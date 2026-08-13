울산시의회 "발전공기업 '통합본사' 울산 와야 할 이유 있다"

큰사진보기 ▲울산시의회 산업건설위원회가 13일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 통합본사가 울산에 있어야 하는 당위성과 그 배경을 설명했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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정부가 남동·남부·동서·서부·중부발전 등 발전공기업 5개사의 통합 논의를 본격화하고 있다.당초 한국전력이었던 발전공기업들은 각각 독립적으로 운영되어오다 근래 들어 탄소감소과 미래에너지 등 환경이 변화하자 5개사를 하나로 통합하는 방안이 추진되고 있다.울산시의회 파악에 따르면 현재 정부 연구용역에서는 5개 발전공기업을 하나의 법인으로 통합하는 방안이 주요 대안으로 검토되고 있다. 발전 5사의 기존 규모를 합치면 연 매출 약 30조 원, 정규직 1만 3천여 명에 이르는 대형 공기업이다.이에 울산시의회가 "발전공기업 '통합본사'는 울산광역시에 있어야 한다"며 울산 유치를 촉구하고 나섰다.울산시의회 산업건설위원회는 13일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 통합본사가 울산에 있어야 하는 당위성과 그 배경을 설명했다.시의회는 "발전공기업 통합은 단순히 다섯 개 회사를 하나로 합치는 문제가 아니다"며 "앞으로 대한민국의 전력산업과 미래 에너지산업을 어디에서, 어떻게 이끌어 갈 것인지 결정하는 중요한 선택"이라고 전제했다.이어 "그렇다면 통합본사는 어디에 있어야 하겠나"며 "에너지를 가장 많이 사용하는 산업현장이 있고, 에너지 관련 공공기관과 연구기관이 있으며, 미래 에너지사업을 실제 산업과 연결할 수 있는 곳이어야 하는데, 그곳이 바로 울산"이라고 강조했다.시의회는 "울산은 자동차·조선·석유화학 등 대한민국 핵심 산업이 밀집한 산업수도이며, 한국동서발전을 비롯해 한국석유공사, 한국에너지공단, 에너지경제연구원 등 주요 에너지 기관도 울산에 자리하고 있다"고 밝혔다.이어 "여기에 수소와 해상풍력 등 미래 에너지산업을 육성하고 있으며, UNIST(울산과학기술원)를 비롯한 연구 기반도 갖추고 있다"며 "에너지정책과 연구를 산업현장에 바로 연결하고, 새로운 기술을 실제 사업으로 이어갈 수 있는 곳, 바로 울산"이라고 밝혔다.특히 시의회는 "통합본사 유치는 울산의 산업에만 도움이 되는 일이 아니다"며 "관련 기업과 투자가 이어지면 양질의 일자리가 확대되고, 청년들이 울산에서 일하고 정착할 수 있는 기회도 넓어질 수 있다"고 밝혔다. 또 "지역 내 소비와 상권이 살아나고, 지역 대학과 기업의 협력도 더욱 확대될 수 있다"며 "통합본사 유치는 울산의 산업과 일자리, 청년과 지역경제의 미래가 걸린 중요한 기회"라고 밝혔다.하지만 시의회는 "다른 지역은 이미 (유치를 위해)움직이고 있다"며 "경남과 진주는 한국남동발전 노동조합과 통합본사 유치를 위한 업무협약을 체결하고 공동 대응에 나섰고 충남도 통합본사 유치를 공식화하고 정부와 국회를 상대로 적극적인 유치 활동을 펼치고 있다"고 사례를 들었다.그러면서 "울산이 머뭇거릴 시간은 없다"며 "지금부터 울산 전체가 한목소리를 내야 하며, 울산시도 울산이 왜 통합본사의 최적지인지 치밀한 논리와 객관적인 자료를 바탕으로 정부와 관계기관을 적극 설득해 나가야 한다"고 촉구했다.이어 "울산광역시의회 산업건설위원회는 울산시의 유치 노력을 적극 지원하고, 필요한 정책적 지원과 정부 건의에도 힘을 보태겠다"며 "지역 국회의원과 경제계, 노동계, 대학과 연구기관 등 지역의 역량을 하나로 모을 수 있도록 적극적으로 소통하고 협력하겠다"고 덧붙였다.시의회는 "무엇보다 시민들이 통합본사 유치의 필요성에 공감하고 함께해 주실 수 있도록 지역사회에 널리 알리는 데에도 앞장서겠다"며 "울산 전체가 한목소리를 낼 수 있도록 산업건설위원회가 그 힘을 모으는 데 최선을 다하겠다"고 천명했다.