구직에 실패한 주부가 무가치함과 싸우다 한 일

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큰사진보기 ▲요즘 나의 가장 주된 일과 '알바검색'매일 알바 검색하는 중년 주부의 모습 ⓒ Chat GPT 생성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나눔한 내돈내산 쌀통중고로 팔 수도 없고 버리기엔 아까웠던 쌀통 ⓒ 이지아 관련사진보기

큰사진보기 ▲나눔 후 거래 후기거래 후기일 뿐인데 마치 나에 대한 칭찬같아서 기분 좋아졌다 ⓒ 이지아 관련사진보기

나의 무가치함과 싸우고 있는지 4개월이 넘었다. 23년 넘게 팠던 한 우물인 방송작가 일은 올해 들어 아예 끊겼고 평생교육원과 도서관에서 글쓰기 수업을 나가고 있지만 돈이 될 리 만무하다. 성인이 된 이후 평생 벌던 돈을 못 벌고 있다는 건 생각보다 많이 주눅드는 일이었다.게다가 얼마 전에 지원한 두 개의 공모전에서 모두 떨어지고나자 바닥으로 추락하는 기분이었다. 필요했던만큼 열심히 준비했고 그만큼 기대도 컸던 터였다. 바닥에 엎드려 괴로워 하고 있을 여유조차 없다. 늘 들어오던 돈이 안 들어오는 채로 이미 몇 달이 지났고, 삼남매는 쑥쑥 자라고 있으니 어떻게든 다시 생활 전선에 뛰어들어야 했다.중고거래앱 알바를 샅샅이 훑었다. 딱히 기술이란 게 없다보니 주로 서빙 쪽을 공략했지만 어떻게 된 게 면접보러 오라는 연락조차 없다. 경력직을 선호하는 것은 당연했고, 어떤 구인글에서는 '젊은 직원들이 화기애애한 분위기로 일하고 있습니다'라는 말로 아예 나이로 선을 그었다.건물 청소 일에도 지원했다. 경력직을 선호한다는 문구가 있지만 지원서에 나를 어필하면 될지도 모른다 싶었다. 작가 경력을 살려 정성을 다해 지원서를 작성했다. 나같으면 혹 할 것 같은 글인데 여전히 연락은 오지 않았고 구인 공고글에는 어느새 '마감'이라는 두 글자가 박혀 있다. 공장 생산직에도 지원했는데 거의 100명에 가까운 지원자 수를 보니 이조차도 가망이 없다 싶다.이쯤되자 세상으로부터 완전히 거부당하고 있는 느낌마저 들었다. '겨우 알바 하나 탈락했다고 오버하지 말자'라는 긍정적인 생각이 차마 들지 않았다. 어디에도 나를 필요로 하는 사람이 없다는 느낌, 무가치한 존재가 되어버린 절망감은 생각보다 강력하게 나를 후드려 팼다.나이 50. 어떤 분야에서는 늙었고, 다른 분야에서는 어리다고 본다. 한 분야의 경력이 많다는 것은 그만큼 다른 분야의 경험이 없다는 뜻이다. 몇몇 유튜브를 보니 50대는 스펙을 다운그레이드 해서 속여야 한댄다. 속일 정도로 대단한 스펙도 아니고 내가 봐도 내 위치가 애매모호하다. 그럼에도 알바 지원은 계속했고 자꾸 거부당할수록 점점 쪼그라들기만 했다.시간은 많고 할 일이 없으니 뭐라도 해야했다. 질서없이 잡동사니를 처박아둔 펜트리를 정리하다가 지금은 쓰지 않는 쌀통을 발견했다. 20kg짜리 쌀을 진공으로 보관하는 용기인데 광고와는 달리 진공 유지 시간이 길지 않았다. 10만 원이 넘는 돈을 주고 샀지만 성능을 뻔히 아는데 중고로 팔 수도 없고 그렇다고 그냥 버리기에는 아까운 물품이었다. 혹시나 필요한 사람이 있을지도 모른다는 마음에 중고거래앱 나눔에 올렸다.글을 올린 지 1분이나 지났을까. 알바를 지원했을 때는 도통 울리지 않던 당근 채팅이 바쁘게 울리기 시작한다. 몇몇의 채팅에 답을 하고 한 이웃과 거래약속을 잡았다. 쌀통을 잘 정돈해서 문앞에 내놓고 채팅을 하는 과정에서 나도 모르게 웃고 있었다. 뭐지? 왜이렇게 기분이 좋지?이건 몇 달 간 느껴보지 못한 감정이었다. 쓸모. 내가 세상에 쓸모있는 존재가 된 느낌이었다. 그 이웃에게 필요한 건 쌀통이었을 뿐인데 쌀통을 나눔받고 싶다고 보낸 채팅이 꼭 세상엔 나도 필요하다고 인정해주는 것 같았다. 이런 걸로 기분이 이다지도 좋아지다니. 비참한 마음도 들었지만 그날 나는 저녁 내내 활기가 솟았다.지금 나에게 필요한 건 일자리와 돈이라고 생각했는데 어쩌면 '인정'이었던 건 아니었을까. 알바를 구하는 과정에서 마음이 아팠던 것은 내 인생이 거부당하는 것 같은 착각 때문이었다. 그저 그 일자리에 맞지 않는 사람이라는 뜻일 뿐인데, 열심히 살아온 내 인생 전체가 무가치 하고 쓸모없는 것처럼 느껴졌던 것이다.어쩌면 쌀통 나눔 하나에 이렇게까지 기분이 날아오른 것 역시 착각 덕분일 것이다. 그 이웃이 필요한 것은 그저 쌀통이었을 뿐, 자신의 필요에 의해 받아간 쌀통이 한 중년의 여인을 수렁에서 건져냈을 거라고는 전혀 예상도 못할 테다. 그럼에도 이 기분을 오래오래 간직하면서 나에게 최면을 걸고 싶다. 아직 세상에는 내가 필요하다고.오늘도 나이 50 중년의 구직활동은 계속 된다. 그 일은 아마도 지금껏 내가 해온 일과는 다를 것이며 그럼에도 불러만 준다면 나는 일을 할 것이고, 그 일이 나의 정체성이 되지는 않을 것이다. 이런 에피소드가 생기면 결국 글을 쓰고야 마는 나라는 사람은, 어떤 일을 하든 글을 쓰는 행위로 나를 구원하고 지켜나가야 함이 명백해졌다.다행인 것은 나를 구원할 행위가 또 하나 생겼다는 사실! 세상에 거부 당하는 느낌에 마음이 아플 때마다 나에게 귀한 것을 나눔해야겠다. 좋고 귀한 것일수록 더 많은 사람들이 나를 찾겠지? 비록 그 이웃들이 필요한 것은 내가 아니라 그 물품이겠지만 그래도 누군가 나를 찾았다는 착각에 맘껏 취하리라. 그렇게 또 한 번 절망을 딛고 일어날 생각에, 오늘도 집안 곳곳에 나눔할 물건이 뭐가 있나 꼼꼼히 둘러본다.