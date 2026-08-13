대의원 투표 앞 당권주자 '총출동'... 김민석에 악수 건넨 정청래

▲더불어민주당 정청래·김민석·송영길 당대표 후보가 13일 서울 여의도 국회 로텐더홀 계단에서 열린 '민생입법 방해·5.18 역사 왜곡 국민의힘 규탄대회'에 참석해 구호를 외치고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정 후보, 박선원 최고위원 후보, 김 후보, 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표, 송 후보. ⓒ 남소연 관련사진보기