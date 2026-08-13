울산 아파트 매매가 2.18% 상승 비상, 울산시 3가지 대책 내놔

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다.

한국부동산원 주택가격동향조사에 따르면 지난 6월 기준 울산 아파트 매매가격은 올해 1월보다 2.18% 올랐다. 이는 서울·수도권을 제외한 지방 광역시 가운데 가장 높은 상승률이다.전세가격도 같은 기간 2.82% 올라 전국 평균 상승률 2.05%를 웃돌았다. 북구가 3.66%, 남구가 3.31% 상승하는 등 오름세가 확산하고 있다. 월세가격도 2.09% 상승해 서민과 무주택 가구의 주거비 부담이 커지고 있다.여기다 울산의 공공임대주택 공급률도 5.9%로 전국 평균보다 낮아 공급 기반이 충분하지 않은 상황이다.그렇다면 왜 울산의 아파트 매매·전세가격이 이처럼 오르는 것일까?울산시 건축정책과 관계자는 "신규 주택 공급 감소와 주거 선호지역에 대한 실수요 집중을 주요 원인으로 분석했다"라며 "사업 맞춤 자금 조달(PF) 대출 규제와 건설경기 침체 등의 영향으로 최근까지 신규 주택 공급이 감소했고, 남구와 중구, 북구 송정지구 등 선호지역으로 수요가 몰리면서 주택가격 상승을 이끌었다"고 분석했다.이에 울산시가 시민들의 주거 부담을 줄이기 위해 공급 확대 등의 '주거안정 대책'을 마련해 추진한다.울산시 건축정책과 관계자는 "공급회복 흐름을 안정적으로 이어가고 단기적인 수급 불안에 선제적으로 대응하기 위해 세 가지 핵심 대책을 추진한다"라고 밝혔다.발표에 따르면 세가지 대책 중 첫째, 청년·신혼부부·취약계층을 위한 공공주택 공급을 확대한다. 울산도시공사와 한국토지주택공사(LH)와 협력해 오는 2030년까지 공공주택 6,671가구를 단계적으로 공급할 계획이다.둘째, 민간주택 공급도 지원한다. 자금난을 겪는 민간분양 사업이 공공지원 민간임대주택사업으로 원활하게 전환될 수 있도록 지원한다. 울산시는 현재 5곳 2,308가구 규모의 사업을 전환 추진 중이다. 또한 재개발·재건축 등 도시정비사업의 속도를 높이기 위해 도시정비기본계획과 관련 제도도 정비할 예정이다.셋째, 주택시장 점검(모니터링)도 강화한다. 실거래가와 임대차 신고 자료 등을 상시 분석해 시장 동향을 점검하고 수급 불균형에 선제적으로 대응한다는 방침이다.한편, 울산시는 올해 하반기부터 신규 아파트 입주 물량이 본격적으로 회복됨에 따라 주택시장 불안도 점차 완화될 것으로 내다보고 있다.울산시에 따르면 올해 하반기 4327가구를 시작으로 2027년 3910가구, 2028년에는 7601가구가 순차적으로 입주를 앞두고 있어, 중장기적 공급 안정세가 이어질 전망이다.울산시 관계자는 "그동안 신규 주택공급 부족으로 주택가격이 다소 상승했으나, 올 하반기부터 입주물량이 점차 확대되면서 오는 2028년까지 공급이 크게 늘어날 것"이라며 "대규모 물량 공급이 본격화 되기까지 시민들이 느낄 주거 부담을 최소화할 수 있도록 이번 주거안정 대책을 차질 없이 추진해 나가겠다"라고 말했다.