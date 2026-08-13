"3대 메가프로젝트, 지역균형발전 아닌 또 다른 지역 희생 될 수도"

큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의와 대전체제전환운동모임은 지난 12일 밤 대전 빈들공동체교회에서 '이재명 정부 3대 메가프로젝트 대응 대전지역 토론회'를 열었다. ⓒ 대전시민사회단체연대회의 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의와 대전체제전환운동모임은 지난 12일 밤 대전 빈들공동체교회에서 '이재명 정부 3대 메가프로젝트 대응 대전지역 토론회'를 열었다. ⓒ 대전시민사회단체연대회의 관련사진보기

AD

이재명 정부가 추진 중인 반도체·피지컬AI·AI 데이터센터 등 '3대 메가프로젝트'가 지역균형발전이라는 명분과 달리 전력과 물 소비 증가, 송전망 확대, 노동권 후퇴, 지역 생태계 훼손 등의 문제를 낳을 수 있다는 주장이 제기됐다.대전시민사회단체연대회의와 대전체제전환운동모임은 지난 12일 대전 빈들공동체교회에서 '이재명 정부 3대 메가프로젝트 대응 대전지역 토론회'를 열고, 정부 산업정책이 기후·에너지·물·노동·균형발전에 미칠 영향을 점검했다.첫 발제에 나선 한재각 대전녹색당 운영위원장은 정부의 5극3특 균형성장 전략을 두고 "낙수 지점을 하나에서 다섯으로 늘리는 방식"이라며, 기존의 불균형 성장전략을 지역에 분산시킨 '분산적 불균형 성장론'에 가깝다고 주장했다.그는 3대 메가프로젝트가 전면 가동될 경우 막대한 전력과 공업용수가 필요하고 온실가스 배출 역시 크게 늘어날 수 있다며 "산업 거점 확대 과정에서 송전탑과 물, 환경, 탈핵, 농민·노동 문제 등이 서로 연결될 수밖에 없다"고 지적했다.이현정 녹색정치Lab 그레 소장은 물 문제를 집중적으로 짚었다. 그는 반도체와 AI 데이터센터가 대규모 용수를 소비하는 산업이라는 점을 강조하면서, 기후변화로 국가 물 부족 가능성이 커지는 상황에서 대규모 산업용수 수요까지 늘리는 것은 정책적 모순이라고 주장했다.특히 새만금 등 다른 지역의 산업단지 물 수요가 증가할 경우 금강 수계와 대청댐에도 영향을 줄 수 있어 대전 역시 물 문제에서 자유롭지 않다고 경고했다.토론에 나선 박종갑 민주노총 대전본부 정책국장은 메가특구특별법 등에 기간제 사용기간 연장과 파견 허용업종 확대 등 노동권 후퇴 우려가 있다고 지적하고, AI와 로봇 도입에 따른 고용 감소와 노동강도 강화, 노동자 감시 문제에도 대비해야 한다고 주장했다.신민기 정의당 대전시당 유성구위원장은 대전지역 송전탑 건설 문제를 언급하며 3대 메가프로젝트 추진을 위해 지역 주민의 희생을 전제로 송전망을 확대해서는 안 된다고 강조했다.이날 참석자들은 3대 메가프로젝트가 단순한 산업 육성정책이 아니라 전력과 물, 환경, 노동, 지역균형발전이 서로 얽힌 문제라는 데 의견을 모으고, 노동·농민·기후·송전탑 대응·시민사회 등 각 부문이 공동 대응할 필요가 있다고 제안했다.이들은 앞으로 후속 토론회와 시민강좌를 열고, 대전·충청지역 차원의 구체적인 대응 의제를 발굴해 나갈 계획이다.