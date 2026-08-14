썰물이 열어주는 제주도만의 특별한 물 놀이터

큰사진보기 ▲이호테우해변 원담 ⓒ 김태진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연대마을 관전동물 용천수 노천탕 ⓒ 김태진 관련사진보기

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여름 제주 바다는 그 자체로 완벽한 놀이터입니다. 해수욕장의 하얀 모래사장과 에메랄드빛 파도도 좋지만, 조금 더 특별하고 제주스러운 경험을 원한다면 썰물 시간에 맞춰 해안가로 눈을 돌려보세요. 검은 현무암이 둥글게 바다를 품고 있는 곳, 바로 제주의 전통 어로 시설인 '원담'입니다.검은 돌담 그물이 만들어낸 천연 물놀이터에서 짠내 나는 추억을 쌓고, 솟아나는 용천수에 몸을 씻어내는 짜릿한 개운함까지. 13일 찾은 제주 자연이 허락한 '원담~용천수' 완벽 코스를 소개합니다.'원담'은 해안가의 움푹 들어간 지형이나 갯바위 사이에 돌을 쌓아 만든 제주식 고기잡이 시설입니다. 밀물 때 돌담을 넘어 들어온 물고기들이 썰물 때 물이 빠지면서 돌담에 갇히게 되는 원리를 이용했죠. 그물이나 낚싯대 없이 오직 자연의 흐름과 돌담만으로 물고기를 잡았던 제주 사람들의 오랜 지혜를 엿볼 수 있는 소중한 문화유산입니다.원담의 진짜 매력은 물이 빠진 간조 시간에 드러납니다. 썰물이 열어주는 원담은 그 어느 해수욕장보다 안전하고 흥미진진한 놀이터가 됩니다.하나, 파도 걱정 없는 '천연 수영장'검은 돌담이 거센 파도를 막아주기 때문에 원담 안쪽은 물결이 잔잔하고 수심이 얕습니다. 아이들도 안심하고 물놀이를 즐길 수 있는 최고의 천연 수영장입니다. 따뜻하게 데워진 바닷물에 몸을 담그고 현무암 돌담에 기대어 서면, 도시의 피로는 금세 사라집니다.둘, 맨손으로 잡는 '바다 생태 체험장'물이 빠지면 미처 빠져나가지 못한 작은 물고기, 게, 소라 등이 돌 틈에 모습을 드러냅니다. 특별한 장비 없이 맨손이나 작은 뜰채만으로도 신나는 바다 생태 체험을 할 수 있습니다. 아이들은 호기심 가득한 눈으로 돌 틈을 관찰하고, 어른들은 잊고 있던 동심으로 돌아가게 됩니다.원담에서 신나게 즐겼다면 이제 온몸에 남은 바닷물의 짠기와 모래를 씻어낼 차례입니다. 이때 차로 이동하여 민간 샤워장을 찾는 대신, 근처의 '용천수'를 꼭 경험해보길 강력히 추천합니다.용천수는 빗물이 현무암 층을 통과하며 뚫린 땅속에서 솟아나는 맑고 차가운 민물입니다. 예로부터 제주 주민들의 귀한 식수이자 빨래터, 목욕탕 역할을 해왔습니다. 해안가 마을 곳곳에는 옛 노천탕 형태를 잘 간직한 개방형 용천수탕이 남아 있어 누구나 이용할 수 있습니다.원담에서 바닷물로 끈적해진 몸을 이 차가운 용천수에 담그는 순간, '짜릿하다'는 말로는 부족한 개운함이 온몸을 감쌉니다. 뼈속까지 시원해지는 한기 뒤로 느껴지는 상쾌함은 바다 놀이의 모든 피로를 한순간에 날려버립니다. 제주 자연이 건네는 가장 완벽하고도 깨끗한 마무리입니다.[여행 Tip] 원담과 용천수 체험, 이것만은 꼭!물때 확인은 필수: 원담 체험과 용천수 노천탕 이용은 모두 간조 시간에 맞춰야 합니다. 방문 전 '제주 물때표'를 검색하여 가고자 하는 지역의 간조 시각을 미리 확인하세요.아쿠아슈즈 착용: 현무암 돌담과 갯바위는 매우 날카롭고 미끄럽습니다. 안전을 위해 미끄럼 방지 기능이 있는 아쿠아슈즈를 꼭 착용하세요.마을 공동체 예의: 원담은 여전히 마을 주민들의 소중한 삶의 터전입니다. 지나친 채취는 삼가고, 가져간 쓰레기는 반드시 되가지고 오는 성숙한 에티켓을 보여주세요.제주의 여름, 평범한 해수욕 대신 썰물이 허락한 비밀의 물놀이터 '원담'과 온몸을 깨우는 차가운 '용천수 샤워'로 가장 제주스러운 여름 하루를 완성해 보세요.