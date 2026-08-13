"귀속대상 친일파 범위 넓혀야"…친일재산 환수 길 열릴까

큰사진보기 ▲지난 12일 강일 의원(청주 상당)은일 국회의원회관에서 이인영·김용만 의원실, 친일재산조사위원회 설립준비단과 공동으로 「친일반민족행위자 제2기 재산조사위원회 운영전략1차 토론회」를 개최했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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현행 '반민족행위자 친일재산의 국가귀속에 관한 특별법'(아래 친일재산귀속법)을 추가 개정해 국가귀속 대상이 되는 친일파의 범위를 넓혀야 한다는 주장이 제기됐다.지난 12일 이강일 더불어민주당 의원(청주 상당)은 국회의원회관에서 이인영·김용만 의원실, 친일재산조사위원회 설립준비단과 공동으로 '친일반민족행위자 제2기 재산조사위원회 운영전략1차 토론회'를 개최했다.지난 5월 친일재산 환수 관련 법안이 국회 본회의를 통과해 오는 12월 3일 제2기 조사위원회가 16년 만에 출범하는 만큼, 위원회가 출범 즉시 성과를 낼 수 있도록 조사·환수체계를 사전에 설계하자는 취지다.친일재산조사위는 대통령직속위원회로 친일재산국가귀속법에 따라 친일재산을 조사하고 국가에 귀속하는 업무를 진행한다.이날 토론회는 배우 하영의 증조부로 알려진 안상호와 관련한 친일재산 논란이 다시 불거지면서, 미환수 친일재산의 발굴과 처리에 대한 사회적 관심이 커진 상황에서 진행됐다.현행 친일재산 국가귀속법에 따르면 배우 하영 증조부 안상호는 친일재산 국가귀속 대상에 해당하지 않는다.단순히 친일행위를 했다고 해서 국가귀속 대상이 되지 않는다. 법률에서 정한 명백하고 중대한 반민족행위 대상자로 제한하고 있다.을사오적과 정미칠적 등 국권을 침탈하는 계약을 제결하는데 앞정 선 친일파, 일제로부터 귀족 작위를 받거나 물려받은자, 조선총독부 중추원참의를 지낸 관료 등 폭이 매우 제한적이다. 이에 따라 안상호의 경우 친일재산 국가귀속 대상자에는 포함되지 않는다.이런 문제점을 인식한 듯 토론회에서도 이 문제를 짚었다.제1기 상임위원을 지낸 이준식 전 독립기념관장은 제1기의 성과와 한계, 미완료 과제를 평가하며 제2기가 이어받을 승계과제를 제시했다.이준식 전 관장은 "현행 법률에 따라 1기 조사위원회에선 대상자가 400여 명에 불과했다"며 "국가가 결정한 친일반민족행위자의 절반도 해당하지 않는다"며 문제점을 지적했다.그는 "국가귀속 대상이 되는 친일파의 범위를 넓혀야 한다"며 "시행령으로 보완하거나 아니면 보완입버을 통해 이런 문제를 해결해야 한다"고 강조했다.이어 정락현 한국인공지능협회 부회장은 인물·토지·등기·판결·지자체 보유자료 등 흩어진 정보를 연결해 친일재산의 단서를 추적하는AI 온톨로지·지자체 협력 기반 추적체계 설계를, 이성구 변호사는 귀속결정부터 소송·집행·등기이전까지 이어지는 통합 환수체계 전략을 발표했다.이강일 의원은 "법을 만드는 것만으로는 충분하지 않다"며"국회가 만든 법이 실제 친일재산 발굴과 환수라는 성과로 이어지도록 집행 과정까지 지원하고 점검해야 한다"고 밝혔다. 이어 "제2기 위원회는 과거의 조사방식을 반복하는 데 그쳐서는 안 된다"며 "AI와 디지털 기술, 지방자치단체 자료, 시민제보를 결합해 숨어 있는 친일재산까지 찾아낼 수 있는 새로운 국가 조사·환수체계를 구축해야 한다"고 강조했다.이강일 의원실에 따르면 토론회는 총 3회 연속 시리즈로, 향후 두 차례 후속 토론회에서는 조사대상 재정립과 통합관리체계, 환수재산 활용 등 각 과제의 구체적 실행방안을 심화해 다룬다.