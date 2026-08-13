"깊은 유감" 3번, 주진우 벼르는 우원식... "또 허위 주장시 법적조치"

▲주진우 의원은 이들 주장에 반박하며 13일 오후 반박글을 올려 “우 전 의장의 변명, 앞뒤가 안 맞는다”라며 “당시 왜 표결을 늦췄나. 이재명 대표 입장 후 표결한 것은 어떻게 설명할 건가. 국회 표결을 진짜 방해한 건 추경호 전 원내대표가 아니라 이 대표와 우 의장”이라며 전날과 비슷한 주장을 되풀이 했다. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기