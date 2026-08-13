"두 명뿐인 간첩단이 있을 수 있습니까" 광복절 앞두고 국가보안법 폐지 목소리

큰사진보기 ▲15차 국가보안법폐지 월례행동이 진행되고 있다 ⓒ 김태중 관련사진보기

"열흘 남짓한 짧은 기간이었지만 4천여 명의 국민들이 취지에 공감하며 서명에 동참해 주셨습니다. 그러나 이번 8·15에 특사가 없다는 소식이 전해졌고, 경찰에서는 청원을 전달하니 '국가보안법이 현행법이기 때문에 수사 중단은 할 수 없다'는 성의 없는 답변이 돌아왔습니다." 그는 "지금도 옥중에서 석권호 동지가 싸우고 있다"며, 이 사건의 전말부터 짚었다.

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"그러나 이 사건으로 기소된 민주노총 활동가는 단 6명에 그쳤고, 그중 4명은 재판 과정에서 증거가 없어 무죄를 선고받았습니다. 남은 두 사람만이 상고 기각으로 아직 옥고를 치르고 있습니다. 두 사람만 유죄라면, 지사장·팀장·과장으로 구성된 '지사'가 없다는 것 아니겠습니까. 두 명밖에 없는 간첩단이 있을 수 있나요? 구성원이 성립되지 않는 이사회, 총회가 없는 총책이 어떻게 있을 수 있습니까. 민주노총 간첩단 사건은 애초부터 간첩단이라는 실체가 없는 사건이었습니다."

"이 사건의 본질은 '민주노총 간첩단 사건'이 아닙니다. 윤석열 정권이 이 사회의 대표적인 민주적 대중조직인 민주노총을 간첩이 암약하는 반국가 조직으로 만들어 공안정국을 조성하고, 이후 내란을 일으키는 명분으로 삼은 '민주노총 간첩 만들기 사건'입니다."

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"오전 회의 중에 위원장님이 '큰일 났다'며 일어나시길래 따라 올라가 봤더니, '국가정보원'이라고 쓰인 조끼를 맞춰 입은 사람들이 올라온 겁니다. 살다 살다 국정원이 단체복을 입고 들이닥친 건 처음 봤습니다. 경찰 병력 수백 명에 소방서까지 왔고, 언론은 어떻게 알았는지 미리 와서 촬영 준비를 하고 있었어요. 알고 보니 석권호 국장님은 이미 서대문역에서 휴대폰을 빼앗긴 상태였습니다. 그렇게 병력을 몰고 와 민주노총을 압박할 이유가 전혀 없었는데도, 언론을 대동하고 마치 국정원 홍보 영상을 찍는 듯한 느낌을 받았습니다."

"국가보안법이라는 것 자체도 모르고 살아왔는데, 그 법으로 우리 애를 잡아갔습니다. 당하고 나니까 알겠습디다. 이 국가보안법이 창살 없는 감옥이구나. 당해본 사람 아니면 이 법이 얼마나 무서운지 모릅니다."

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광복절을 이틀 앞둔 13일 오후, 무더위 속에서 국가보안법 폐지 월례행동이 열다섯 번째로 이어졌다. 81년 전 해방된 나라에서, 일제 치안유지법을 뿌리로 둔 법이 여전히 사람을 가두고 있다는 사실이 참가자들의 마음을 무겁게 했다. 특히 올 해는 작년과 달리 정부의 8·15 특별사면이 없다고 알려져 국가보안법 구속자의 사면 가능성이 사라졌다는 소식이 전해져 안타까움을 더했다. 특히 이날 발언의 중심에는 '민주노총 간첩단 사건'으로 3년 넘게 수감 중인 석권호 전 민주노총 조직쟁의국장의 이야기가 놓였다.국가보안법 구속자 석권호 석방대책위원회에서 활동하는 정일민 씨는 마이크를 잡았다. 대책위는 8·15 특별사면을 앞두고 국가보안법 구속자 사면과 수사 중단, 공소 취소를 촉구하는 대국민 서명운동을 벌였다.2023년 초, 국정원과 경찰은 1천여 명의 병력을 동원해 민주노총 사무실과 세월호 평화쉼터 등을 동시에 압수수색했다. 국정원과 검찰은 이 사건을 북한 문화교류국을 '본사'로 삼아 지사장·팀장·과장으로 구성된 '지사'를 두고 70여 명이 연루된 전국적 간첩단 조직이라고 발표했다. 보수 언론이 이를 연일 대서특필하며 공안정국이 조성됐다.정 회원의 발언은 이 사건이 2024년 12·3 비상계엄과 어떻게 이어지는지로 나아갔다. 그는 "윤석열은 '반국가 세력 척결'을 천명했고, 결국 비상계엄 선포로 영구 집권을 기도했다"며 "심지어 헌법재판소에는 비상계엄 선포의 정당성을 입증하겠다며 간첩단 사건 판결문을 증거로 제출하기까지 했다"고 말했다.그는 최근 민주당 박선원 의원이 공개한 내부 제보—국정원이 문재인 정부 안보 담당 관계자 40여 명을 간첩 사건으로 엮으려 했다는 내용—도 언급하며 "국정원이 대형 간첩 사건 조작을 시도하고 있을 때, 윤석열은 내란에 동원된 사령관들을 방첩사·수방사·특전사령관 자리에 앉히며 계엄 실행 체계를 구축하고 있었다"고 말했다.결론은 국가보안법의 본성으로 향했다. "국가보안법은 1948년 제정된 때부터 자주, 민주, 평화통일의 과제들을 모두 '북한과 같은 주장'이라는 이유로 탄압해 왔습니다. 지금까지만 그런 것이 아니라 앞으로도 그렇게 쓰일 것입니다. 그렇기 때문에 국가보안법 폐지 없이는 내란 청산도 성사시킬 수 없습니다." 그는 "광장에서 우리 힘으로 국가보안법 폐지를 쟁취해내자"며 발언을 맺었다.이날 사회를 맡은 안지중 국가보안법 폐지행동 집행위원장은 2023년 압수수색 당시 민주노총에서 일하고 있었다며 그날의 광경을 증언했다.사회자는 현재 국회 상황도 전했다. 국가보안법 폐지 법안은 국회의원 31명의 발의로 제출돼 있지만 논의가 미뤄지고 있다는 것이다. 그는 "민주당 전당대회가 끝나고 지도부가 구성되면 각계 시민사회 대표들이 만나 폐지를 강력히 촉구할 것"이라고 말했다.이날 첫 발언에 나선 양한웅 조계종 사회노동위원회 집행위원장은 공안검사들이 여전히 요직에 오르는 현실을 꼬집으며 말문을 열었다. "노동운동을 했다는 이유로 전태일 평전 한 권만 갖고 있어도 국가보안법으로 잡혀가던 시절이 있었습니다. 그 시절에서 조금씩 나아지고 있다지만, 국가보안법은 여전히 우리 머리를 짓누르고 있고, 지금도 한 번씩 희생자가 나오고 있습니다." 양 위원장은 "국가보안법 하나 폐지하지 못하면서 통일하자, 평화하자 말한 것은 앞뒤가 맞지 않는 일이었다"라며 역대 정부를 향한 쓴소리도 이어졌다이날 가장 긴 박수를 받은 것은 예정에 없던 발언이었다. 국가보안법 사건으로 2018년 구속 후 6년 7개월 만에 최종 무죄를 받은 남북경협사업가 김호 대표의 아버지 김권옥씨가 마이크를 잡았다. 남북경협사업을 진행해 오던 아들이 문재인 정부 시절 국가보안법에 의해 간첩으로 몰렸으나 결국 무죄를 받은 것이다.여든을 훌쩍 넘긴 아버지의 이야기는 담담해서 더 아팠다. 멀쩡히 사업하던 아들이 새벽에 잡혀갔다. 중학교 2학년 손주가 학교에 가려는데 경찰과 보안과 수사관들이 아이 방에 들어와 컴퓨터를 뒤졌고, 아이는 놀랐다. 6년 7개월 뒤 무죄가 나왔지만, 아들의 남북경제협력 IT 사업은 이미 무너진 뒤였다. 아들은 지금 건설 현장에서 일하며, 쉰이 넘은 나이에 조선소 용접을 배우러 다닌다.한편 815광복절을 앞두고 열린 국가보안법 폐지 월례행동에서는 양심수후원회 심주이 사무국장이 나희덕 시인의 '평화의 걸음걸이'를 낭송했다. 또 김민정 가수의 노래 공연과 함께 마무리됐다. 열여섯 번째 월례행동은 9월 10일에 이어진다.