메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.08.13 12:09최종 업데이트 26.08.13 12:21

이 대통령 국정지지율 49%... 취임 이래 최저치

[전국지표조사] 부정평가는 43%, TK 긍정평가 대폭 하락... 부동산 세제개편안 및 형소법 개정안 영향?

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 '7대 SEED' 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12
이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 '7대 SEED' 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 13일 발표된 전국지표조사(NBS) 8월 2주차 조사에서 49%로 집계됐다. 직전 조사(7.27~7.29) 대비 4%p 하락한 것으로, NBS 조사기준 취임 직후 이래 가장 낮은 수치다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 6%p 오른 43%로 나타났다. 모름/무응답은 7%였다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 4906명, 응답률 20.4%)에게 전화면접조사 방식으로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

지역별로 보면 대전/세종/충청(4%p↑, 46%→50%, 부정평가 43%)과 부산/울산/경남(9%p↑, 45%→54%, 부정평가 40%)을 제외한 대다수 지역의 긍정평가가 직전 조사 대비 하락했다. 특히 대구/경북(19%p↓, 45%→26%, 부정평가 64%)의 하락 폭이 컸다.

AD
서울(6%p↓, 49%→43%, 부정평가 50%)과 인천/경기(5%p↓, 54%→49%, 부정평가 44%)의 직무긍정률은 40%대로 나타났고, 광주/전라(7%p↓, 86%→,79%, 부정평가 13%)의 긍정평가는 70% 후반대로 집계됐다.

연령별로 보면 40대(9%p↓, 72%→63%, 부정평가 33%)와 70대 이상(9%p↓, 53%→44%, 부정평가 44%)의 긍정평가 하락이 상대적으로 컸다.

18·19세 포함 20대(3%p↑, 28%→31%, 부정평가 51%)의 긍정평가는 다시 30%대로 회복됐지만 30대(3%p↓, 43%→40%, 부정평가 52%)와 60대(4%p↓, 49%→45%, 부정평가 52%)의 긍정평가는 40%대로 조사됐다. 50대(1%p↓, 68%→67%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 60%대로 나타났다.

더불어민주당 지지층(n=404)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 88%(부정평가 10%), 국민의힘 지지층(n=232)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 내린 12%(부정평가 85%)로 집계됐다.

진보층(n=270)의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 85%(부정평가 13%), 보수층(n=292)의 긍정평가는 4%p 내린 24%(부정평가 72%)였다. 중도층(n=334)의 긍정평가는 직전 조사 대비 6%p 내린 47%(부정평가 46%)였다.

"부동산 세제개편안으로 전월세 오를 것" 55%

부동산 정책 및 세제개편안 논란, 검찰 보완수사권 폐지 우려 등 여러 현안들의 영향으로 보인다.

NBS가 현 정부 부동산 정책에 대한 긍·부정평가를 물은 결과, '잘못하고 있다'는 부정평가는 56%, '잘하고 있다'는 긍정평가는 34%로 조사됐다(모름/무응답 9%). 직전 조사와 유사한 결과다. 특히 주택 소유와 무관하게 부정평가가 높은 편이었다. 무주택자(n=242)의 57%, 1주택자(n=599)의 54%, 2주택자(n=138)의 67%가 부동산 정책을 잘못하고 있다고 평했다.

실거주 1주택에 대해서는 시가 20억 원까지 종합부동산세를 면제하고 시가 40억 원 이상 주택에 대해서는 보유세 부담을 높이는 내용 등을 담은 이번 세제개편안에 대한 평가를 묻는 질문에는 '찬성한다' 46%, '반대한다' 41%로 평가가 비슷하게 나타났다(모름/무응답 13%).

다만 이번 세제개편안으로 인해 전월세 가격에 어떤 영향을 끼칠 것이냐는 질문에는 "오를 것이다" 55%, "별 차이 없을 것이다" 27%, "내릴 것이다" 8%로 나타났다(모름/무응답 11%)

검사 보완수사권 폐지에 대해서도 부정적 관측이 앞섰다. 형사소송법 처리로 "부실 수사와 사건 처리 지연 등 부작용이 더 클 것이다"는 의견에 공감을 표한 응답자는 56%, "특정 기관의 권한 남용 방지 등 긍정 효과가 더 클 것이다"는 의견에 공감을 표한 응답자는 34%로 조사됐다. 모름/무응답은 10%였다.

한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

#이재명대통령#전국지표조사#국정지지율#부동산#여론조사

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령, 가업상속공제 개편 반발에 "조세정상화의 길" 반박


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기