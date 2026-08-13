쓰레기산 위에서 춤추는 청년 "기후위기를 일상의 언어로"

큰사진보기 ▲7일 서울의 한 카페에서 환경 분야 활동가 겸 인플루언서 홍다경씨가 취재진의 인터뷰에 응하고 있다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

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- 뉴질랜드 봉사활동 때 보신 음식물 쓰레기 현장과 서울시 소방재난본부 청소 일 경험이 환경 활동을 결심하게 된 계기라고 들었다. 당시에 어떤 충격을 받았고, 그 경험이 삶을 어떻게 바꿔놓았나.

- 청년 환경단체 '지지배'는 어떤 뜻을 담고 있나. 기존 단체에 들어가기보다 직접 단체를 만들기로 결심한 이유도 궁금하다.

- 쓰레기산 위에서 춤을 추거나 숏폼을 찍는 것처럼, 무겁고 다가가기 힘든 환경 문제를 재미있고 유쾌하게 전하는 기획을 시작하신 이유는 무엇인가.

큰사진보기 ▲지난 7월 26일 서울 모처에서 홍다경 활동가가 선거 기간 발생한 현수막 재활용 활동에 앞서 강의하는 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 현실적인 질문이다. '지구를 구하는 활동'을 하면서 월세나 생활비를 감당하고 경제적으로 자립하는 일은 실제로 어떻게 풀어가고 계신가.

- 정부나 지자체의 환경 위원회에 청년 자문위원으로 참여해보시니 어떠하셨나. 회의실 현장에서 느낀 청년 활동의 한계나 아쉬움이 있었다면 무엇이었나.

- 자극적인 숏폼이 넘쳐나는 미디어 속에서, 환경 이야기처럼 '진중하고 깊이 있는 메시지'를 대중에게 전달할 때 겪는 현실적인 어려움과 해결책은 무엇인가.

- 주변에서 "너무 예민하다"고 하거나 무력감이 찾아올 때, 마음을 다잡고 건강하게 중심을 지키는 본인만의 방법이 있나.

- 함께 활동하던 또래 친구들이 생계나 현실적인 문제로 활동을 그만둘 때 마음이 많이 무거웠을 거 같다. 그럼에도 이 길을 계속 걸어가게 하는 동력은 무엇인가.

큰사진보기 ▲지난 7월 26일 서울 모처에서 홍다경 활동가가 선거 기간 발생한 현수막 재활용 활동을 주도한 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 콘텐츠나 활동을 보고 실제로 삶의 습관을 바꾼 구독자나 시민들을 만났을 때, 가장 기억에 남고 보람찼던 순간은 언제였나.

- 기후변화가 내가 사랑하는 가족의 삶을 직접 위협한다고 느꼈을 때, 그 안에서 어떤 마음을 느끼셨고 이것이 활동에 어떤 영향을 주었나.

- 꿈꾸고 있는 '지속 가능한 세상'은 어떤 모습인가. 우리가 일상에서 누릴 수 있는 풍경으로 설명해 주신다면.

- 만약 예산이나 권한의 제약이 없다면, 꼭 한번 도전해보고 싶은 새로운 기후 콘텐츠나 프로젝트가 있으신가.

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다. 'N호 틈새꽃' 연재는 사회변화를 자신의 삶으로 선택한 공익활동가들을 기록합니다.

우리 사회의 사각지대에서 지속적으로 사회적 가치를 창출해 내는 공익활동가들이 있다. 묵묵히 자신의 위치에서 문제를 해결하고 갈등 비용을 줄이는 이들은 마치 '틈새에 핀 꽃'과 같다. <공익저널>은 사회변화를 자신의 삶으로 선택한 공익활동가들을 기록하고자 'N호 틈새꽃' 연재를 시작한다. '1호 틈새꽃'으로 환경 분야 활동가 겸 인플루언서, '지구를 지키는 배움터' 대표인 홍다경씨를 7일 만났다.그는 방치된 쓰레기산 현장에서 춤을 추고 숏폼 영상 콘텐츠를 찍으며, 무겁고 다가가기 힘든 기후위기 이슈를 대중이 친숙하게 느낄 수 있는 일상의 언어로 전해왔다. 하지만 미디어 속 유쾌한 모습 뒤에는 20대 청년 활동가로서 직면하는 생계와 자립의 문제, 무력감과 번아웃 속에서 중심을 잡아가려는 고민, 그리고 구조적 한계와 신념이 함께 존재한다. 스스로를 '지구공생자'라 부르며 삶으로 메시지를 전하는 홍다경 활동가. 그의 활동 동기와 현실적인 고민, 그리고 그가 꿈꾸는 지속 가능한 사회의 모습을 담았다.다음은 홍다경 활동가와 나눈 일문일답이다."뉴질랜드는 흔히 대표적인 청정지역으로 알려져 있지만, 현장에서 음식물 쓰레기와 일반 쓰레기를 아무런 구별 없이 함께 버리는 모습을 보고 큰 충격을 받았다. 기본 상식선에서는 당연히 분리배출을 거쳐 처리되어야 함에도 현실의 처리 형태는 전혀 달랐다. 그 쓰레기들이 그대로 매립되거나 처리되는 뒷일을 상상해 보니 상황이 매우 참혹하다는 느낌이 들었다.이후 서울시 소방재난본부에서 청소 일을 할 때도 비슷한 충격을 받았다. 쓰레기통에 버려진 물품들을 관찰하고 분류 장소까지 가서 점검해 보았는데, 분리배출이 제대로 이뤄지지 않는 것은 물론 멀쩡한 음식물까지 무분별하게 버려지고 있었다. 버려진 음식물이나 쓰레기를 다르게 활용하거나 재사용할 방법이 분명히 있었을 텐데 그렇지 못하다는 사실이 안타깝고 충격적이었다. 이러한 현장들을 직접 목격하고 과정을 겪으면서, 내가 직접 현장에 들어가 변화를 만들어나가는 주체적인 활동가가 되어야겠다고 결심하게 됐다.""'지지배'는 '지구를 지키는 배움터'라는 의미를 담고 있다. 지구를 지키기 위한 배움과 공부를 지속하면서 실천 활동을 함께 만들어가는 공간이다. 처음에는 나 역시 기존의 대형 환경단체에 들어가 서포터즈나 다양한 활동 프로그램에 참여했었다. 하지만 막상 참여해 보니 내가 생각했던 활동 형태나 지향점과는 많이 달랐다. 변화를 만들어내는 속도나 주요 의제를 다루는 방식에서 큰 차이가 존재했다. 기존 조직에 들어가 활동하더라도 실질적인 변화를 만들어내기까지는 너무나 오랜 시간이 소요될 것 같다는 생각이 들었다. 그래서 뜻을 함께하는 이들과 직접 단체를 만들어서 신속하고 주도적으로 움직여야겠다고 판단하여 지지배를 설립하고 운영하게 됐다.""환경문제를 무겁고 암울하게만 접근하면 대중은 시작하기도 전에 힘이 빠지고 멀리하려는 경향을 보인다. 어떻게 하면 대중에게 전달되는 메시지의 무게 비중을 줄여 친숙하게 다가갈 수 있을지 고민한 끝에 나온 기획이었다. 다만 오해하지 말아야 할 점은 환경문제 자체가 가벼운 이슈라는 뜻은 절대 아니다. 환경문제는 매우 엄중하고 진중한 사안이지만, 더 많은 사람이 이 문제를 인지하고 공감하게 만들기 위해서는 인식을 전달하는 첫 문턱을 낮추는 것이 무엇보다 중요하다고 보았다.""활동가 초기에는 오전 시간에 단기 알바를 하며 생계비를 벌고, 오후와 저녁 시간을 활용해 환경 활동을 이어갔다. 오전에 일을 마쳐야만 이후 시간을 온전히 활동에 할애할 수 있었기 때문이다. 활동 9년 차가 된 현재는 그동안 쌓인 경력과 전문성을 바탕으로 강연이나 환경 교육 요청을 받아 활동가의 삶을 유지하고 있다. 하지만 프리랜서 형태이다 보니 일 일정이 항상 고정되어 있지 않고, 강연이나 프로젝트가 없으면 다시 알바 현장으로 나가야 하는 현실이다. 이러한 경제적 불안정성을 스스로 잘 인지하고 있기 때문에 평소 일상에서 절약을 생활화하고, 수입이 생겼을 때 모아둔 돈으로 일이 없는 시기를 버텨내고 있다.""청년 당사자로서 정책 논의 테이블에 참여할 수 있는 기회가 주어진 것 자체는 매우 감사한 일이다. 그러나 막상 현장에 들어가 보면 회의체의 추진 목표가 명확하지 않은 경우가 있었고, 제안한 청년들의 목소리가 실제 정책 변화로 정교하게 이어지지 못해 답답함을 느낄 때가 많았다. 현장의 빠른 변화를 요구하는 청년 활동가들의 속도와 행정 조직 내부의 소통 및 결정 속도 사이의 격차도 크게 느껴졌던 아쉬운 부분이다.""어떻게 하면 시청자들이 복잡하고 진중한 환경 문제에 몰입감을 느끼게 만들 수 있을지, 시청자의 깊은 공감을 끌어낼 수 있을지가 늘 가장 큰 난제다. 해법에 대해 단 하나의 정답을 정해두기보다는, 다양한 기획 방식과 시각적 시도를 끊임없이 적용하고 도전해 나가는 과정 자체가 현재 추진하고 있는 해결책이다.""처음 그런 말을 들었을 때는 솔직히 듣고 싶지 않아 아무렇지 않게 넘기려 노력한다. 하지만 같은 이야기를 반복해서 두 번 이상 듣게 되면 스스로가 예민해져 있거나 피로가 누적된 상태임을 정직하게 인정한다. 그 후 의도적으로 짧은 휴식 시간을 갖고 마음을 가다듬은 뒤 다시 현장 활동으로 복귀하는 편이다.""함께 고뇌하던 동료들이 떠나갈 때 마음이 대단히 무거웠다. '나 자신은 어떻게 이 현장에서 버텨야 할까', '활동가들이 지속가능하게 활동할 수 있는 구조적 방법은 무엇일까'라는 고민은 평생 안고 가야 할 과제라고 느낀다. 그럼에도 이 길을 포기하지 않고 걸어가게 만드는 동력은 눈앞의 사회적 문제점과 모순을 그냥 보고 지나치지 못하는 가치관 때문이다. 아주 작더라도 실질적인 변화를 조금씩 만들어보자는 데 핵심 초점을 맞추고 있다. 아울러 딸의 활동 방향을 변함없이 믿어주시고 따뜻한 말로 응원해 주시는 부모님의 존재가 큰 힘이 된다.""일상생활 속에서 분리배출이나 일회용품 줄이기 같은 작은 변화를 직접 실천해 보고 있다는 소식을 접할 때 큰 보람을 느낀다. 특히 환경 관련 학과에 직접 진학하여 환경 문제를 주도적으로 해결하는 일을 직업으로 삼고 싶다고 말해주는 학생이나 청년들을 만났을 때 활동가로서 가장 기억에 남고 가슴이 벅차올랐다.""외할머니가 자식처럼 가꾸시는 농작물이 피해를 입는 모습을 보며 '이제 우리 외할머니는 기후변화 속에서 어떤 작물을 새로 키우셔야 할까' 하는 현실적인 걱정과 생각들이 깊어졌다. 기후위기가 먼 미래나 타인의 문제가 아니라 사랑하는 가족의 일상을 직격하는 현실임을 체감했고, 현장 활동의 당위성을 다시금 일깨우게 됐다.""이미 개발이 진행된 도심이나 지역은 자연환경을 더 이상 훼손하지 않는 범위 내에서 친환경적인 변화를 계속 만들어나가고, 아직 개발되지 않은 자연지역은 억지로 훼손하지 않고 그대로 보존하여 그 지역만의 독특한 특별함을 지켜나가는 모습이다. 행정적 측면에서도 편성된 예산을 연말에 불필요하게 다 써버리는 악순환에서 벗어나, 남은 예산은 이월하여 꼭 필요한 시점과 장소에 세금이 적절히 쓰일 수 있는 합리적인 사회 시스템이 정착되길 꿈꾼다.""폐기물 자원순환 문제에 있어 실제로 재활용률을 극대화할 수 있는 현장 중심의 문제 해결 프로젝트를 시도해보고 싶다. 문제 현장을 찾아가 하나씩 풀어가는 도전적인 여정을 담아내는 기획이다. 아울러 생물다양성 측면에서는 난개발로 인해 생물들이 서식지를 잃어버릴 위험에 처한 현장과, 반대로 생태계가 잘 보존된 지역을 대비하여 보여주는 콘텐츠를 제작하고 싶다. 이를 통해 무조건적인 개발보다는 보존과 공존의 사회로 나아가야 한다는 가치를 직관적으로 전하고 싶다."