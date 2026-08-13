장기화하는 러·우 전쟁... 양측 민간시설 공격에 민간인 피해 급증

AD

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 12일(현지시간) CNN이 보도한 인터뷰를 통해 우크라이나에 필요한 요격 미사일의 10분의 1밖에 보유하지 못하고 있다면서 미국에 미사일 지원을 호소했다. 인터뷰에서 그는 미국이 보유한 미사일의 10%만 있으면 모든 러시아 미사일 공격을 저지할 수 있다고 했다.그는 "만일 미국이 (보유량의) 5%를 판매하면 우리는 겨울을 보내고 사람들의 목숨을 구할 수 있다. 만일 10%를 판매하면 우린 모든 러시아 탄도 미사일을 파괴할 수 있을 것이다. 그런데 내겐 1% 밖에 없다"고 언급했다. 그는 미사일 확보를 위해 매일 "수백만(millions)"통의 전화를 하고 있다고 말했다.젤렌스키 대통령은 CNN과의 인터뷰를 통해 노골적으로 미국에 미사일 지원을 호소했다. 그러나 미국 또한 이란과의 전쟁으로 미사일 재고가 충분하지 않은 상황이기 때문에 우크라이나가 원하는 미사일 지원을 얻는 건 불가능해 보인다. 젤렌스키 대통령이 지난 9일 우크라이나 방송과의 인터뷰를 통해 한국에 방공 시스템 지원을 노골적으로 요청한 것도 이런 맥락에서 나온 것이다.우크라이나는 계속되는 러시아의 맹공으로 막대한 피해를 보고 있다. 특히 민간인의 피해가 증가하고 있다. 유엔에 따르면 지난 7월에 우크라이나의 민간인 사상자는 2022년 4월 이후 가장 많았고, 올해 1월에서 6월까지 반년 동안에 1396명의 사망자와 7978명의 부상자가 발생했다. 이는 2024년과 2025년 같은 시기 사상자보다 훨씬 증가한 숫자다.우크라이나의 민간인 사상자 급증은 러시아가 최근 우크라이나의 에너지 기반시설은 물론 주택과 식품 및 농산물 저장시설 등 민간시설에 대한 공격을 강화하고 있기 때문이다. <알자지라> 보도에 따르면 러시아는 11일-12일 밤에도 자포리자를 폭격했고 이로 인해 한 쇼핑몰이 화염에 휩싸였고 1,200 세대에 대한 전기 공급이 중단됐다. 이 공격으로 민간인 두 명이 사망했고 노인을 포함해 2명이 부상을 입었다. 또한 러시아는 우크라이나 최대 항구인 오데사를 공격해 에너지 저장시설을 파괴했다.9일에도 러시아는 우크라이나 동북부 하르키우의 아파트 건물을 폭격했고 이로 인해 주민 2명이 사망하고 21명이 부상을 입었다. 같은 날 젤렌스키 대통령은 사회관계망을 통해 드니프로페트로브스크 지역에서 쇼핑몰이 폭격을 받아 9명이 부상을 입었고 그중 4명이 어린이였다고 밝혔다.주목할 건 러시아만 우크라이나 민간시설을 공격하고 민간인 피해를 내고 있는 건 아니라는 점이다. 우크라이나 또한 러시아 민간시설에 대한 공격을 강화하고 있다.<알자지라> 보도에 따르면 11일-12일 밤 우크라이나는 러시아의 흑해 항구인 노보로씨스크에 대규모 드론 공격을 가해 곡물 수출 터미널 가동을 중단시켰다. 이로 인해 한 명의 어린이를 포함해 세 명이 사망했고 24명이 부상을 입었다. 곡물 수출항 공격은 러시아 경제를 압박하려는 우크라이나의 전략 중 하나다. 이 보도에 따르면 러시아 곡물 로비 그룹은 우크라이나 공격으로 조만간 흑해를 통한 곡물 수출이 중단될 수 있고 그에 따라 세계 곡물 가격이 상승할 수 있다고 경고했다. 이날 우크라이나 공격으로 수십 채의 민간 주택 또한 파괴됐다. 9일에도 우크라이나 드론 공격으로 벨고로드에서 6명의 민간인이 사망했다.최근 들어 가장 강력한 우크라이나 공격은 10일에 있었다. 이날 우크라이나는 국경에서 1,200킬로나 떨어진 타타르스탄 지역의 니즈네캄스크에 있는 타네코 정유시설을 공격했고 이로 인해 어린이 한 명을 포함해 13명이 사망하고 75명 이상이 부상을 입었다고 여러 매체가 지역 당국을 인용해 보도했다. CNN은 이것이 최근 2년 동안 러시아가 입은 가장 치명적인 피해였다고 보도했다.우크라이나의 러시아 공격은 대부분 드론을 이용해 이뤄지고 있다. 특히 우크라이나는 젤렌스키 대통령이 지난 6월 25일 사회관계망을 통해 "전쟁 종식을 위해 침략국 러시아를 압박하는 40일 작전을 승인했다"고 밝힌 후 정유시설, 곡물 저장시설 등 러시아 민간시설에 대한 공격을 강화하고 있다. 그 결과 많은 러시아 민간인 사상자가 나오고 있다.10일 공격 후 젤렌스키 대통령은 사회관계망을 우크라이나의 공격이 "완전히 정당하다"며 "러시아의 모든 공격은 우리의 대응에 직면할 것이고 러시아 내에서 점점 더 전쟁을 느끼게 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "이렇게 공격하는 유일한 이유는 러시아가 전쟁을 끝내려 하지 않기 때문"이라고 주장했다.이는 우크라이나가 러시아를 압박하기 위한 의도로 민간 시설과 경제 기반시설을 공격하고 있음을 말해준다. 또한 이것이 러시아가 종전 협상에 응하도록 압박하기 위한 전략임을 말해준다. 이런 맥락에서 우크라이나는 러시아의 아마존이라 불리는 온라인 회사인 와일드베리스를 반복해 공격하고 있다.<알자지라>에 따르면 우크라이나는 7월 중순 이 회사의 12개 물류창고를 완전히 또는 부분적으로 파괴했고 이로 인해 13명의 노동자가 사망하고 수십 명이 부상을 당했다. 11일에도 보로네즈 지역의 두 개 와일드베리스 물류창고를 공격했다. BBC는 이로 인해 한 명이 사망하고 두 명이 부상을 입었다며 우크라이나가 이 회사를 최근 몇 주 동안 반복적으로 타격하고 있다고 보도했다.이와 관련해 독일 브레멘대학의 연구자인 니콜라이 미트로킨은 "와일드베리스 공격은 전선과 관계가 없지만 우크라이나는 이것이 러시아 경제 기능은 물론 사회와 정치에 영향을 미칠 것으로 보고 있는 것"이라고 분석했다. 이 또한 러시아에 대한 압박 수단인 것이다.<알자지라>는 전쟁 이후 많은 러시아인이 직접 쇼핑을 하기보다 와일드베리스 등을 통한 온라인 쇼핑으로 돌아섰다고 보도했다. 또한 수만 명의 소매상들이 와일드베리스에서 구매한 물품을 판매하고 있기 때문에 물류창고 피해는 많은 소비자에게 직접적인 영향을 미치고 있다고 보도했다. 이는 와일드베리스 공격이 러시아 경제 전체에 큰 타격은 되지 않겠지만 우크라이나의 의도대로 러시아인들에게 심리적 타격이 될 수 있고 러시아 정부에 대한 압박으로 작용할 수 있음을 의미한다.<알자지라> 보도에 따르면 우크라이나는 와일드베리스가 군사용, 또는 이중 사용 물품들을 판매하고 있기 때문에 "합법적인 목표물(legitimate targets)"라고 주장하고 있다. 그러나 와일드베리스와 러시아 정부는 와일드베리스의 러시아군에 대한 물품 공급을 부인했다.그런데 이와 관련해 주목할 건 와일드베리스가 군사용, 또는 이중 사용 물품을 판매한다 하더라도 우크라이나의 물류창고 파괴와 그로 인한 민간인 사상자 발생은 정당화되지 않는다는 점이다. 더 정확히 말하면 이런 민간시설과 민간인을 겨냥한 공격은 전쟁범죄라는 것이다.더욱 문제가 되는 건 젤렌스키 대통령이 스스로 언급한 것처럼 우크라이나의 민간시설과 민간인 공격이 러시아에 압박을 가하기 위한 수단이 되고 있다는 점이다. 전력상 우위인 러시아의 공격에 대항하기 위해, 그리고 종전을 위해 러시아를 압박할 필요가 있지만 민간시설과 민간인이 그 수단이 되지는 않아야 함에도 말이다. 또한 러시아의 우크라이나 민간 공격과 전쟁범죄가 이미 차고 넘친다고 해서 우크라이나의 민간 공격이 정당화되는 건 아님에도 말이다.거의 4년 반이 되어가는 러-우 전쟁은 양국이 전략상, 그리고 상대의 공격에 대한 앙갚음으로 민간시설과 민간인 공격을 강화하면서 최악의 전쟁이 되고 있고 그로 인한 민간인 사상자 또한 급증하고 있다. 특히 양국이 민간시설과 민간인 공격을 상대에 타격을 입히고 향후 있을 종전 협상에서 우위를 점하기 위한 수단으로 이용하고 있는 점은 전쟁의 추악함과 참혹함을 잘 보여준다.젤렌스키 대통령은 11일 밤 대국민 영상 연설을 통해 미국에 종전 협상을 위한 새로운 제안을 보냈다고 밝혔다. 이는 미국 협상팀의 양국 방문을 앞두고 나온 것이다. 그러나 여전히 미국이 이란 전쟁에 몰두하고 있는 가운데 종전 협상이 빠른 시간 내 시작될 것으로 보이지는 않는다.설사 곧 종전 협상이 진행된다 해도 겨울 안에 종전이 될 것으로 기대하기는 힘들다. 젤렌스키 대통령이 미국에 미사일 지원을 요청하면서 이번 겨울을 언급한 건 전쟁이 적어도 5년을 채울 것을 염두에 둔 것으로도 볼 수 있다. 이런 상황에서 가장 우려되는 건 양국이 현재와 같은 공격에 몰두하면 민간시설과 민간인 피해가 눈덩이처럼 커질 수 있다는 점이다.