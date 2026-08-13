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사회

광주전라

26.08.13 14:02최종 업데이트 26.08.13 14:22

'광주대표도서관 붕괴' 수사 일단락… 38명 송치

발주처 공무원 2명 포함 업무상과실치사 등 혐의…경찰 "금품 거래 등 추가 수사"

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붕괴 사고가 발생한 전남광주통합특별시 서구 치평동 '광주대표도서관' 공사 현장. 이 사고로 작업자 4명이 숨졌다.
붕괴 사고가 발생한 전남광주통합특별시 서구 치평동 '광주대표도서관' 공사 현장. 이 사고로 작업자 4명이 숨졌다. ⓒ 광주광역시 소방안전본부

작업자 4명이 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고 책임자에 대한 경찰 수사가 사고 발생 8개월 만에 일단락됐다.

광주경찰청 광역범죄수사대는 업무상과실치사, 불법하도급, 무등록건설업 등의 혐의로 발주처 공무원 2명을 포함한 공사 관계자 27명을 추가 송치했다고 13일 밝혔다.

경찰은 앞서 시공사 현장소장과 철골업체 대표, 감리단장 등 사고 책임자 11명(구속 4명·불구속 7명)을 검찰에 넘겼다.

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이에 따라 붕괴 사고로 검찰에 송치된 공사 책임자 등은 38명으로 늘었다.

이들은 지난해 12월 11일 광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 신축공사 현장에서 발생한 구조물 붕괴 사고로 작업자 4명을 숨지게 한 혐의 등을 받는다.

경찰은 붕괴 사고의 직접적인 원인과 책임자에 대한 수사를 마무리하는 대신, 수사 과정에서 확인된 건설업계의 관행적이고 구조적인 문제에 대해 후속 수사를 이어갈 방침이다.

경찰 관계자는 "공사의 실질적인 관리·감독 기능을 저해할 우려가 있는 공사 관계자들 간 불법 행위에 대한 수사"라며 "금품 거래와 뇌물 요구 등 남은 의혹에 대해서도 법과 원칙에 따라 철저히 수사할 것"이라고 말했다.

#광주#대표도서관#붕괴#사고#경찰

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