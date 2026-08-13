참새부대와의 밀당, 엄마의 국산 참깨 사수기

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아버지의 해바라기(6월 전경)지금은 해바라기가 다 지고 없다. 내년엔 온 밭의 가장자리에 해바라기를 심겠다는 아버지의 목표 ⓒ 김희 관련사진보기

"요놈들 좀 봐라. 하하. 어째 여길 들어갔을꼬…."

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"생명의 은인도 몰라보다니…. 다음에 오면 국물도 없어."

큰사진보기 ▲깨단비를 맞으면 안되니 실내에 깨단을 만들고, 선풍기로 바람을 쏘여 주고 있다. ⓒ 김희 관련사진보기

"너희한테 가는 참기름이 그게 중국산 깨야. 이번엔 진짜 국산 참기름 먹어보자."

큰사진보기 ▲깨단비를 맞으면 안되니 실내에 깨단을 널어두었다. ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.