새벽 5시에 출발해 도착한 섬에서 마주친 것

큰사진보기 ▲칠산타워낙월도행 여객선에서 바라본 향화도선착장과 칠산타워. 높이 111m의 타워가 칠산바다를 굽어보고 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠산대교칠산바다를 가로지르는 칠산대교. 영광 염산면 향화도와 무안 해제면을 잇는 다리가 푸른 바다 위로 길게 뻗어 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠산놀빛교 향화도선착장 앞 목섬과 바다 위로 길게 이어진 붉은 보행교. 잔잔한 아침 바다와 어우러져 한 폭의 풍경을 만든다 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲낙월도상낙월도선착장에 닿자 갈매기 떼가 여행자를 반기듯 한가롭게 자리를 지키고 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙월도진달이 둘레 ,상낙월도와 하낙월도를 잇는 약 8km의 섬 ⓒ 문운주 관련사진보기

"섬 여행, 너무 더워서 힘들어요."

큰사진보기 ▲월암정위령탑 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲속에서 만난 사슴인적 드문 낙월도 둘레길, 나무 사이에서 두 귀를 쫑긋 세운 사슴 한 마리가 낯선 여행자를 바라보고 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲벼락바위갯벌 한가운데 우뚝 선 벼락바위. 벼락을 맞아 쪼개진 듯한 독특한 형상으로, 바위 사이로 해가 떠오르면 독특한 일출 풍경을 만날 수 있다.. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲장벌해수욕장신안, 임자대교가 한눈에 들어온다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙월도표지석 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙월도작은 맛골해변 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙월도진달이 둘레길, 숲깅 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙월도선착장 가장자리에 줄지어 도열한 갈매기들. 마치 바다의 열병식을 보는 듯하다. ⓒ 문운주 관련사진보기

[트레킹 코스]

상낙월도선착장 → 월암정·위령탑 → 재계미 당산숲 → 큰·작은갈맛골 → 누엣머리 → 진월교 → 하낙월도 → 벼락바위 → 장벌해수욕장 → 하낙월도선착장(거리 약 8km / 소요시간 3~4시간)

전남 영광 앞바다에 '달이 지는 섬'이 있다. 상낙월도와 하낙월도, 두 섬을 진월교가 하나로 잇는 낙월도다. 낮은 산과 해안길, 작은 마을과 모래사장이 어우러져 이름난 관광지와는 다른 섬의 풍경을 간직하고 있다.낙월도 여행의 묘미는 걷기에 있다. 배에서 내려 해안 길을 걷고 진월교를 건너면 상낙월도와 하낙월도를 함께 둘러볼 수 있다. 칠산바다를 곁에 두고 해변과 섬마을을 지나는 길이다. 서남해 섬을 두 발로 만나는 즐거움이 있다.지난 14일 오전 7시 30분, 영광 염산면 향화도선착장에서 낙월도행 배에 올랐다. 출렁이는 바다 위로 갈매기가 날고, 정박한 배들이 물결을 따라 흔들린다. 수평선 너머를 바라보는 것만으로도 마음이 열린다. 칠산바다를 건너 이름부터 낭만적인 낙월도로 향하는 아침, 마음이 먼저 바다로 나간다.향화도는 영광군 염산면 끝자락에 자리한 작은 포구다. 과거에는 갯벌로 이어진 섬이었으나 간척사업으로 육지와 연결됐다. 선착장 인근에는 높이 111m의 칠산타워가 솟아 있다. 영광군 11개 읍면의 화합을 상징하는 높이다. 전망대에서는 칠산바다와 칠산대교, 주변 섬들을 한눈에 조망할 수 있다.눈앞에 펼쳐진 바다가 칠산바다다. 칠산이라는 이름은 영광 백수해안 앞바다에 일곱 개의 작은 섬이 줄지어 떠 있는 칠산도에서 비롯됐다. 한때 조기 떼가 몰려들어 전국의 어선이 모여들던 칠산어장의 중심이기도 했다.향화도의 풍경도 조금씩 달라지고 있다. 칠산타워에서 목섬으로 이어지는 '칠산 놀빛교'는 현재 마무리 공사가 한창이다. 다리가 개통되면 바다 위를 걸으며 칠산바다와 노을을 가까이에서 만날 수 있다. 칠산타워와 목섬 산책로를 잇는 새로운 관광 명소가 될 것으로 기대된다.배가 선착장을 벗어난다. 육지가 조금씩 멀어지고 눈앞에는 칠산바다가 펼쳐진다. 크고 작은 섬을 지나며 창밖을 바라보는 것도 섬 여행의 즐거움이다. 바다를 가르며 달리던 배가 어느새 낙월도에 다가선다.오전 10시, 배에서 내리자 바닷바람이 얼굴을 스친다. 선착장 한쪽에 모여 있던 갈매기 떼가 우리를 반기듯 자리를 지키고 있다. 인기척 드문 섬에서 만난 첫 환영객이다. 향화도에서 바라보던 바다를 건너 이제 섬에 들어왔다. 여기서부터 두 발로 낙월도를 만난다.울산에서 왔다는 여행자와 함께 배에서 내렸다. 섬 여행을 즐긴다는 그는 전날 송이도를 다녀왔는데, 무더위에 꽤 고생했다고 한다. 이날은 차를 배에 싣고 들어와 섬을 둘러본 뒤 인증사진만 남기고 돌아갈 계획이란다. 한여름 폭염 앞에서는 섬 여행도 쉽지 않은 모양이다.그래도 친구 두 명과 함께 섬을 걸어서 돌아보기로 했다. 한여름 트레킹, 말 그대로 이열치열 피서법이다. 여름이면 젊은이들이 뜨거운 길을 걸으며 국토대장정에 나섰듯, 우리도 땀을 흘리며 섬 구석구석을 걸어보기로 한다.낙월도의 진달이 둘레길은 상낙월도와 하낙월도를 잇는 8km 남짓한 해안 길이다. 상낙월도선착장에서 출발해 큰갈마골해변과 쌍복바위전망대를 지나 진월교를 건너 하낙월도로 이어진다. 높은 산을 오르는 길이 아니라 칠산바다와 해변, 섬마을을 곁에 두고 걷는 길이다.상낙월도선착장에서 오른쪽으로 길을 잡는다. 가장 먼저 월암정과 위령탑이 발길을 붙잡는다. 고요한 섬에도 아픈 기억이 있다. 낙월도는 한때 전국에서 손꼽히는 새우잡이 어장이었다. '멍텅구리배'라 불린 무동력선을 띄워 젓새우를 잡았고, 새우가 몰고 온 사람과 돈으로 섬이 북적이던 시절도 있었다.그러나 1987년 태풍 셀마가 몰아치면서 새우잡이배들이 난파돼 많은 어부가 목숨을 잃었다. 위령탑 앞에서 잠시 걸음을 멈춘다. 낙월도의 바다는 풍요를 안겨준 삶의 터전이면서, 누군가에게는 돌아오지 못한 바다이기도 했다.둘레길을 걷는 동안 주민과 마주치기가 쉽지 않다. 간혹 여행자만 스쳐 지나간다. 숲길로 접어들자 후박나무와 소나무가 햇볕을 가려주고, 재계미 부근에는 오랜 세월 마을을 지켜온 팽나무 당산숲이 남아 있다. 바닷바람을 견디며 자란 나무들이 한여름 길에 그늘을 내어준다.그늘진 숲길을 걷는데 나무 사이에서 인기척이 느껴진다. 고개를 돌리자 사슴 한 마리가 두 귀를 쫑긋 세운 채 나를 바라본다. 사람을 보기 힘든 섬에서 사슴도 외로웠던 걸까. 한동안 서로 눈을 맞춘다. 뜻밖의 친구를 만난 듯 반갑다.둘레길에는 낙월도의 자연과 삶의 흔적이 이어진다. 아쉬운 점도 있다. 제초 작업이 제때 이뤄지지 않은 구간에는 풀이 무성해 걷기가 불편하다. 좋은 풍경을 품은 둘레길인 만큼 조금만 더 세심하게 관리한다면 여행자의 발길도 한결 편해질 듯하다.큰갈맛골과 작은갈맛골 해변, 누엣머리를 지나 섬 남쪽으로 돌아 내려오면 진월교에 이른다. 다리 위에 서자 왼쪽으로 칠산바다가 펼쳐지고, 오른쪽으로는 외양마지와 숭어바위 너머 대각이도와 소각이도, 송이도와 안마도가 희미하게 보인다.진월교를 건너면서 상낙월도에서 하낙월도로 들어선다. 다리를 건너자 섬길의 분위기도 조금 달라진다. 길을 이어가자 벼락바위가 눈에 띈다. 갯벌 위에 우뚝 솟은 바위 주변으로 수많은 게가 분주하게 오간다. 밀물과 썰물이 드나드는 갯벌은 게와 조개류가 살아가는 생명의 터전이다.마을 정자에서 잠시 땀을 식힌 뒤 장벌해수욕장으로 향한다. 바다 너머 신안 지도와 임자도가 눈에 들어온다. 임자대교도 선명하게 보인다. 긴 트레킹 끝에서 만난 탁 트인 바다가 마지막 선물처럼 다가온다.하낙월도선착장으로 돌아오니 아침에 타고 왔던 '섬사랑12호'가 기다리고 있다. 새우의 섬, 초승달을 닮은 섬, 이름처럼 '달이 지는 섬' 낙월도. 새벽 5시에 집을 나서 상낙월도와 하낙월도를 두 발로 돌아본 긴 하루가 저문다.배가 선착장을 떠나자 낙월도가 칠산바다 너머로 조금씩 멀어진다. 숲에서 마주친 사슴, 벼락바위 곁을 오가던 게, 땀 흘리며 걸었던 섬길이 차례로 떠오른다. 섬은 바다 너머로 멀어지지만, 두 발로 만난 낙월도의 여름은 오래도록 마음에 남을 것 같다.