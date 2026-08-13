시드니 평화의 소녀상 10년, 기억은 오늘도 그 자리에 있었다

시드니 평화의 소녀상이 건립 10주년을 맞았다. 지난 8일(토) 시드니 애쉬필드 연합교회(Ashfield Uniting Church, 담임목사: Rev. Bill Crews)에서 열린 기념행사에는 한국과 호주, 뉴질랜드에서 활동하는 인권·시민사회 관계자와 시드니 교포들이 참석해 지난 10년의 활동을 돌아보고 일본군 '위안부' 피해자들의 기억을 이어가기 위한 연대의 뜻을 확인했다.
이번 행사는 시드니 평화의 소녀상 연대(FCWS, Friends of "Comfort Women" in Sydney)가 주최·주관하고 사단법인 호주한인교육문화센터가 협력했다.
시드니 평화의 소녀상은 2016년 8월 6일 성남시와 시드니 시민사회의 협력으로 건립됐다. 당시 세계에서 네 번째, 남반구에서는 최초로 세워진 평화의 소녀상이었다. 이후 2019년 멜버른에도 소녀상이 건립됐으며, 퀸즐랜드대학교에는 평화의 소녀상 벽화가 조성되는 등 호주에서도 일본군 '위안부' 피해자들을 기억하기 위한 활동이 이어졌다.
건립 과정은 순탄하지 않았다. 일본 정부와 일부 우익단체의 반발과 압박 속에서 건립 장소를 마련하는 데 어려움을 겪었지만, 빌 크루즈(Bill Crews) 목사가 이끄는 애쉬필드 연합교회가 소녀상의 보금자리를 제공하면서 현재의 자리에 안치될 수 있었고, 한인 동포사회와 호주 현지 인권단체들도 건립과 이후 활동에 지속적으로 힘을 보탰다.
이날 기념행사는 1부 기념식과 2부 토크 콘서트로 진행됐다. 1부에서는 소녀상 건립에 참여했던 한국과 호주, 뉴질랜드 인사들의 축사와 기념사가 이어졌으며, 지난 10년간 소녀상을 지켜온 과정과 의미를 담은 영상과 추미해 경기도 지사의 인사말 영상이 틀어졌다.
특히 소녀상에 지속적으로 공간을 제공해 온 빌 크루즈 목사에게 감사패와 후원금이 전달됐다. 피해자들을 추모하고 평화의 메시지를 전하는 문화공연도 함께 진행됐다.
2부 토크 콘서트에는 윤미향 '김복동의 희망' 공동대표와 홍사훈 전 KBS 기자가 참여했다. 일본군 '위안부' 문제의 과거와 현재, 정부의 역할, 해외 동포사회가 할 수 있는 활동 등을 주제로 이야기를 나누며 참석자들과 질의응답을 진행했다.
뉴질랜드 아오테아로아 평화의 소녀상 준비위원회의 정레베카 위원장은 축사에서 시드니가 자리한 땅의 선주민인 이오라 국가 왕갈족과 뉴질랜드 선주민 마오리에게 경의를 표했다. 이어 일본군 성노예제 문제의 정의로운 해결 역시 탈식민화 운동의 한 과정이라고 강조했다.
정 위원장은 뉴질랜드 오클랜드에서 소녀상 건립을 추진하면서 겪었던 반대와 어려움을 언급하며 "10년이라는 시간이 얼마나 큰 성과인지 더욱 공감할 수 있다"라며 "이는 한 공동체가 함께 만들어낸 성과"라고 평가했다. 또한 지난 10년 동안 시드니 평화의 소녀상을 지켜온 사람들에게 감사의 뜻을 전했다.
행사에는 평화의 소녀상 작가인 김서경 '김복동의 희망' 공동대표를 비롯해 윤미향 김복동평화센터 공동대표, 박미해 김복동평화공원 양산시민추진위원회 대표, 권미경 세브란스병원노동조합 위원장, 심현정 서울의료원노동조합 위원장, 유주동 서울시의원, 홍사훈 전 KBS 기자, 김삼석 수원시민신문 기자, 김정환 미디어몽구 기자, 정레베카 아오테아로아 뉴질랜드 평화의 소녀상 준비위원회 위원장, 퀸즐랜드대학교 윤지우 Undergraduate Senator, 호주 노동당 Young Labor 활동가 William Yang과 Olivia Yu, 시드니 한인회 형주백 씨 등도 자리를 함께했다.
시드니 동포 이회정 씨는 2016년 소녀상 건립 당시부터 현재까지 현장을 지켜본 사람으로서 이번 10주년 행사의 의미를 강조했다. 이 씨는 "30여 명의 시드니 평화의 소녀상 연대 정회원들이 정성과 열정으로 준비한 행사"라며 "특히 행사 다음 날인 9일 한국에서 온 참석자들과 시드니 동포들이 함께 예배에 참석했고, 빌 크루즈 목사가 예배 중 10주년 행사를 소개한 것이 뜻깊었다"고 말했다.
이어 어린 김예서가 평화의 소녀상에 전한 메시지를 언급하며 "다음 세대가 기억을 이어가는 모습을 보며 미래에 대한 기대를 느꼈다"고 덧붙였다.
시드니 평화의 소녀상 10주년은 단순히 건립 이후의 시간을 기념하는 데 그치지 않는다. 건립 당시부터 이어진 시민사회 연대와 피해자들의 증언을 기억하고, 이를 다음 세대에 전달해야 한다는 과제를 다시 확인하는 계기가 됐다.
특히 8월은 일본군 '위안부' 피해자들을 기억하는 의미가 더욱 큰 달이다. 매년 8월 14일은 세계 일본군 '위안부' 기림일로, 피해자들의 증언과 명예 회복, 올바른 역사 교육의 의미를 되새기는 날이다.
호주에서도 일본군 '위안부' 피해 생존자로 증언했던 얀 러프 오헌(Jan Ruff-O'Herne) 할머니를 기억하는 행사가 이어지고 있다. 얀 러프 오헌 할머니의 기일은 오는 8월 19일이다.
한편 광복절을 앞두고 시드니 한인 사회 일부에서는 8월 15일을 '건국일'로 주장하는 행사가 열리는 등 역사 인식을 둘러싼 극우 성향의 움직임도 나타나고 있다. 역사적 사실에 대한 해석을 둘러싼 논쟁이 이어지는 가운데, 평화의 소녀상은 피해자들의 증언과 역사적 사실을 기억하는 공간으로서 그 역할을 이어가고 있다.
시드니 평화의 소녀상 연대는 "소녀상은 지난 10년 동안 호주 지역 사회에 전쟁 범죄의 참상을 알리고 여성 인권과 세계 평화를 이야기하는 상징적인 공간으로 자리 잡았다"며 "앞으로도 올바른 역사 교육과 인권 보호를 위한 연대의 장으로 소녀상을 지켜나가겠다"고 밝혔다.
한편 지난 8일 열린 시드니 평화의 소녀상 건립 10주년 기념행사의 사진과 영상은 시드니 평화의 소녀상 연대 공식 Facebook 페이지
에서 확인할 수 있다.
시드니 평화의 소녀상이 세워진 지 10년. 그 자리에 남은 것은 조형물 하나만이 아니다. 피해자들의 증언을 기억하고, 역사를 바로 알리며, 전쟁 없는 평화를 이야기해 온 10년의 시민사회 연대다. 그리고 그 기억은 올해도 8월 14일 기림일을 통해 전세계에서 계속 이어진다.