시흥 사전투표 '혼표' 수십 장…재검표로 당락까지 바뀌었다

큰사진보기 ▲시흥시 선관위 개표소지난 제9회 전국동시지방선거 당시 시흥시선관위의 개표소에서 개표가 한창 진행 중이다. ⓒ 시흥타임즈 우동환 대표 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장곡동 관내사전투표 개표상황표제9회 전국동시지방선거 경기도 시흥시 장곡동 관내 사전투표 개표상황표. 재확인대상 투표지(미분류표)에서 안돈의 후보(국민의힘)의 유효 득표수가 96표에서 41표로 줄었고, 김진영 후보(더불어민주당)는 84표에서 104표로, 김수연 후보는 95표에서 130표로 각각 늘었다. 맨 아래 위원장 공표 시각은 4일 오전 9시 3분으로 돼 있는데, 공직선거절차사무편람에서는 재검표가 이루어지면 그 사유를 기재하게 돼 있으나, 사유가 적혀 있지 않다. ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲개표진행 수정내역중앙선관위에서 받은 '제9회 전국동시지방선거 개표진행 상황 수정 내역(전라북도특별자치도 제외)' 자료 중 경기도 시흥시 장곡동 관내 사전투표의 수정 내역 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

지난 제9회 전국동시지방선거 당시 경기도 시흥시 장곡동 관내 사전투표 개표 과정에서 수십 매의 '혼표(섞인 표)'가 발생했던 사실이 뒤늦게 드러났다. 개표 막바지 참관인의 요청으로 재검표가 이루어졌고, 그 과정에서 후보자별 득표수가 크게 달라졌다. 그 결과 1차 개표에서 당선자로 알려졌던 안돈의 후보(국민의힘)가 낙선하고 김진영 후보(더불어민주당)가 최종 당선되는 결과가 나왔다.기자가 지난 10일 중앙선거관리위원회로부터 정보공개를 통해 받은 '제9회 지방선거 개표진행상황 수정내역(전북특별자치도 제외)'​에 따르면, 경기도 시흥시위원회의 구·시·군의회의원 다선거구 선거 장곡동 관내 사전투표에서 '득표수 착오 기재'에 따른 수정이 있었다.그러나 이번 수정은 숫자 6을 8로 잘못 기재하거나 한두 매 정도의 표를 잘못 입력한 단순한 착오와는 달랐다. 세 후보의 득표수가 각각 20표에서 55표까지 수정됐다. 수십 표의 득표수가 바뀌면서 당선자까지 달라진 것이다. 어째서 이런 일이 벌어졌을까.경기도선거관리위원회 공보 담당 팀장의 설명에 따르면, 시흥시 기초의회 다선거구 개표 과정에서 참관인들의 요청으로 재검표가 이루어졌다. 재검표는 투표지 전량을 수검표 방식으로 다시 확인하는 절차로 진행됐으며, 그 과정에서 장곡동 관내 사전투표 재확인 대상 투표지의 후보자별 득표수가 수정됐다.1차 개표에서 안돈의 후보는 974표를 얻은 것으로 집계됐지만, 재검표 결과 55표 줄어든 919표로 수정됐다. 김진영 후보는 2,156표에서 20표 늘어난 2,176표​가 됐으며, 김수연 후보도 2,419표에서 35표 늘어난 2,454표​로 수정됐다.이 같은 득표수 변동으로 1차 개표에서 당선자로 알려졌던 안돈의 후보가 낙선하고, 김진영 후보가 최종 당선됐다.개표 도중 재검표가 이루어진 경위에 대해 경기도선관위 관계자는 "1차 개표 결과 1위 후보자 안돈의 후보와 3위 후보자 김진영 후보의 표차가 30표 정도로 근소하게 나자 참관인들이 재검표를 요청했고, 위원회가 이를 수용해 전량 수검표 방식으로 재검표가 이루어진 것"이라고 설명했다.기자가 "같은 정당 후보자의 표끼리 섞여 있었다면 다소 이해할 수 있지만, 소속 정당이 다른 후보자의 표 묶음에 다른 정당 후보자의 표가 섞여 있었다는 것은 이례적으로 보인다"고 지적하자 이 관계자는 "저희가 개표상황표를 잘못 입력했다기보다는 재검표 요청을 받아 정확한 개표 결과를 바로잡은 사안"이라고 설명했다.시흥시선관위 선거계장에게 재검표가 이루어진 시각과 경위를 문의했다. 그는 "재검표가 이루어진 시각은 대략 6월 4일 오전 8시 15분경으로 기억한다"면서 "심사집계부 단계에서 이상이 있어서 재검표를 한 것은 아니고, 참관인들의 요청이 있어 위원회가 재검표를 결정했다"고 설명했다.기자는 "재검표 결과를 살펴보면 재확인 대상 투표지에서 다량의 혼표가 발생했는데, 이는 이례적인 일"이라며 "심사집계부의 확인·심사 과정에서 의도적인 득표수 증감 행위가 있었던 것은 아닌지 의심스럽다. 이를 확인했느냐"고 물었다.이에 선거계장은 "재확인 대상 투표지의 매수를 확인하는 과정에서 실수가 있었던 것은 사실"이라면서도 "혼입이 돼서 저희로서는 재검표를 통해 바로잡았다는 점을 이해해 달라"고 답했다.개표 완료 선언 이전에 참관인의 요청으로 재검표가 이루어지면서 재확인 대상 투표지에 섞여 있던 표는 바로잡혔다. 하지만 수십 매에 이르는 투표지가 다른 후보자의 표 묶음에 섞인 경위가 무엇인지는 여전히 확인할 필요가 있다.특히 심사집계부에서 재확인 대상 투표지를 담당한 개표사무원이 투표지를 확인하는 과정에서 착오가 있었는지, 아니면 고의적인 득표수 증감 행위가 있었는지는 별개의 문제다. 현재까지 고의성이 확인된 것은 아니지만, 수십 표의 득표수가 달라진 만큼 당시 개표 과정에서 어떤 일이 있었는지는 객관적으로 확인할 필요가 있다.개표사무원의 단순한 실수로 표가 섞였다고 하더라도 심사집계부 책임사무원이 투표지의 혼입 여부를 다시 확인했어야 한다는 지적도 가능하다. 여기에 위원검열석이나 위원장석에서 한 차례 더 확인했다면 재검표 이전에 득표수 오류를 발견해 바로잡았을 수도 있었다.그러나 이 같은 검증 과정에서 오류가 걸러지지 않으면서 1차 개표 결과가 공표됐고, 참관인의 재검표 요청을 받아들여 전량 수검표를 실시한 뒤에야 다량의 혼표가 발견됐다. 결과적으로 재검표가 오류를 바로잡는 마지막 안전장치 역할을 한 셈이다.이 같은 점을 지적하며 당시 심사집계부 개표사무원들을 대상으로 혼표가 발생한 경위를 확인할 필요가 있지 않느냐고 묻자, 경기도선관위 공보 담당 팀장은 "말씀하신 취지는 충분히 이해된다"면서도 "심사집계부에 한 분만 있는 것도 아니고, 개표사무원은 다양한 기관에서 오시며 그중에는 일반인들도 있기 때문에 누군가 의도적으로 이렇게 할 가능성은 낮다고 본다"고 말했다.기자가 재발 방지를 위해서라도 당시 개표 과정에 대한 경위 파악을 적극적으로 해야 하는 것 아니냐고 재차 묻자, 이 관계자는 "내부적으로 이야기를 해 보겠다"​고 답했다.