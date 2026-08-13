윤종오 "국힘, 주택 공급 확대 주장하면서도 본회의 막아" 비판

큰사진보기 ▲윤종오 진보당 원내대표가 7월 22일 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 23일 이재명 대통령이 주재하는 '부동산 국민 대토론회'가 무주택자와 세입자, 청년의 주거기본권을 보장하는 정책 전환의 계기가 되어야 한다고 촉구하고 있다. ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다.

13일 열릴 예정이던 국회 본회의 개의가 더불어민주당과 국민의힘이 일정 협상에 실패하면서 무산됐다.이에 윤종오 진보당 원내대표(울산 북구)가 입장을 발표하고 "주택 공급 법안을 가로 막는 국민의힘의 반대로 본회의 개의가 무산됐다"며 "민생법안 처리를 기다려온 국민 앞에 참으로 무책임한 행태"라고 비판했다.윤 대표는 "정당은 개별 법안에 찬성하거나 반대할 수 있고, 이견이 있다면 본회의에서 충분히 토론하고, 표결을 통해 국민의 판단을 받으면 된다"며 "그러나 본회의 자체를 열지 못하게 하는 것은 반대가 아니라 국회의 직무를 가로막는 행위"라고 밝혔다. 이어 "표결을 거부한 채 국회의 문부터 걸어 잠그는 것은 책임 있는 공당의 자세가 아니다"고 지적했다.윤 대표는 "특히 국민의힘은 주택 공급 확대를 주장하면서도, 정작 공급을 위한 법안들이 국회에 계류돼 있는 상황에서 본회의 개의를 막고 있다"고 지적했다.그러면서 "말로는 공급을 외치고 행동으로는 관련 법안의 처리를 가로막는 것은 지극히 정략적"이라며 "그 피해는 고스란히 집 없는 청년과 민생 회복을 기다리는 국민에게 돌아간다"고 경고했다.끝으로 윤 대표는 "국회는 법안을 심의하고 의결하라고 국민이 권한을 맡긴 곳"이라며 "국회를 멈춰 세우는 것은 정치가 아니라 직무유기"라고 밝혔다.이어 "국민의힘은 당리당략을 앞세운 본회의 발목잡기를 즉각 중단해야 한다"며 "다음주에는 반드시 본회의를 열어 시급한 민생법안을 처리해야 한다"고 촉구했다.한편 윤종오 대표는 정부의 부동사 세재 개편안과 관련 지난 7월 22일 기자회견을 열고 "국회 심의 과정에서 이번 개편안에서 부족한 점이 바로 잡히기를 기대한다"고 밝힌 바 있다. 그는 "이번 개편안에 담긴 실거주 혜택이 과도하지는 않은지, 세제 정상화 원칙에 부합하는지도 심도 깊게 논의해야 하며, 특히 종부세 세율은 최소한 윤석열 정부 감세 이전으로 되돌릴 것을 강력히 촉구한다"며 국회 개의를 기다려 왔다.