행정수도특별법 제정 범국민대책위 출범... "연내 제정 이뤄낼 것"

큰사진보기 ▲행정수도 특별법 제정을 위한 범국민대책위원회’가 13일 오전 9시 10분 세종시청 여민실에서 창립대회를 열고 공식 출범했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 창립대회에는 진보와 보수를 아우르는 시민사회단체 등 각계각층 150여 명의 시민들이 자발적으로 참석했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민정 준비위원이 경과 보고를 하고 있다. 김민정 위원은 이날 대책위 대변인에 선임됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 창립대회 안건 심의 및 의결은 황순덕 임시의장의 주재로 진행됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲황승원 공동 상임대표가 수락 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲황치환 공동 상임대표가 수락 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

대한민국의 국가균형발전과 행정수도 세종의 완성을 염원하는 전국 규모의 시민사회 연대 기구인 '행정수도 특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(아래 범국민대책위)'가 13일 오전 9시 10분 세종시청 여민실에서 창립대회를 열고 공식 출범했다.이날 창립대회에는 지역의 풀뿌리 주민 자치 조직을 비롯해 전문 직능단체, 경제·문화예술계, 진보와 보수를 아우르는 시민사회단체 등 각계각층 150여 명의 시민들이 자발적으로 참석했다. 이번 출범은 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 설치 이후, 이를 뒷받침할 법적·제도적 기틀을 연내에 마련하겠다는 민·관·정의 강력한 의지를 반영하고 있다.임비호 세종시 국가균형발전지원센터장의 사회로 문을 연 이날 창립대회(1부)는 김민정 준비위원의 경과 보고에 이어, 황순덕 임시의장의 주재로 안건 심의 및 의결 순으로 진행됐다.대회에서는 단체의 목적과 운영 절차를 규정하는 '규약 제정의 건'이 원안대로 통과됐다. 규약에 따르면 범국민대책위는 특별법 제정 촉구 및 국민 공감대 확산을 위해 한시적으로 운영되는 비상대책기구로 자리 잡았으며, 행정수도 특별법 본회의 통과 시점에 해산하기로 했다. 아울러 대표자회의를 최고 의결 기구로 두되, 입법 활동의 전문성을 극대화하기 위해 기획·정책·조직·여성·청년·환경 등 분야별 총 30개의 분과위원회를 설치하기로 했다.이어진 '집행부 선출의 건'을 통해 확정된 핵심 집행부 인선에 따르면, 상임대표에는 황치환 한국YMCA전국연맹 부이사장과 황승원 세종시 주민자치연합회 회장이 선출되었으며, 감사는 조신영 변호사와 최명식 세무사가 맡게 됐다. 집행위원회는 성은정 세종참여자치시민연대 사무처장이 상임집행위원장으로 선임되었고, 박상필 농협세종본부장 외 9인이 공동집행위원장으로 참여했다.아울러 대변인에는 김민정 세종인권마당 사무국장이, 사무처장에는 임비호 세종시 국가균형발전지원센터장이 각각 선임되었으며, 각계 전문가로 구성된 고문단과 자문위원단 및 30개 분과위원회를 발족해 본격적인 전문 입법 활동 체제를 갖췄다.또한 247개 참여 단체의 뜻을 모아 '사업 계획 및 예산(안) 승인의 건'도 최종 확정됐다. 대책위는 가입단체 회비 및 후원금 등을 통해 총 7500만 원 규모의 예산을 조성하고, 이를 바탕으로 오는 31일 국회 계단 앞에서 열릴 대규모 결의대회를 비롯해 언론 홍보, 정책 포럼, 범국민 서명운동 등 특별법 연내 제정을 위한 재원을 마련해 나갈 방침이다.이날 황승원 공동 상임대표는 수락 인사에서 "행정수도 특별법은 특정 지역을 위한 법이 아니라, 과밀화된 수도권의 자원을 분산해 수도권은 여유롭게, 지방은 풍요롭게 만드는 상생을 위한 법이자 대한민국 성장 동력을 확보하는 법"이라고 역설했다. 이어 대책위의 세 가지 역할로 ▲범국민 공감대 확산 ▲초당적 협력 견인 ▲강력한 실천 등을 제시하며 "법안이 통과되고 진정한 행정수도가 완성되는 그날까지 맨 앞에 서겠다"고 다짐했다.이어 황치환 공동 상임대표도 인사에 나서 "2002년 9월 30일 노무현 대통령 후보가 신행정수도 충청권 건설이라는 공약을 발표한 이후 수많은 질곡을 건너 오늘에 이르렀다"며, "이재명 정부가 국정 과제로 추진하고 있는 지금이 골든타임인 만큼, 올해 반드시 특별법을 제정해 행정수도 완성을 위한 그 첫 번째 열쇠를 열어야 한다"고 강조했다. 또한 "이 법안의 통과를 위해서는 우리 시민들이 하나로 모이고 지혜를 모아주셔야 한다"며, "우리 지역을 넘어 충청권, 그리고 전국의 각 지방 주민들과 하나의 공감대를 형성할 때 비로소 세종시를 완성할 수 있다"며 동참을 호소했다.한편, 이번 결실은 지난 7월 29일 세종시청에서 열린 '행정수도 특별법 연내 제정을 위한 비상연석회의'로부터 시작되었다. 이후 8월 3일 제1차 준비회의에서 황치환 위원장을 준비위원장으로 선임했고, 8월 7일 제2차, 11일 제3차 준비회의를 거치며 조직 구성과 행사 준비를 체계적으로 마무리했다.이어지는 2부 출정식에서는 세종시장, 시의회 의장, 교육감, 국회의원 등 주요 내빈들이 대거 합류해 힘을 보탰으며, 대책위는 '2026년 정기국회 내 행정수도 특별법 제정'을 활동의 최우선 과제로 삼아 여야 초당적 협력 채널 확보와 충청권 공동행동 등 전방위적인 입법 총력전을 이어갈 계획이다.