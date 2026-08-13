아동학대 의무신고제의 역설... 교실이 무너지고 있다

큰사진보기 ▲From the exhibition ⓒ ivalex on Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아동학대행위자 고소 고발 등 사건 처리 결과2024년 전체 아동학대사례 24,492건 중 학대행위자를 대상으로 고소, 고발 등의 사건처리가 진행된 건은 10,961건(44.8%)이다. ⓒ 김민석 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육감 의견서 제출 현황정부 역시 문제성을 인식하여 수사 과정에서 ‘교육감 의견서’를 제출하는 제도를 도입했지만... ⓒ 백승아 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲개선 방안* 민원 및 의혹 제기 => 학교 차원의 기초 사실관계 확인 => 교육청 전문위원회의 심의·판단(정당한 교육활동은 교육적 중재 및 보호 / 학대 의심 사안은 즉시 수사기관 공식 신고) ⓒ 김형태 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 영등포시대에도 실립니다.

아동(이 글에서는 어린이·청소년 등 학교 다니는 학생을 지칭함)을 학대로부터 보호하는 일은 우리 사회가 결코 포기해서는 안 될 절대적 가치입니다. 가정이나 밀폐된 공간에서 발생하는 아동학대를 조기에 발견하고 피해 아동을 보호하기 위해 마련된 '아동학대 신고의무제' 역시 이러한 사회적 요구에서 출발했습니다. 교원과 의료인, 사회복지 종사자 등에게 신고 의무를 부여한 것은 학대의 사각지대를 줄이고 아이들의 안전을 지키기 위한 불가피한 사회적 안전장치였다고 생각합니다.문제는 좋은 취지로 만들어진 이 제도가 '학교'라는 특수한 교육 공간에 일률적으로 적용되면서 예상치 못한 역설을 낳고 있다는 점입니다. 교사의 정당한 생활지도와 교육활동까지 아동학대 의혹으로 신고되는 일이 반복되면서, 교실에서는 학생을 지도하기에 앞서 "혹시 이것도 정서적 학대로 신고 당하는 것은 아닐까?"를 먼저 두려워하는 방어기제의 작동, 즉 교육적인 지도를 포기하는 비정상적인 상황이 벌어지고 있습니다.더 심각한 것은 신고가 제기된 이후의 사법화 과정입니다. 학교장이 사실관계와 교육적 맥락을 충분히 살펴보기보다, 과태료 처분이나 형사적 책임을 피하기 위해 '방어적 행정', '기계적 행정'으로 수사기관 신고를 선택하게 되면 교사는 정당한 교육활동의 결과로 장기간 피의자 신분이 되어 조사와 수사를 견뎌내야 합니다. 아동을 보호하기 위해 만든 제도가 오히려 교사의 교육적 손발을 묶고, 교실을 사법적 판단만을 기다리는 법정으로 만들어 버리는 것, 이것이 현재 우리가 직시해야 할 '아동학대 의무신고제의 역설'이라 할 수 있습니다.아동학대 신고의무제의 취지는 분명합니다. 학대 사실을 알고도 방치하는 것을 막고 피해 아동을 신속히 구출하자는 것입니다. 그러나 학교는 일반적인 아동 보호기관과 본질적으로 다릅니다.떠드는 아이 조용히 시키고, 욕설하는 아이 언어생활 지도하고, 잠자는 아이 깨우고, 수업시간에 휴대전화 악용하는 아이 못 하게 하고, 지각 결석이 많은 아이 상담하고, 학습 의욕이 없는 아이라도 공부해 보자고 독려하는 등 학교에서 교사는 학생을 훈계하고, 잘못을 지적하며, 수업 방해를 제지하고, 공동체의 규칙을 지키도록 지도합니다. 그 과정에서 학생이 불쾌감을 느끼거나 반발할 수 있습니다. 그러나 학생의 주관적 불쾌감이나 갈등이 곧바로 '학대'가 될 수는 없습니다.교육에는 갈등이 존재하고, 생활지도에는 일정 부분의 불편함이 따르기 마련입니다. 교사가 학생에게 아무런 요구도 하지 않고, 잘못을 지적하지 않으며, 수업을 방해해도 방관한다면 그것은 학생 인권의 보장이 아니라 '교육의 포기'입니다.정당한 교육활동과 아동학대를 구별하지 못하고 모든 갈등을 기계적으로 사법적 판단에 넘긴다면 교사는 점점 지도권(교육할 권리)을 포기하게 됩니다. 수업을 방해하는 학생에게 개입하기 어려워지고, 이는 결국 다른 다수 학생들의 학습권과 안전권을 침해하는 결과로 이어집니다. 교사의 교육권 위축은 결국 학생 모두의 피해로 돌아옵니다.현행 '아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법'은 신고 의무자가 직무상 아동학대 범죄를 알게 되거나 의심이 있는 경우 지체 없이 신고하도록 규정하며, 미신고 시 과태료를 부과합니다. 이는 은폐를 막기 위한 장치지만, 모든 교육적 갈등을 여과 없이 수사기관에 넘겨야 한다는 의미로 변질되고 있습니다.특히 보호자의 민원이나 문제제기가 교사의 교육활동 전체를 아동학대 의혹으로 확대시킬 때, 학교가 해야 할 일은 책임 회피용 신고가 아닙니다. 사실관계는 무엇인지, 교사의 행위에 어떤 교육적 목적과 적정성이 있었는지, 법령과 학칙에 근거한 정당한 지도였는지를 객관적으로 살펴야 합니다.명백한 학대나 긴급한 보호가 필요한 사안은 지체 없이 신고해야 하며, 결코 은폐되어서는 안됩니다. 그러나 반대로 모든 민원과 갈등을 기계적으로 경찰과 검찰에 넘기는 것 역시 무책임한 행정입니다. 우리에게 필요한 것은 '무조건 감싸기'와 '무조건 신고' 사이에서 사실과 맥락을 제대로 판단할 수 있는 전문적인 중간 심의 절차입니다.주목해야 할 점은 사법부의 판단 기준입니다. 대법원은 교사의 생활지도를 판단할 때 단순히 학생이 느낀 불쾌감만으로 아동학대 여부를 단정해서는 안 된다는 명확한 법리를 확립해 왔습니다. 대법원 판례(2021도13926 판결 및 2024도6945 판결 등)에 따르면, 교사의 지도 행위가 교육상 필요한 과정이었는지, 객관적으로 타당한 범위 내에 있는지, 행위의 경위와 목적 및 교사와 학생 간의 관계 등을 종합적으로 고려해야 한다고 일관되게 명시하고 있습니다. 교사의 지도 행위에 학대의 고의성을 함부로 인정해서는 안 된다는 뜻입니다.사법부는 구체적인 맥락을 살펴 신중하게 판단하고 있음에도, 정작 학교 현장에서는 신고 초기 단계에서 이러한 교육적 맥락이 전혀 반영되지 못한 채 사법 기관으로 넘겨지고 있습니다. 바로 이 제도적 공백을 보완해야 할 것입니다.정부 역시 문제성을 인식하여 수사 과정에서 '교육감 의견서'를 제출하는 제도를 도입했습니다. 실제로 교육감의 정당 지도 의견서가 제출된 사건의 대다수가 무혐의로 정리되는 성과를 거두고 있습니다.그러나 현행 제도는 기본적으로 '신고와 수사가 개시된 이후' 교원을 사후 지원하는 방식에 머물러 있습니다. 이제는 한 단계 더 나아가야 합니다. '신고 이후의 보호'에서 '신고 단계에서의 사전 전문 판단'으로 제도적 틀을 전환해야 합니다.아동학대 의혹이 제기되었을 때 학교장 혼자 책임과 신고 여부를 떠안게 방치할 것이 아니라, 교육청이 법률·아동복지·교육·상담 전문가로 구성된 '(가칭)교육청 아동학대 사안판단위원회'를 통해 사안을 객관적으로 검토하는 체계를 구축하면 좋겠습니다.결과적으로 정당한 교육활동으로 판단된다면 무분별한 고소·고발을 막고 교육적으로 사안을 종결하며, 아동학대가 의심되는 중대한 사안이라면 즉시 수사기관에 신고해 피해 아동을 신속히 구출하는 것입니다. 핵심은 신고를 무조건 줄이는 것이 아니라, '정확하게 판단하는 옥석 가리기'에 있습니다.향후 가장 세밀하게 다듬어야 할 대목은 '아동복지법'상 정서적 학대의 기준입니다. 학생을 공개적으로 모욕하거나 인격을 훼손하고, 의도적으로 공포와 불안을 유발하는 행위는 엄단해야 합니다.그러나 수업 방해를 제지하거나, 규칙 준수를 요구하고, 잘못된 행동을 지적하는 것까지 정서적 학대의 틀에 가두어서는 교육이 성립할 수 없습니다. 교육은 때로 학생에게 "그 행동은 잘못되었다"라고 말할 수 있어야 합니다. 이러한 지적과 지도조차 학대가 될 수 있다는 두려움 속에서는 교사의 교육적 권위와 공교육의 기능이 모두 마비됩니다. '아동의 정서적 보호'와 '교사의 정당한 생활지도'를 조화시키는 명확하고 예측 가능한 기준 마련이 시급합니다.아동학대 신고의무제는 폐지되어야 할 제도가 아닙니다. 오히려 사각지대를 없애되, 교실의 특수성을 반영하여 한층 더 정교해져야 할 제도입니다. 지금 우리에게 필요한 변화는 명확합니다. '학교장의 방어적 신고'에서 '교육청 중심의 전문적 판단'으로, '신고 이후의 사후 보호'에서 '신고 단계부터의 사전 선별'로, '교육과 사법의 충돌'에서 '교육과 법의 조화'로 나아가야 합니다.아동을 보호하기 위해 교사를 침묵시키는 것은 진정한 교육이 아닙니다. 교사가 교육자로서의 정체성을 지키며 올바른 철학 아래 소신 있게 가르칠 수 있을 때, 아동 역시 온전히 보호받을 수 있습니다.교실은 법정이 아닙니다. 아동학대 의무신고제를 합리적으로 개선하여 무분별한 교실의 사법화를 막아내야 합니다. 그래야 학교도 본래의 기능을 회복하고, 수사기관의 행정력 낭비 역시 줄어들 수 있습니다. 하루 속히 아이들을 가르치고, 성장시키고, 다시 일으켜 세우는 '교육의 공간'으로 돌아가야 할 때입니다.