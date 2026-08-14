전통과 현대가 공존하는 400년 가까이 된 고택

큰사진보기 ▲장수 산서면 오메마을 권희문 고택, 돌담과 문간채. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 산서면 오메마을 권희문 고택, 사랑채 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 산서면 오메마을 권희문 고택, 사랑채 화단에 있는 들독 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 산서면 오메마을 권희문 고택, 안채의 꽃벽 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 산서면 오메마을 권희문 고택, 안채(오른쪽) 아래채(중앙) 사랑채(왼쪽) ⓒ 이완우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장수 산서면 오메마을 권희문 고택, 안채 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 산서면 오메마을 권희문 고택, 사랑채의 운초(雲樵) 편액 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 사선대 운서정, 문화유산 앞의 김태진 (전)임실문화원장 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 사선대 운서정. ⓒ 이완우 관련사진보기

"예전에 고모님들이 이웃 고을로 시집을 갈 때에 집안의 토지와 일하는 식솔들을 나눠 받았어요. 시대가 그러하기도 했고 집안의 큰 살림을 나누는 방식이기도 했지요. 그렇게 남원이나 진안, 장수 같은 이웃 고을들과 인연이 닿고 일종의 문화·혈연적 네트워크가 형성되었던 듯해요.

세월이 흘러 지금까지 가문의 후손으로서 지켜가고 있는 유산들이 있어요. 사선대에 서서 아버지를 그리워하는 마음으로 세운 이곳 운서정, 임실읍 정월리의 효충서원과 관촌면 상월리의 귀로재가 바로 그것이에요. 이 유산들을 가꾸며 살아가는 것이 조상님들과 이웃들의 온기를 이어가는 일이라고 생각해요."

지난 12일, 장수 산서면 오메마을 권희문 고택을 찾아 역사와 문화를 탐방하였다. 기와를 얹은 흙돌담 위에 능소화가 피었고, 누구나 들어오라는 듯 툭 터진 출입문을 들어서니 초가지붕의 문간채가 세월의 흔적 속에 정겹다. 이 가옥은 조선 후기 농촌의 상류 주택 면모를 간직하고 있는데, 나그네의 숙소나 아픈 사람의 치유 장소로서 열린 공간이자 나눔의 장소였다고 한다.이 고택의 사랑채는 기단 위에 얹힌 전통 한옥이며, 출입문의 인방 위에 '雲樵(운초)'라 쓰인 현판이 걸려 있어 소박하며 고아한 품격을 보여주었다. 사랑채 앞마당에는 붉은 벽돌로 쌓아 올린 굴뚝이 우뚝 솟아 정취를 더한다. 이 고택은 약 400년 가까이 10세대를 이어오며 가문의 터전을 지켜오고 있다. 이 사랑채는 전면에 마루와 난간을 두었는데, 현재의 건물은 250여 년 전에 지어졌다고 한다.사랑채 정원 화단의 풀밭에 그리 크지 않은 들독이 쉬고 있다. 큼지막한 들독은 보통 마을의 정자나무 옆에 있으며, 머슴들이 힘자랑 하는 용도로도 쓰였다. 적당한 크기의 이곳 들독은 옛날 넉넉한 살림 속에서 가문의 번창을 증명하는 세월의 흔적으로 보였다.사랑채와 문간채 사이의 출입문을 들어서니 안채의 꽃벽이 보였다. 사랑채 벽면은 자연석과 황토로 마감된 벽에 기와 조각을 박아 넣은 꽃벽이 정결한 아름다움을 자아냈다.텃밭으로 연결되는 옆 마당에는 크고 작은 항아리들이 가지런한 장독대가 자리하여 종가 살림의 알뜰한 정취가 느껴졌다. 위성 안테나와 현대식 조명이 돌과 흙의 담장과 어우러져 전통과 현대가 공존하는 멋과 여유를 보여주었다.안마당을 중심으로 왼쪽에는 겹집 형태의 사랑채, 중앙 뒤편에는 일자형 아랫채, 오른쪽으로는 ㄱ자형 안채가 배치되어 전체적 가옥은 ㅁ자 형태로 아늑하였다. 각 채의 기단은 낮게 조성되었고 흙바닥인 마당은 넉넉했다.이 가옥의 안채는 약 150년 전에 다시 지어진 건물이라고 한다. 이 가옥은 전통적 배치와 겹집이라는 변형된 공간 구조를 동시에 보여주며, 조선 후기 실용적인 상류 주택의 면모를 간직하고 있었다.이곳 권희문 가옥은 안채에 원형 두리기둥을 쓰고, 손님을 맞이하는 사랑채나 기타 건물에는 네모기둥을 썼다. 전통 한옥에서 기단의 형태와 기둥의 생김새는 건물의 위계와 건축적 기능, 그리고 가문의 안목을 보여주는 중요한 요소이다.조선시대 전통 한옥에서는 집의 주인인 남자가 머무는 사랑채에 더 좋은 재목과 격식(원형기둥 등)을 쓰는 경우가 많았다. 이곳 고택에서 안채에 둥근 기둥을 사용한 것은 안살림의 생활 공간을 소홀히 하지 않고 오히려 핵심 공간으로 대우했다는 의도를 엿볼 수 있었다. 사랑채는 네모기둥(방형주)을 활용하여 소박하였다.양반가 주택에는 사당이 으레 후원에 자리 잡고 있는데, 이 고택에는 안채의 대청 한 칸을 사당방으로 사용하고 있다고 한다. 현재 생활 공간인 안채를 마당 한쪽에 잠시 서서 둘러보고 사랑채로 되돌아 나왔다.사랑채 현판에 담긴 '운초(雲樵)'는 '구름 속의 나무꾼'이라는 뜻인데, 세속의 명예와 욕심을 내려놓고 자연 속에서 소박하게 살아가려는 사랑채 선비의 은일 정신이 우러났다. 학식 있는 선비가 몸을 낮추고 자연의 품에서 얻은 온기를 세상과 나누는 평범하면서도 숭고한 실천 태도를 '운초(雲樵)'의 편액에서 읽어낼 수 있었다.'운초(雲樵)' 편액에서 문득 '나무하는 아이와 물 긷는 아낙네, 초동급부(樵童汲婦)'의 평범한 삶이 겹쳐졌다. 이곳 고택 사랑채의 주인은 산에서 나무하는 초동(樵童)과 동격이 된 듯하였다. 초동(어린 나무꾼)은 묵묵히 땔감을 거두어 추위에 떠는 이웃이나 나그네의 방을 데웠을 것이다.장수 산서면 오메마을의 권희문 주택을 떠나서, 임실 관촌면 사선대의 운서정으로 향했다. 운서정은 임실 관촌면 섬진강 변의 사선대 높은 절벽 마루에 세워져 있다. 이 누정은 솟을대문과 누마루를 갖춘 정문인 가정문(嘉貞門)을 지나고 동재와 서재를 좌우에 배치한 작은 마당에서 계단을 오르면 운서정에 이른다.운서정(雲棲亭)은 임실 지역의 유지 김승희(1892∼1958)가 부친인 승지 김양근(1858∼1926)을 추모하기 위하여 쌀 300석을 들여서 6년에 걸쳐 1928년 완공한 누정이다. 1930년대 이곳 운서정은 국권 회복을 염원하는 우국지사들이 모이는 장소였다. 운서정의 가정문 앞에서 만난 승지 김양근의 증손(曾孫)인 김태진 (전)임실문화원장이 말했다.임실 사선대 운서정에서 김태진 (전)임실문화원장이 증조부인 김양근(金瀁根)의 호가 운초(雲樵)임을 확인해 주었다. 장수 산서면 권희문 고택의 사랑채에서 마주했던 '운초(雲樵)'라는 편액의 여운은 임실 사선대에 세워진 운서정의 주인공이자 호가 '운초'인 김양근 선생과 자연스럽게 이어졌다.