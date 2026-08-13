글의 소재는 어디에서 오는가

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'나도 저랬는데.'

큰사진보기 ▲버스 안 풍경내가 본 모습을 뒷자리에 앉아 바로 휴대전화 메모장에 손가락으로 그림을 그렸다. ⓒ 박승일 관련사진보기

"쓸 소재가 없어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서)에도 실립니다.

책 출간을 앞두고 이번 주 내가 할 수 있는 2차 교정 작업을 모두 마쳤다. 주말에는 수정한 교정지를 다시 출판사에 건넬 예정이다. 처음 책을 준비할 때만 해도 자신감이 있었다. 책의 주제도 괜찮다고 생각했고, 그동안 써온 글도 나쁘지 않다고 생각했다. 그런데 출간이 가까워질수록 자신감보다 아쉬움이 커진다. 1차에 이어 2차 교정까지 마치고 나니, 조금만 더 잘 쓸 수 있었으면 하는 욕심도 생긴다.앞으로 출판사에서 제목과 표지가 결정되면 정말 끝이 보인다. 오랫동안 꿈꾸던 일이 현실로 다가오고 있는데 오히려 마음은 더 조심스러워진다. 책을 내는 사람이라면 누구나 이런 마음일까. 원고를 쓰는 동안에는 완성하는 것이 목표였는데, 막상 완성을 앞두고 나니 '이대로 세상에 내놓아도 괜찮을까'라는 걱정이 앞선다. 이번 2차 교정에서 특히 신경을 많이 쓴 것은 글의 소재와 당시 상황을 얼마나 정확하게 되살려냈느냐는 점이었다.책에 담긴 글 가운데는 몇 년 전에 있었던 일도 있다. 시간이 흐르면서 기억에서 희미해진 장면도 적지 않았다. 사건 자체는 기억나지만, 그날의 표정과 대화, 내가 느꼈던 감정까지 정확하게 떠올리는 것은 쉽지 않았다. 다행히 내게는 오래전부터 써 온 방법이 하나 있다. 그 비법을 소개한다.지난주 금요일 오후에도 그 방법을 사용했다. 그날은 두 시간 일찍 퇴근해 세종에서 서울로 가던 길이었다. 오송역까지는 버스를 타고 이동한 뒤 기차로 갈아타야 했다. 사무실 앞 정류장에서 버스에 올라 제일 뒷자리에 앉았다. 그리고 두 정거장쯤 지났을 때 세 사람이 버스에 올랐다.군복을 입은 20대 남성과 그의 형으로 보이는 청년, 그리고 어머니였다. 두 아들은 나란히 앉았고 어머니는 그 앞자리에 혼자 앉았다. 오송역까지는 약 30분이 걸렸다. 어머니는 가끔 뒤를 돌아보며 두 아들에게 말을 건넸다. 정확하게 들리지는 않았지만, 저녁에 무엇을 먹을지 이야기하는 듯했다. 두 아들은 한 번도 대답하지 않았다.그나마 군복을 입은 둘째가 가끔 고개를 끄덕였다. 잠시 뒤 군인 아들은 휴대전화를 꺼내 게임을 시작했다. 형은 말없이 창밖을 바라봤다. 어머니는 다시 한번 고개를 돌려 무언가를 물었다. 또 짧은 침묵이 흘렀다. 그사이 버스는 계속 달렸다.나는 뒤에서 그 모습을 30분 가까이 바라봤다. 아무런 사건도 일어나지 않았다. 그런데 이상하게도 나는 그 장면에서 눈을 떼지 못했다. 어머니가 자꾸만 뒤를 돌아보는 모습과 두 형제의 모습 때문이었다. 그러다 문득 20대의 내가 떠올랐다.군 복무를 하던 시절 휴가나 외박을 나오면 집에 붙어 있지 않았다. 친구들을 만나는 일이 먼저였다. 심지어 친구 집에서 잠을 자고 들어올 때도 많았다. 당시에는 그것이 너무나 당연했다. 어머니가 무엇을 먹고 싶은지 물어보면 건성으로 대답했고, 어디에 가느냐고 물으면 귀찮아하기도 했다.휴가가 끝나 다시 부대로 돌아가면서도 집에서 조금 더 시간을 보내야겠다는 생각은 하지 못했다. 그 뒤로 대학에 다닐 때도 크게 달라지지 않았다. 고향에 내려가도 집에 머무는 시간은 길지 않았다. 직장 생활을 시작한 뒤에도 마찬가지였다. 일이 바빴고 약속이 많았으며 언제든 다음에 보면 된다고 생각했다.그때는 몰랐다. 어머니에게도 시간이 흐르고 있다는 사실을. 나는 나만 나이를 먹는 줄 알았다. 그러다 어느 순간 어머니의 걸음이 예전보다 느려졌다는 것을 알게 됐다. 함께 갈 수 있는 곳이 줄어들었고, 예전에는 아무렇지 않게 했던 일도 이제는 힘겨워하시는 모습을 보게 됐다. 그제야 시간이 무서워졌다. 그래서 지금은 하루라도 더 어머니를 만나려고 노력한다.하지만 아이러니하게도 지금이 훨씬 어렵다. 직장 생활을 하고 있고, 내가 사용할 수 있는 시간도 제한되어 있다. 무엇보다 아쉬운 것은 시간이 있다고 해서 모든 것을 다시 할 수 있는 것도 아니라는 사실이다. 어머니가 한 살이라도 젊었을 때 함께 갈 수 있었던 곳, 함께 할 수 있었던 일들 가운데 이제는 하고 싶어도 하지 못하는 것들이 많아졌다.그때 버스 앞자리의 세 사람을 바라보며 마음속으로 생각했다. '조금만 휴대전화를 내려놓고 어머니와 이야기하면 좋을 텐데. 시간이 지나 나처럼 후회할 텐데' 물론 그들에게는 그들만의 사정이 있을 것이다. 내가 잠깐 본 모습만으로 가족의 관계를 판단할 수도 없다. 다만 그 장면이 오래전 나의 모습과 너무 닮아 있었을 뿐이다.나는 그 순간 휴대전화를 꺼냈다. 사진을 찍으려는 것이 아니었다. 메모장에 손가락으로 그림을 그리기 시작했다. 잘 그릴 필요는 없었다. 버스의 대략적인 좌석을 그리고 앞쪽에 어머니 한 명, 그 뒤에 나란히 앉아 있는 두 아들을 표시했다. 군복을 입은 아들의 위치도 남겼다. 그게 전부였다.남이 보면 낙서에 불과하다. 하지만 나에게는 다르다. 며칠 뒤 그 그림을 다시 보면 버스 안의 풍경이 떠오른다. 어머니가 뒤를 돌아보던 모습과 창밖만 바라보던 아들, 휴대전화를 들여다보던 군인의 모습이 함께 살아난다. 그리고 그때 내가 느꼈던 감정까지 따라온다. 이것이 내가 글의 소재를 기억하는 방법이다.가능하면 사진을 찍어둔다. 나중에 오마이뉴스에 글을 쓸 때 사진을 활용할 수도 있기 때문이다. 하지만 사람들의 모습이 담기는 상황에서는 함부로 사진을 찍을 수 없고, 과거 112신고 현장에서는 더욱 조심해야 했다. 그래서 언제부터인가 그림을 자주 사용하기 시작했다. 특별한 그림은 아니다. 누가 어디에 있었는지, 나는 어느 위치에서 바라보고 있었는지, 그 공간은 어떤 모습이었는지만 표시한다. 그리고 꼭 기억하고 싶은 말이나 당시 떠오른 생각을 한두 줄 적어둔다.이번에 책을 교정하면서도 그 습관의 도움을 많이 받았다. 112신고 현장에서 만난 사람들의 이야기 가운데는 시간이 꽤 흐른 것도 있다. 사건의 큰 줄기는 기억할 수 있어도 당시 사람들의 표정과 내가 느꼈던 감정까지 온전히 기억하는 것은 쉽지 않았다. 더 위험한 것은 기억이 시간이 지나면서 조금씩 달라질 수 있다는 점이었다. 사람은 자신도 모르게 빈 곳을 채운다. 그럴듯한 장면을 실제 기억이라고 믿을 수도 있다.특히 실제 사람들의 삶을 글로 옮기는 나에게는 더욱 조심해야 할 부분이었다. 그래서 오래전에 남겨둔 메모와 그림을 다시 펼쳐봤다. 그 작은 기록들이 과거의 나를 현재의 책상 앞으로 다시 데려왔다. 돌이켜보면 내가 오랫동안 오마이뉴스와 브런치에 글을 쓸 수 있었던 이유도 특별한 사건을 많이 경험했기 때문만은 아니다. 오히려 평범한 순간을 그냥 지나치지 않았기 때문이다. 글을 쓰고 싶다는 사람들에게 가장 많이 듣는 말 가운데 하나가 있다.나도 예전에는 소재란 특별한 사건에서 나오는 것으로 생각했다. 그런데 오랫동안 글을 쓰다 보니 생각이 달라졌다. 소재가 없는 것이 아니라 우리가 그냥 지나치는 경우가 더 많았다는 것이다.지난 금요일 버스에서도 아무 일은 일어나지 않았다. 그저 어머니 한 명과 두 아들이 함께 오송역까지 갔을 뿐이다. 하지만 그 평범한 30분이 내게는 오래전의 나를 만나게 했고, 어머니와 함께할 수 있는 시간이 영원하지 않다는 사실을 다시 생각하게 했다. 어쩌면 글의 소재를 찾는다는 것은 특별한 일을 찾아다니는 것이 아니라, 평범한 하루를 조금 더 오래 바라보는 일인지도 모른다. 그래서 글을 쓰고 싶다면 거창한 준비부터 할 필요는 없다고 생각한다.메모는 당장 글이 되지 않아도 괜찮다. 나 역시 적어놓고 몇 년 동안 다시 보지 않은 기록이 많다. 하지만 어느 날 필요한 순간이 오면 그 짧은 한 줄이 당시의 사람과 공간, 감정까지 데려온다. 그때 비로소 알게 된다. 내가 적어놓은 것은 문장 하나가 아니라 그날의 시간이었다는 것을.누구에게나 자신만의 이야기는 있다. 다만 기억만 믿고 살아가면 대부분 사라진다. 그래서 자신에게 맞는 기억법 하나쯤 만들어두었으면 좋다. 글이어도 좋고, 그림이어도 좋고, 단어 몇 개여도 충분하다. 그렇게 하루에 하나씩 자신의 삶을 붙잡아두다 보면 어느 날 글을 쓰려고 책상 앞에 앉았을 때 더 이상 '쓸 것이 없다'라는 생각부터 하지는 않게 될 것이다.나 역시 처음부터 책을 쓰기 위해 메모한 것은 아니었다. 잊어버리기 싫어서 적었고, 언젠가 글을 쓸지도 몰라 남겨두었다. 그렇게 무심코 쌓아둔 메모와 서툰 그림들이 한 편의 글이 되었고, 그 글들이 모여 이제 한 권의 책이 되어가고 있다. 어쩌면 한 권의 책은 어느 날 갑자기 쓰는 것이 아닐지도 모른다. 오늘 무심코 지나칠 뻔한 순간 하나를 붙잡아두는 것. 그 작은 기록에서 이미 첫 페이지는 시작했기 때문이다.