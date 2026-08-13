생활자원회수센터 원안 유지…주민 반발 더 거세질 듯

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주시가 그동안 입지를 두고 논란이 됐던 생활자원회수센터를 현도면 현 위치에서 보완 추진하기로 최종 결정했다. 이장섭 시장이 나서 주민들에게 사과의 뜻을 전했지만, 입지 재검토와 번복 과정에서 혼란이 커진 만큼 현도면 주민들의 반발은 더욱 거세질 것으로 보인다.이 시장은 13일 청주시 임시청사에서 기자간담회를 열고 "다양한 의견 수렴을 거쳐 최종적으로 시장이 책임지고 결정해야 할 사안이라는 판단에 따라 현도면에서 진행하는 방식으로 추진하겠다는 결정을 했다"고 밝혔다.이번 결정은 지난달 20일 민선 9기 청주시장직 인수위원회가 공론화 부족 등을 이유로 휴암동 이전을 최우선 대안으로 제시했던 것과는 정반대다.이 시장은 "잘못된 결정이 집행된 이후 되돌리는 것이 너무나 어렵다는 생각을 했다"며 "휴암동으로 옮겨가는 것이 현재 자리에서 추진하는 것보다 훨씬 더 많은 비용과 희생이 따른다"라고 이유를 설명했다.청주시는 현도면 공사를 계약 해지하고 휴암동으로 변경할 경우 그동안 투입된 용역비·설계비·공사비·위약금 등 매몰 비용과 추가 공사비를 합쳐 최소 250억원 이상의 손실이 발생할 것으로 추산했다.휴암동으로 변경할 경우 최종 사업비 기준으로는 500억원 이상 늘어날 수 있다고 설명했다.이 시장은 이 자리에서 "현도면 주민들께 미안함과 안타까움을 가지고 있다"며 "사업 추진 과정에서 설계 변경 등을 통해 주민 피해를 최소화할 수 있는 방법을 찾겠다"고 말했지만. 현도면 주민들은 이번 결정을 쉽게 받아들이지 않을 분위기다.주민들은 그동안 주민 동의 없는 일방적 입지 선정이라며 강하게 반발해 왔다. 현도면 이장단과 주민대책위원회 등을 중심으로 청주시청과 충북도청 앞에서 집회를 열고 공사 중단과 전면 재검토를 요구했다.지난해와 올해에도 주민들은 현도면 행정복지센터와 공사 현장 인근에서 반대 집회를 이어갔고, 청주시의회와 시청을 찾아 항의 서한을 전달하기도 했다더군다나 인수위원회가 휴암동 이전을 검토하면서 주민들은 이미 환영을 뜻을 밝혔던 터라, 도로 현도면으로 결정나면서 실망감은 더욱 커지는 모양새다.현도면 주민대책위 관계자는 "다시 휴암동 이전을 검토하더니 결국 다시 현도로 돌아왔다"며 "행정의 일관성이 없고 주민들만 혼란과 갈등 속에 방치됐다"고 반발하고 있다.청주시는 인수위가 제안한 상생형 자원순환 전략을 바탕으로 환경기초시설 명소화와 미래형 자원순환 클러스터 구축 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 아울러 방진·방음 시설 보완과 주변 피해 최소화 대책을 다시 검토하겠다고 약속했다.하지만 현도면 주민들은 '입지 자체가 문제'라는 입장을 고수하고 있어, 공사 재개 과정에서 집회와 행정 반발이 다시 격화될 가능성이 커지고 있다.