19개월 만의 결론, '이정근 취업청탁' 의혹 노영민·김현미 무죄

큰사진보기 ▲취업 청탁 의혹으로 기소된 노영민 전 비서실장과 김현미 전 국토부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1심 무죄 선고 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이정근 전 더불어민주당 사무부총장. 2022.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이정근 전 더불어민주당 사무부총장 등의 한국복합물류 상근고문 취업 과정에 외압을 행사한 혐의로 기소된 노영민 전 대통령비서실장과 김현미 전 국토교통부 장관이 1심에서 무죄를 선고받았다. 기소 후 약 1년 7개월 만에 나온 결론이다.13일 서울중앙지방법원 형사19단독 임혜원 부장판사는 업무방해 혐의로 재판에 넘겨진 노 전 실장과 김 전 장관에게 무죄를 선고했다. 함께 기소된 권 아무개 전 대통령비서실 인사비서관과 전 아무개 전 국토부 운영지원과장에게도 모두 무죄를 선고했다.재판부는 피고인들이 이 전 부총장 등의 상근고문 추천 과정에 관여한 사실만으로 한국복합물류의 자유로운 채용 의사를 제압하는 '위력'을 행사했다고 볼 수 없다고 판단했다.한국복합물류가 오랫동안 국토교통부 추천을 받아 상근고문을 채용해왔고, 이 전 부총장 등의 채용에 대해 회사가 국토부나 대통령비서실에 공식적으로 반대 의사를 밝힌 사실도 없다는 것이다.임 부장판사는 검사가 제출한 증거만으로는 피고인들이 규제기관의 권력과 지위를 이용해 사기업이 거부할 수 없는 정도의 위력을 행사했다고 보기 어렵고, 한국복합물류에 이 전 부총장의 고용을 압박하거나 채용을 강요했다고도 볼 수 없다고 판단했다.그간 논란이 됐던 이 전 부총장의 USB와 휴대전화, 통화 녹음과 문자메시지 등의 증거능력은 인정했다. 하지만 해당 자료들을 모두 증거로 사용하더라도 피고인들의 업무방해 혐의를 입증하기에는 부족하다는 결론이었다.검찰은 노 전 실장과 김 전 장관 등이 국토부의 관리·감독권을 배경으로 한국복합물류에 정치권 인사의 채용을 강요했다고 봤다.검찰에 따르면 노 전 실장과 김 전 장관, 권 전 비서관은 공모해 2020년 8월 이 전 부총장을 한국복합물류 상근고문으로 취업시켰다. 김 전 장관과 전 전 과장에게는 2018년 정치권 출신 김아무개씨를 같은 회사 상근고문으로 취업시키는 과정에 영향력을 행사한 혐의도 적용됐다.한국복합물류는 CJ대한통운이 지분 100%를 보유한 민간기업이다. 하지만 국토부 소유 부지에서 화물터미널 사업을 해왔고 관련 법령과 협약에 따라 국토부의 관리·감독을 받았다.재판부는 한국복합물류가 CJ대한통운의 100% 자회사라는 사정만으로 국토부가 상근고문을 추천할 수 없는 것은 아니라고 봤다. 한국복합물류가 2009년부터 국토부 추천 인사를 상근고문으로 채용해왔고, 상근고문의 역할 역시 물류 기술·현장 전문성보다는 국토부와 지방자치단체 등을 상대로 한 대관 업무와 정책 협의를 지원하는 성격이 강했다는 것이다.과거에도 한국복합물류 사업과 직접 관련된 경력이 없는 국토부 퇴직 공무원 등이 상근고문으로 채용됐다. 재판부는 이런 사정을 들어 국토부 장관 등이 기존 관행에 따라 임기가 끝나는 상근고문의 후임자를 추천할 수 있는 자리라고 판단해 인사를 추천한 것만으로는 한국복합물류에 대한 위력 행사라고 볼 수 없다고 판단했다.특히 이 전 부총장의 채용 과정에서 한국복합물류 대표이사나 인사 담당자가 채용에 반대한다는 의사를 국토부나 대통령비서실에 전달한 사실도 없다고 봤다. 이 전 부총장의 물류 전문성이 부족했다는 점 역시 과거 상근고문들의 경력과 업무 성격을 고려하면 업무방해를 입증할 결정적인 사정이 아니라고 판단했다.한국복합물류가 채용 과정에서 자신들의 요구를 실제로 관철했다는 점도 무죄 판단의 근거가 됐다. 회사는 이 전 부총장의 겸직에 반대했고, 고용계약에 겸직금지 의무와 이를 위반할 경우 계약을 해지하고 지급된 보수를 반환하도록 하는 조항을 넣었다.재판부는 회사가 이처럼 겸직금지 의사를 실제 고용계약에 관철한 점도 한국복합물류의 채용 의사가 피고인들의 영향력에 의해 제압됐다고 보기 어려운 근거로 들었다.노 전 실장과 이 전 부총장이 주고받은 문자메시지도 주요 쟁점이었다.이 전 부총장은 2020년 6월께 노 전 실장에게 한국복합물류에 취업하면 지역위원장직을 그만둬야 하는 문제를 거론하며 겸직이 가능하도록 해달라는 취지의 메시지를 보냈다. 노 전 실장은 '겸직 가능'이라는 취지로 답했다. 그러자 이 전 부총장은 다시 CJ 인사팀에 "말씀 좀 해달라"고 부탁했고, 노 전 실장은 "제발"이라고 답했다.검찰은 이를 노 전 실장이 이 전 부총장의 취업과 겸직 문제에 관여한 정황으로 봤지만 재판부의 해석은 달랐다.재판부는 '겸직 가능'이라는 메시지는 한국복합물류에 겸직을 허용하라는 의미가 아니라 민주당 입장에서 사기업 취업과 당직의 겸직이 가능한지를 설명한 "원론적인 답변"이라고 판단했다. 이 전 부총장이 CJ 인사팀에 말을 해달라고 부탁한 데 대한 노 전 실장의 "제발"이라는 답변 역시 "완곡하지만 분명하게 부탁을 거절한 취지"라고 봤다.이후 한국복합물류가 겸직 불가 방침을 전달하자 노 전 실장이 이 전 부총장에게 "당분간 정치적으로 쉬어도 좋다"는 취지로 답한 것도 회사에 겸직 허용을 압박한 것이 아니라 이 전 부총장에게 겸직하지 말라는 취지에 가깝다고 판단했다.재판부는 권 전 비서관이 이 전 부총장과 통화하고 상근고문 추천 절차에 관여한 사실만으로 위력을 행사했다고 볼 수 없다고 판단했다. 해당 통화에서도 권 전 비서관이 한국복합물류의 채용 반대 의사를 인식했거나 반대를 예상했다고 볼만한 내용은 확인되지 않았다고 봤다.김 전 장관 역시 기존 국토부 업무 절차에 따라 이 전 부총장의 채용 관련 보고를 받고 승인한 것에 불과하다고 판단했다.구체적으로 2018년 김아무개씨 채용과 관련해서도 재판부는 한국복합물류 내부에서 김씨가 정치인 출신이라는 점에 대한 부정적 견해가 있었더라도, 이런 의견이 김 전 장관 등에게 전달됐다고 인정할 명확한 증거가 없다고 봤다.피고인 측은 이 전 부총장이 검찰에 임의제출한 USB 3개와 휴대전화 3대, 여기에서 확보된 통화 녹음과 문자메시지, 카카오톡 대화 등이 위법수집증거라고 주장했지만 법원은 받아들이지 않았다.재판부는 이 전 부총장이 법정에서 해당 자료를 스스로 임의제출했다고 여러 차례 진술했고, 변호인과 상의한 뒤 자료 제출의 의미와 효과를 알고 제출한 것으로 판단했다.이에 따라 USB와 휴대전화 및 여기서 파생된 2차 증거의 증거능력도 인정했다. 다만 관련 통화와 문자메시지 등을 모두 살펴봐도 노 전 실장 등이 한국복합물류의 반대 의사를 알면서 채용을 밀어붙였다거나, 국토부의 관리·감독권을 이용해 회사의 자유로운 의사를 제압했다는 사실은 입증되지 않았다고 판단했다.결국 임 부장판사는 피고인들이 공모해 관리·감독권을 보유한 기관의 지위를 이용해 한국복합물류에 이 전 부총장의 고용을 압박하거나 채용을 강요했다고 볼 수 없다며 네 사람 모두에게 무죄를 선고했다.한편 선고 직후 노 전 실장은 취재진에게 "당시 많은 사람들이 검찰이 정치권 주요 인사들에 대한 정치보복 차원에서 이 사건을 수사했다고 얘기했다"라며 "향후 반드시 밝혀야 할 일"이라고 말했다.김 전 장관도 "아무 죄 없는 공무원까지 수사와 재판으로 고통받는 것은 대한민국의 국정을 흔드는 일"이라며 "다시는 이런 정치보복 수사가 반복되지 않길 호소한다"라고 밝혔다.