ‘2027년 재생에너지보급(융복합지원)사업’ 공모에서 최우수 등급에 선정됐다고 13일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 정부의 재생에너지 보급사업 공모에서 4년 연속 최우수 등급을 받았다.용인시는 기후에너지환경부가 주관하는 '2027년 재생에너지보급(융복합지원)사업' 공모에서 최우수 등급에 선정됐다고 13일 밝혔다.재생에너지 융복합지원사업은 지방자치단체가 주택과 건물 등에 태양광·지열·태양열 등 재생에너지 설비를 보급할 수 있도록 정부가 지원하는 사업이다.용인시는 이번까지 8년 연속 공모에 선정됐으며 2024년부터 4년 연속 최우수 등급을 받았다. 최우수 등급에는 국비 차등지원 시 최고 지원율이 적용된다. 다만 정부 예산이 아직 확정되지 않아 최종 사업비와 국비 규모는 변동될 수 있다.시는 이번 공모에서 처인구 원삼면과 백암면의 주택·건물, 산업단지 입주기업 등 134곳에 태양광 792㎾, 지열 350㎾, 태양열 184㎡를 설치하는 계획을 제시했다.예상 사업비는 국비 8억7000만원을 포함해 총 22억원이다. 시는 내년 1월 주민설명회를 시작으로 주민대표와 참여기업 간 업무협약 등을 거쳐 시설별 재생에너지 설비를 설치할 예정이다.용인시는 2020년부터 올해까지 국비 58억원을 포함한 118억원을 투입해 처인구 일원에 태양광 5328㎾, 지열 1978㎾, 태양열 744㎡ 규모의 재생에너지 설비 설치를 지원했다.이를 통해 연간 9462MWh의 재생에너지를 생산할 수 있으며, 시는 화석에너지 1855toe(석유환산톤)를 대체할 수 있는 규모라고 설명했다.시는 2025년부터 시행한 다자녀·임산부 가구 추가 지원도 내년에 이어갈 계획이다. 의무 사후관리 기간 5년이 지난 설비에 대해서도 별도의 사후관리 체계를 운영한다.이상일 시장은 "재생에너지 융복합지원사업은 에너지 취약지역에 설비를 보급하고 탄소중립 가치를 실현하는 데 도움이 될 것"이라며 "사업을 지속적으로 확대할 수 있도록 국비 공모에 적극 참여하겠다"고 말했다.