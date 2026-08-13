김한종 의사 순국 105주년, 숭고한 뜻 기린다

큰사진보기 ▲지난해 추모 행사 모습. ⓒ 김한종의사기념사업회 관련사진보기

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김한종 의사 기념사업회가 순국 105주년을 맞아 오는 19일 오전 10시 30분 예산군 광시면 신흥리 김한종 의사 유적지 내 광복사에서 '김한종 의사 순국 105주년 및 대한광복회 독립운동가 추모행사'를 개최한다.'100년의 역사, 백년의 꿈'을 주제로 열리는 이번 행사는 예산군민과 대한광복회 독립운동가 후손 등이 참석한 가운데 김한종 의사와 동지들의 애국정신과 독립운동의 뜻을 되새기고 그 숭고한 정신을 후대에 계승하기 위해 추진된다.특히 이번 행사가 열리는 김한종 의사 생가는 일제강점기 김한종 의사의 부친 김재정 의사가 일우서당에서 후학을 지도하며 독립운동을 펼쳤던 곳으로 한 마을에서 10여 명의 독립투사가 배출된 역사적 의미를 지니고 있다.김한종 의사(1883∼1921)는 예산 출신 독립운동가로 1915년 박상진 의사 등과 함께 비밀결사인 대한광복회를 조직하고 충청지부장으로 활동하며 독립운동 자금 모집 등 국권 회복을 위한 활동을 전개했다.이후 일제에 체포돼 사형을 선고받았으며 1921년 8월 순국했다. 정부는 공훈을 기려 1963년 건국훈장 독립장을 추서했다.기념사업회 관계자는 "순국 105주년을 맞아 김한종 의사와 대한광복회 독립운동가들의 숭고한 희생과 나라를 되찾기 위해 헌신했던 애국정신을 되새기는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "많은 분이 추모제례에 함께해 독립운동가들의 뜻을 기리고 그 정신을 이어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.김한종 의사 유적지는 생가와 기념관, 사당인 광복사 등을 갖추고 있어 김한종 의사의 생애와 독립운동 활동을 살펴보고 애국정신을 기릴 수 있는 역사교육의 공간으로 활용되고 있다.