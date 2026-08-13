"가로림만 갯벌 지킨 시민이 세계유산 등재 주역"

큰사진보기 ▲가로림만 서산갯벌이 지난 7월 유네스코 세계유산 ‘한국의 갯벌’에 확대 등재된 가운데, 서산시가 등재 이후 최우선 과제로 1300억원 규모의 가로림만 국가해양생태공원 조성사업을 꼽았다. ⓒ 서산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲가로림만은 해양생태계 최상위 포식자인 점박이물범의 내륙 유일 서식지이자 노랑부리백로 등 국제적 멸종위기 조류의 주요 도래지다. ⓒ 서산시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

가로림만 서산갯벌이 지난 7월 유네스코 세계유산 '한국의 갯벌'에 확대 등재된 가운데, 서산시가 등재 이후 최우선 과제로 1300억 원 규모의 가로림만 국가해양생태공원 조성사업을 꼽았다. 다만 어업활동 제약과 탐방객 관리 원칙, 가로림만을 공유하는 태안군과의 협력 방안 등은 구체적인 대책이 뒤따라야 할 과제로 남았다.이완섭 서산시장은 <서산시대>와의 서면 인터뷰에서 "세계자연유산 등재 효과를 발판 삼아 국가해양생태공원 조성사업의 예비타당성조사 통과에 행정력을 집중하겠다"며 "동시에 갯벌생태길과 탐방 인프라를 정비해 세계유산 도시에 걸맞은 보전·이용 기반을 갖추겠다"고 밝혔다.가로림만 국가해양생태공원 조성사업은 2032년까지 서산시와 태안군 가로림만 일원에 총사업비 1300억 원을 투입하는 사업이다. 가로림만은 2016년 전국 최초이자 최대 규모의 해양생물보호구역으로 지정된 데 이어 지난해 12월 국내 제1호 국가해양생태공원으로 지정됐다.서산시는 올해 9월까지 예타 사업계획을 마무리한 뒤 10월 해양수산부에 예타 대상사업 선정을 건의할 계획이다. 국가 재정사업 예비타당성조사는 지방자치단체가 기획예산처에 직접 신청하는 방식이 아니라 소관 중앙행정기관의 장이 기획예산처 장관에게 요구하는 절차를 거친다. 이에 따라 해양수산부가 사업 필요성과 내용을 검토해 예타를 공식 요구해야 한다. 서산시는 내년 예타 통과를 목표로 대응한다는 계획이다.이 사업은 앞서 지난해 7월 기획재정부 재정사업평가위원회의 타당성재조사 문턱을 넘지 못했다. 세계유산 등재와 국가해양생태공원 지정이라는 여건 변화를 토대로 다시 경제성과 정책성을 평가받게 되는 셈이다.세계유산 등재 이후 탐방객 관리의 핵심 축으로는 현재 조성 중인 가로림만 갯벌생태길이 제시됐다.이 시장은 "갯벌생태길이 완성되면 세계자연유산이자 제1호 국가해양생태공원인 가로림만 연안 125㎞를 둘러볼 수 있는 핵심 인프라가 될 것"이라며 "끊겨 있던 기존 탐방로 구간을 잇고 정비하는 사업으로 가로림만 생태관광을 이끄는 선도사업"이라고 설명했다.갯벌생태길은 2028년 완공을 목표로 총사업비 300억 원이 투입된다. 국비 210억 원, 충남도비 45억 원, 서산시와 태안군이 각각 22억 5000만 원을 부담한다. 전체 구간은 서산 80㎞, 태안 45㎞다. 올해 8월 기본·실시설계 최종보고회를 거쳐 내년 2월부터 구간별 공사에 들어갈 예정이다.다만 탐방객 증가에 따른 생태계 보호 대책은 아직 구체화되지 않았다. 생태계 보전을 위해 일부 구간의 탐방객 출입을 제한할 계획이 있는지를 묻는 질문에 이 시장은 "생태탐방로 관련 출입 제한 근거법이 없다"고 답했다.가로림만은 해양생태계 최상위 포식자인 점박이물범의 내륙 유일 서식지이자 노랑부리백로 등 국제적 멸종위기 조류의 주요 도래지다. 세계유산이라는 이름을 앞세운 관광 활성화와 민감한 서식지 보호를 어떻게 조화시킬지는 등재 이후 풀어야 할 과제로 남는다.세계유산 등재 효과를 지역경제와 연결하는 방안도 추진된다.이 시장은 "가로림만 일원에서 생산된 농수산물에 세계유산 브랜드를 접목하고 국내외 주요 행사 개최와 생태관광 상품 개발을 통해 세계유산 타이틀이 지역경제의 실질적인 파급효과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.주민과 어업인의 참여를 제도화하기 위한 협의기구도 만든다는 계획이다. 이 시장은 "(가칭)세계유산 지역관리위원회를 구성해 행정과 전문가, 지역 주민대표가 함께 보전·관리 체계의 의사결정과 정책 제안에 직접 참여하도록 하겠다"고 밝혔다. 서산시는 관련 조례 개정과 구성 절차를 거쳐 내년 중 위원회를 구성·운영할 계획이다.그러나 세계유산 등재와 국가해양생태공원 조성이 기존 어업활동이나 주민 생활에 새로운 제약으로 이어질 가능성에 대해서는 구체적인 답변을 내놓지 않았다.가로림만을 함께 관리해야 할 태안군이 이번 세계유산 확대 등재 대상에서 빠진 이유와 향후 태안군과의 공동 관리 방안을 묻는 질문에도 시는 "서산시가 답변할 수 없는 사안"이라고 밝혔다.세계유산 등재가 곧바로 지역경제 활성화나 생태계 보전으로 이어지는 것은 아니다. 탐방객이 늘수록 서식지 훼손 가능성도 커지고, 보호 규제가 강화될 경우 어업인과 주민들의 생활에 영향을 미칠 수 있다. 국가해양생태공원과 갯벌생태길 사업 역시 서산과 태안이 하나의 생태계를 공유하고 있다는 점에서 두 지자체의 협력 없이는 완성되기 어렵다.이 시장은 "지난 세월 조력발전소 찬반 갈등과 유류오염사고의 위기를 극복하며 가로림만 갯벌을 지켜주신 시민 모두가 세계유산 등재의 주역"이라며 "가로림만 서산갯벌을 세계인의 유산으로서 후손에게 온전히 물려줄 수 있도록 시민과 다시 한번 합심해 글로벌 생태도시를 만들어가겠다"고 말했다.