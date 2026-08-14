항아리 4천여 개 대단한 정원, 익산에 있어요

큰사진보기 ▲기와 담장너머로 정갈하게 줄지어 선 수천 개의 전통 항아리들과 푸른 소나무가 어우러진 전경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲정겨운 얼굴 모양으로 조각된 옹기들과 '고스락' 현판이 있는 고즈넉한 정원 입구 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲소나무 숲과 나지막한 돌담, 졸졸 흐르는 개울가 사이로 드넓게 조성된 고스락 장독정원 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲단풍나무와 파란 하늘 아래 정성스럽게 가꿔진 분재 및 항아리 정원의 고즈넉한 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲전망대에서 바라본 고스락 3만 평 부지의 장엄한 전경과 한옥 건물, 늘어선 항아리 물결 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲호숫가 산책로와 알록달록한 무지개문 아치 길, 초록빛 나무들이 어우러진 휴식 공간 ⓒ 김지영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 기사에 사용된 모든 사진은 작성자가 현장에서 직접 촬영한 사진입니다.

입추(立秋)가 지났다고는 하지만 여전히 낮 기온은 뜨겁게 달아오른다. 계절의 절기는 이미 가을의 문턱을 넘었다고 서둘러 알리건만, 땅 위를 맴도는 바람에는 여전히 지난 여름의 열기가 가득하다. 바쁜 일상과 고된 업무에 밀려 까마득히 잊고 살았던 계절의 감각을 되찾고 싶어 무작정 길을 나섰다. 발길이 닿은 곳은 전북 익산시 함열읍, 약 3만 평 부지에 전통 항아리 4천여 개가 정갈하게 놓여 있다는 전통 발효문화 공간 '고스락'이다.입구에 들어서자마자 나지막한 담장 너머로 장엄하게 펼쳐진 항아리의 물결이 시선을 압도한다. '고스락'은 순우리말로 '으뜸', '최고'라는 뜻을 지니고 있다고 한다. 그 이름처럼 푸른 소나무와 정성스럽게 관리된 잔디, 그리고 오랜 세월의 묵직함을 품은 토기들이 한데 어우러져 한 폭의 그로테스크하면서도 평화로운 풍경화를 완성하고 있었다. 입장료도, 주차비도 받지 않는 이 너른 정원은 방문객 누구에게나 아무런 조건 없이 고즈넉한 품을 내어주고 있었다.고스락의 장독대를 천천히 거닐다 보면 은은하게 감도는 구수한 장 향기와 알싸한 식초 향이 코끝을 스친다. 이곳에 놓인 4000여 개의 항아리들은 단순한 전시품이 아니다. 전국 각지에서 모인 오래된 옹기들 속에서 유기농 콩과 신안 천일염, 청정 암반수로 만든 된장, 간장, 고추장 그리고 각종 과실 식초들이 지금 이 순간에도 깊게 익어가고 있다. ​흙으로 구워낸 옹기는 미세한 기공을 통해 공기를 통과시키며 스스로 숨을 쉰다. 폭염의 열기 속에서도, 한겨울의 모진 서리 속에서도 항아리는 내부의 온도와 습도를 스스로 조절하며 내용물이 썩지 않고 깊은 맛을 내도록 지켜낸다. ​길을 걷다 독특한 얼굴 모양을 한 옹기 조형물들과 마주쳤다. 옹기 뚜껑과 항아리에 정겹게 눈, 코, 입을 새겨 넣고 짚모자를 씌워놓은 모습에 절로 미소가 지어졌다. 무뚝뚝하고 묵직한 항아리들이 사람의 온기를 입어 다정한 친정 어머니나 오랜 이웃의 얼굴로 다가오는 듯했다.우리가 살아가는 현대 사회는 너무나 빠르다. 무엇이든 즉각적인 결과를 요구하고, 조급함과 효율성이 최고 가치로 추앙받는다. 조금이라도 늦어지면 낙오하는 것 같고, 기다림은 곧 손해이자 지루함으로 치부되기 일쑤다. 그러나 고스락의 장독대 한가운데 서서 묵묵히 자리를 지키는 수천 개의 항아리를 바라보고 있으면, 그런 조바심이 얼마나 부질없는 것인지 깨닫게 된다. ​"발효"는 "부패"와 다르다. 미생물이 유기물을 분해할 때 사람에게 유용한 물질을 만들어내면 발효라 부르고, 악취와 독소를 만들어내면 부패라 부른다. 같은 시간과 시련을 견디더라도, 무엇을 품고 어떤 마음으로 견뎌내느냐에 따라 삶은 발효가 되기도 하고 부패가 되기도 한다. ​뜨거운 늦여름 볕을 묵직하게 받아내며 뚜껑을 덮고 기다리는 저 항아리처럼, 우리 삶에도 마땅히 익어가는 시간이 필요한 법이다. 시련과 상처라는 재료 역시 세월이라는 항아리 속에 담아 인내로 숙성시킬 때, 비로소 타인을 위로하는 깊고 그윽한 삶의 향기가 배어나오지 않을까.고스락은 단순히 장독대만 모아놓은 곳이 아니다. 3만 평에 달하는 부지 전체가 세심하게 가꾸어진 하나의 거대한 수목원이자 정원이다. 늠름하게 가지를 뻗은 명품 소나무들과 계절마다 옷을 갈아입는 분재, 그리고 단정하게 가꾸어진 잔디밭 사이로 산책로가 시원하게 뚫려 있다.​산책길을 따라 걸음을 옮기면 아담한 연못과 운치 있는 돌다리, 빨주노초 알록달록하게 세워진 무지개문 아치가 반겨준다. 시원한 나무 그늘 아래 벤치에 앉아 바람 소리와 새소리에 귀를 기울이다 보면, 가슴속을 꽉 채우고 있던 잡념과 스트레스가 씻은 듯 사라진다. ​자연과 사람이 어우러지고, 전통의 가치가 현대적인 미감과 결합된 이 공간은 방문객들에게 편안한 숨골이 되어준다. 무료로 개방된 공간임에도 구석구석 정갈하게 가꾸어진 길을 보며, 이곳을 가꾸는 이들이 쏟았을 땀방울과 정성에 마음 깊이 감사함이 피어오른다.고스락 정원의 가장 높은 곳에 위치한 전망대에 오르면 감탄사가 절로 흘러나온다. 발아래로 3만 평의 푸른 대지 위에 정갈하게 질서를 지키며 배열된 4천여 개의 항아리들이 한눈에 들어온다. 멀리 펼쳐진 익산 함열의 들녘과 나지막한 능선, 그리고 파란 하늘이 장독대와 어우러져 장엄한 장관을 연출한다. ​높은 곳에 올라 전체를 내려다보면, 아등바등 살아가던 일상의 고민들이 한낱 작은 점에 불과했음을 깨닫는다. 항아리 하나하나는 홀로 서 있을 때보다 이렇게 수천 개가 모여 하나의 거대한 풍경을 이룰 때 더욱 압도적인 울림을 준다. ​우리네 삶도 이와 같지 않을까. 홀로 고독하게 세월을 견디는 것 같지만, 우리는 모두 저마다의 자리에서 어우러져 커다란 세상의 일부분을 이루며 살아가고 있는 것이다. 전망대 바람에 땀을 식히며 바라본 수천 개의 검은 장독들은 마치 이 시대를 함께 견뎌내고 있는 우리네 소박하고 위대한 민초들의 어깨처럼 보였다.정원 구석구석을 누비며 느린 걸음으로 산책을 마친 뒤, 고스락 내에 위치한 카페로 들어서 시원한 유기농 애플초 차 한 잔을 마셨다. 새콤달콤하면서도 끝맛이 알싸한 식초 차가 입안 가득 청량함을 더해주었다. 오랫동안 숙성된 발효액만이 가진 기품 있는 맛이었다. ​입추가 지나고 계절은 다시금 침묵과 결실의 계절인 가을을 향해 천천히 이동하고 있다. 뜨거운 여름날의 열기를 마다하지 않고 온몸으로 품어내어 끝내 고소한 장과 달콤한 식초를 빚어내는 저 수많은 항아리들처럼, 나 역시 내 삶의 순간들을 얼마나 진솔하게 숙성시키고 있는지 돌아보게 된다. ​일상의 소란함으로 다시 돌아가야 할 시간이다. 그러나 익산 고스락의 장독대에서 얻은 '기다림의 미학'과 '발효의 지혜'는 오랫동안 마음속 깊은 곳에 은은한 향기로 남을 것 같다. 조급함이 엄습할 때마다 늦여름 햇살 아래 묵직하게 숨 쉬고 있던 함열의 4천 개 항아리들을 떠올려야겠다. 세월의 흐름에 조급해하지 않고, 내 마음의 항아리에도 따스한 햇살과 바람을 채우며 천천히, 그러나 깊이 있게 익어가기를 소망해 본다.