이 대통령 국정지지율 49%... 취임 이래 최저치

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 '7대 SEED' 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 13일 발표된 전국지표조사(NBS) 8월 2주차 조사에서 49%로 집계됐다. 직전 조사(7.27~7.29) 대비 4%p 하락한 것으로, NBS 조사기준 취임 직후 이래 가장 낮은 수치다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 6%p 오른 43%로 나타났다. 모름/무응답은 7%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 4906명, 응답률 20.4%)에게 전화면접조사 방식으로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.지역별로 보면 대전/세종/충청(4%p↑, 46%→50%, 부정평가 43%)과 부산/울산/경남(9%p↑, 45%→54%, 부정평가 40%)을 제외한 대다수 지역의 긍정평가가 직전 조사 대비 하락했다. 특히 대구/경북(19%p↓, 45%→26%, 부정평가 64%)의 하락 폭이 컸다.서울(6%p↓, 49%→43%, 부정평가 50%)과 인천/경기(5%p↓, 54%→49%, 부정평가 44%)의 직무긍정률은 40%대로 나타났고, 광주/전라(7%p↓, 86%→,79%, 부정평가 13%)의 긍정평가는 70% 후반대로 집계됐다.연령별로 보면 40대(9%p↓, 72%→63%, 부정평가 33%)와 70대 이상(9%p↓, 53%→44%, 부정평가 44%)의 긍정평가 하락이 상대적으로 컸다.18·19세 포함 20대(3%p↑, 28%→31%, 부정평가 51%)의 긍정평가는 다시 30%대로 회복됐지만 30대(3%p↓, 43%→40%, 부정평가 52%)와 60대(4%p↓, 49%→45%, 부정평가 52%)의 긍정평가는 40%대로 조사됐다. 50대(1%p↓, 68%→67%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 60%대로 나타났다.더불어민주당 지지층(n=404)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 88%(부정평가 10%), 국민의힘 지지층(n=232)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 내린 12%(부정평가 85%)로 집계됐다.진보층(n=270)의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 85%(부정평가 13%), 보수층(n=292)의 긍정평가는 4%p 내린 24%(부정평가 72%)였다. 중도층(n=334)의 긍정평가는 직전 조사 대비 6%p 내린 47%(부정평가 46%)였다.부동산 정책 및 세제개편안 논란, 검찰 보완수사권 폐지 우려 등 여러 현안들의 영향으로 보인다.NBS가 현 정부 부동산 정책에 대한 긍·부정평가를 물은 결과, '잘못하고 있다'는 부정평가는 56%, '잘하고 있다'는 긍정평가는 34%로 조사됐다(모름/무응답 9%). 직전 조사와 유사한 결과다. 특히 주택 소유와 무관하게 부정평가가 높은 편이었다. 무주택자(n=242)의 57%, 1주택자(n=599)의 54%, 2주택자(n=138)의 67%가 부동산 정책을 잘못하고 있다고 평했다.실거주 1주택에 대해서는 시가 20억 원까지 종합부동산세를 면제하고 시가 40억 원 이상 주택에 대해서는 보유세 부담을 높이는 내용 등을 담은 이번 세제개편안에 대한 평가를 묻는 질문에는 '찬성한다' 46%, '반대한다' 41%로 평가가 비슷하게 나타났다(모름/무응답 13%).다만 이번 세제개편안으로 인해 전월세 가격에 어떤 영향을 끼칠 것이냐는 질문에는 "오를 것이다" 55%, "별 차이 없을 것이다" 27%, "내릴 것이다" 8%로 나타났다(모름/무응답 11%)검사 보완수사권 폐지에 대해서도 부정적 관측이 앞섰다. 형사소송법 처리로 "부실 수사와 사건 처리 지연 등 부작용이 더 클 것이다"는 의견에 공감을 표한 응답자는 56%, "특정 기관의 권한 남용 방지 등 긍정 효과가 더 클 것이다"는 의견에 공감을 표한 응답자는 34%로 조사됐다. 모름/무응답은 10%였다.한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.