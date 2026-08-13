대전 돌봄전담사 총파업 일단 철회... 교육청 '진전된 안' 제시

큰사진보기 ▲전국교육공무직본부 대전지부는 대전시교육청과 진행한 직종교섭에서 교육청 측의 일정 부분 입장 변화와 진전된 안을 확인함에 따라 13일 예정했던 돌봄전담사 총파업을 유보하기로 결정했다고 밝혔다. ⓒ 전국교육공무직본부대전지부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전국교육공무직본부 대전지부는 대전시교육청과 진행한 직종교섭에서 교육청 측의 일정 부분 입장 변화와 진전된 안을 확인함에 따라 13일 예정했던 돌봄전담사 총파업을 유보하기로 결정했다고 밝혔다. ⓒ 전국교육공무직본부대전지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국교육공무직본부 대전지부는 대전시교육청과 진행한 직종교섭에서 교육청 측의 일정 부분 입장 변화와 진전된 안을 확인함에 따라 13일 예정했던 돌봄전담사 총파업을 유보하기로 결정했다고 밝혔다. ⓒ 전국교육공무직본부대전지부 관련사진보기

13일로 예정됐던 대전지역 돌봄전담사들의 총파업이 대전시교육청과의 교섭에서 진전된 안이 제시되면서 일단 철회됐다. 다만 노조 측은 이번 결정을 '파업 철회'가 아닌 '전략적 유보'라고 강조하며, 향후 교섭이 결렬될 경우 신학기 총파업에 나서겠다고 예고했다.전국공공운수노동조합 전국교육공무직본부 대전지부는 지난 12일 대전시교육청과 진행한 직종교섭에서 교육청 측의 일정 부분 입장 변화와 진전된 안을 확인함에 따라 13일 예정했던 돌봄전담사 총파업을 유보하기로 결정했다고 13일 밝혔다.대전지부는 이번 결정에 대해 방학 중 돌봄이 필요한 학생과 학부모들의 돌봄 공백을 최소화하기 위한 결정이면서, 교육청에 최종 타결안을 마련할 기회를 주기 위한 것이라고 설명했다. 그러면서 "파업 철회가 아닌 경고성 일시 중단"이라며 차기 교섭에서도 최종 합의에 이르지 못할 경우 신학기 총파업에 돌입하겠다고 밝혔다.앞서 대전지역 돌봄전담사들은 처우개선 요구가 받아들여지지 않을 경우 13일부터 총파업에 들어가겠다고 예고한 바 있다. 이들은 자신들의 처우가 장기간 개선되지 않고 있다며 기본급 체계를 '1유형'으로 전환하고 직무활동비를 지급할 것을 핵심 요구사항으로 제시했다.구체적으로 노조는 현재보다 기본급이 약 20만 원 높은 1유형으로의 전환과 함께 자격수당, 업무수당 또는 이를 포괄하는 직무활동비 지급 등을 요구하고 있다. 특히 돌봄전담사들이 돌봄 관련 행정업무는 물론 한 반 또는 여러 돌봄교실의 학생들을 책임지고 있는 만큼 업무 강도와 전문성에 맞는 처우가 필요하다는 주장이다.대전지부는 "대전시교육청이 무책임한 시간 끌기를 중단하고 전향적인 최종 타결안을 가지고 교섭에 나서야 한다"며 "8년 동안 외면받아 온 요구안에 대한 실질적인 합의가 이뤄지지 않는다면 즉시 신학기 총파업에 돌입할 것"이라고 경고했다.