청주시의회, 결국 해외연수 전면 취소

큰사진보기 ▲사진=청주시의회 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주시의회가 결국 올해 해외연수를 가지 않기로 결정했다.청주시의회는 13일 올해 계획했던 모든 공무국외출장을 취소하고, 관련 예산 1억6800만원을 전액 반납하기로 했다고 밝혔다.시의회는 해외연수의 필요성을 부정하기보다는 현재 상황에서 시민 신뢰를 바탕으로 의정활동의 우선순위를 다시 정립하기 위한 결정이라고 설명했다.앞서 이제 시작한 청주시의회가 벌써부터 해외연수를 추진한다는 사실이 알려지면서 지역사회에서의 비판이 잇따랐다.충북참여자치시민연대는 "출범 한 달여 만에 시민 신뢰가 흔들리는 상황에서 시의회가 해외연수를 추진하는 것은 적절하지 않다"며 "지역 현안과 민생을 살피는 의정활동에 집중해야 한다"고 지적했다.시의회는 해외 우수 정책과 도시 운영 사례를 시정에 접목하기 위한 취지라고 설명했지만, 다른 지역 시·군의회들이 해외연수를 잇따라 취소하거나 축소하는 기류가 이어지면서 부담을 느낀 것으로 분석된다.한편 해외연수 예산은 우수 자치단체와 기관의 정책 사례를 연구하고 전문가 간담회와 토론회, 의원 연구 단체 등 정책 역량 강화에 쓰일 전망이다.임은성 청주시의장은 "배움을 포기하는 것이 아니라 배움의 순서를 바꾸는 결정"이라며 "해외에서 답을 찾기에 앞서 지역 현장에서 행정과 재정을 깊이 들여다보고, 시민의 목소리에서 해답을 찾겠다"고 말했다.