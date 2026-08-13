AI 선도교사 연수, 화려한 역량 체계 뒤 가려진 세 가지 부재

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덧붙이는 글 | 이 기사는 교육희망에도 실립니다. 이 글은 필자가 직접 참여한 경험과, 다른 참여 교사들의 공개 후기, SNS 게시물, 연수용 강의안 등을 바탕으로 정리했다. 소수의 경험에 근거한 기록이라는 한계가 있다는 점을 밝혀둔다.





교육부는 지난 6월 23일부터 8월 7일까지 전국 6개 권역에서 초·중등교원 1만 268명을 대상으로 '2026년 인공지능(AI) 활용 선도교사 양성 연수' 를 운영했다.올해로 3년째인 이 연수는 "학생의 전인적 성장을 목표로 인공지능 및 디지털 기술을 교수학습에 전문적·주도적으로 활용할 수 있는 전문 역량 함양"을 목표로 "기술 숙달이 아니라 수업·평가 개선에 초점을 맞췄다"는 점을 핵심 차별점으로 내세웠다.4그런데 필자를 포함해 이 연수에 참여한 여러 교사들의 후기를 모아보면, 실제로 겪은 연수는 이 문구와는 거리가 있었다. 왜 이런 차이가 생겼는지, 직접 참여한 경험과 다른 교사들의 후기를 바탕으로 정리해 보았다.교육부와 한국교육학술정보원(KERIS)가 새로 만든 '교원 AI·디지털 교육 역량체계'는 꽤 촘촘하다. 3대 핵심가치(인간 존엄성을 위한 교육, 모든 학습자의 성장, 교사 전문성) 아래 7개 역량 영역(AI 이해, 윤리적 실천, 학습자 분석, 수업·평가 설계, 수업 실행, 평가 실행, 교사 전문성)이 있고, 그 아래 21개 세부 지표가 다시 이해-활용-성찰 3단계로 나뉜다.사전워크숍에서는 이 체계를 OECD의 'Teaching Compass'와 연결지어 설명하기도 했다. 교사에게 필요한 건 흔들리지 않는 '닻'과, 변화 속에서 방향을 찾는 '나침반'이라는 설명이었다.강의안에도 이 철학이 잘 담겨 있었다. "도구 5개를 쓴 화려한 수업"보다 "도구 1개로 근거·수정·성찰까지 담은 수업"이 낫다고 밝히며, 목표-증거-주도권-환류라는 흐름이 끊기지 않아야 한다는 점을 계속 강조했다. 문서만 놓고 보면 이 연수는 확실히 도구 사용법이 아니라 'AI 시대 교사의 판단 역량'을 기르는 데 초점이 맞춰져 있었다.문제는 이 설계가 강의실에서 얼마나 그대로 구현됐느냐다. 특히 도구활용 수업이 아니라 수업에서 언제 AI를 쓸지, 언제 AI를 쓰지않을지 판단하고 어떻게 쓸지 설계할 수 있는 역량을 이 연수를 통해 키우는 것이다.집합연수 강의안(교재)은 6개 권역이 KERIS의 가이드에 따르는 자료를 썼다고 한다. 다만 그것을 어떻게 풀어내느냐는 전적으로 강사 재량에 맡겨져 있었다.필자가 직접 들은 강의에서도 이 편차가 그대로 드러났다. 강사들은 도입부에 역량표를 잠깐 보여준 뒤, "이걸 길게 설명하면 지루하니 많이 사용하는 AI 활용법을 알려드리겠다"며 넘어가는 경우가 많았다.그 순간부터 역량표는 사실상 전시용이 됐다. 실제 강의 시간을 채운 건 Gemini로 캐릭터 만들기, ChatGPT 챗봇 설계, NotebookLM 수업 기획, 인포그래픽 만들기 같은 개별 기능 실습이었다. 이런 도구 활용 실습 자체가 불필요한 것은 아니다. 문제는 그 활용법을 자신의 수업과 어떻게 연결할지에 대한 설명이 빠져 있었다는 점이다.도구 사용법만 소개하고 끝나는 방식은 애초에 이 연수가 내세운 '기술숙달이 아니라 수업·평가 개선에 초점을 맞춘 교사의 전문 역량 강화'라는 방향과도 어긋난다.더 짚어야 할 대목은 평가 데이터를 모아 분석하고 많은 학생들의 생활기록부를 쉽게 작성할 수 있다고 안내하는 내용이 강의 내용에 포함되어 있었다. 물론 학생의 개인정보는 입력하지 말라면서도 생기부작성이 쉽다며 사용을 권장하는 내용이 소개됐다.이를 긍정적으로 받아들이는 교사들의 반응도 적지 않았다. 역량체계에 '윤리적 실천'이 별도 항목으로 명시돼 있는데도, 정작 파급력이 가장 큰 실습에서 이 부분이 빠졌다는 건 아쉬운 지점이다.다만 예외도 있었다. 집합연수 마지막 날, 자신의 교과 수업에 실제로 적용한 사례를 다룬 강사를 만난 것이다. 2시간에 불과했지만, 도구 사용법이 아니라 '왜 이 도구가 필요했는지', '학생의 생각이 어떻게 달라졌는지'를 중심에 둔 강의였다. 이 시간이야말로 애초에 이 연수가 지향했던 모습에 가장 가까웠다.한 참여 교사는 여기서 더 근본적인 문제를 짚었다. 문제는 강사의 역량 차이만이 아니라, 애초에 연수를 진행한 방식 자체에 있었다는 것이다. 일부 강의는 기획 단계에서 미리 만들어 둔 웹앱에 참여자가 자신이 가르칠 단원을 입력해보는 방식으로 진행됐는데, 이는 결국 기획자가 설계한 틀을 체험해보는 수준에 그칠 뿐, 교사가 자신의 수업 문제를 스스로 찾고 해결해보는 경험은 되지 못했다.반대로 같은 연수에서 시도된 바이브 코딩 실습은 교사가 실제로 자기 수업의 고민을 풀어보는 방식이어서 훨씬 의미 있었다는 평가가 많았다. 다만 이 실습은 강사 개인이 자신의 유료 구독권을 참여자들과 나눠 쓰는 방식으로 진행되다 도중에 중단되기도 했다고 한다.선도교사 연수에 참여한 교사조차 AI 도구를 제대로 써보려면 개인이 별도로 유료 구독을 해야 하는 셈이었다. 이 교사는 이를 두고 "진짜 피아노로 소리를 익혀야 하는데, 건반을 그린 종이 피아노를 치며 소리를 익히라는 것과 같았다"고 표현했다.이런 편차는 특정 강의실에 국한된 문제가 아니었다. 5권역(대전·세종·충북·충남)에서 연수를 들은 다른 교사의 공개 후기에는 상당히 다른 경험이 담겨 있었다. 이 교사에 따르면, 집합연수를 맡은 강사가 "새 도구를 쓰기 전에 항상 교육과정부터 살펴본다", "도구의 흥미보다 학습목표와 학생에게 맞는지를 먼저 본다"는 원칙을 실제 수업 사례로 꾸준히 보여줬다고 한다.바이브 코딩 실습을 진행하면서도 "만들기만큼 검증하기가 중요하다"며 개인정보·보안 확인 절차를 함께 안내했고, AI 윤리교육을 "사용을 막는 교육이 아니라 책임 있게 쓰도록 돕는 최소한의 장치"로 설명했다고 한다.이 사례는 중요한 시사점을 준다. 강사에 따라 결과가 달라졌다는 것이다. 다만 앞서 살펴본 웹앱 사례가 보여주듯, 이 편차의 뿌리를 강사 개인의 역량 차이로만 돌리기는 어렵다. 더 근본적인 문제는 집합연수를 진행한 방식 자체, 즉 정해진 틀에 내용을 입력해보게 하거나 일방적으로 전달하는 방식의 한계로 이 연수가 교사의 주도성과 전문성 함양으로 이어졌는지는 의문이다.내용과는 별개로 운영 면에서도 마찰이 있었다. 실시간 온라인 연수에서는 출석확인을 위해 카메라를 계속 켜두라는 요구가 있었고, 초반에는 서버 장애로 급히 웨비나 방식(일방향 대규모 접속 시스템)으로 전환되기도 했다.집합연수 숙소도 처음엔 호텔로 안내됐다가 시작 직전에 '비합숙'으로 바뀌면서, 타지에서 온 교사들이 급하게 숙소를 구해야 했다. 디지털 도구 활용 역량의 차이로 실습이 자주 끊긴 점도 아쉬웠다. 심지어 유료AI에만 가능한 기능을 실습해서 강의 중 혼란을 빚은 일도 있었다.8월 콘퍼런스도 참여 방식에 따라 체감이 크게 달라졌다. 온라인 참여는 접속 시간만 확인하는 웨비나 방식(일방향 대규모 접속 시스템)이라 실질적인 몰입이 어려웠고, 오프라인 참여는 다양한 세미나와 부스가 있어 상대적으로 만족스러웠다고 한다. 다만 체험 부스는 세미나 관련 콘텐츠보다 구글, 마이크로소프트, 애플 같은 에듀테크기업들의 홍보가 더 두드러져서 아쉬움이 남는다고 말하는 참가자들도 있었다.AI활용 교육에 대한 기대와 두려움만큼 이 연수에 모아지는 기대는 컸다. 그래서 이 연수에서 생각해볼 문제도 많다.먼저 구분해야 할 것이 있다. '교사들이 연수에 만족했는가'와 '연수가 원래 목표에 도달했는가'는 서로 다른 질문이다. 새로운 도구를 배운 경험 자체엔 만족했을 수 있다. 하지만 그 만족이 AI를 교수학습에 전문적·주도적으로 활용할 수 있는 전문 역량이 길러졌기 때문인지, 단순히 신기한 기능을 배웠기 때문인지는 구분해서 볼 필요가 있다.- 도구를 능숙하게 다루는 것이 곧 좋은 수업인가? 그렇지 않았다. 도구를 능숙하게 다룬 강사는 많았지만, 실제로 좋은 수업을 보여준 강사는 소수에 그쳤다.- 지금 배운 기능이 몇 년 뒤에도 쓸모가 있을까? 회의적이다. 복잡하게 배운 기능들은 1년만 지나도 더 간단한 방식으로 대체될 가능성이 크다. 반면 핵심 질문을 통해 융합 수업을 설계하는 역량은 도구가 바뀌어도 유효하다.- '언제 AI를 쓰지 않을지' 판단하는 힘은 충분히 다뤄졌나? 그렇지 않았다. AI활용을 판단하는게 아니라 적극 활용을 권장하는 연수에 가까웠다.- 학생의 학습이 실제로 향상된다는 근거가 있나? 확인한 범위에서는 근거보다 기대에 가까웠다.- 실질적인 수혜자는 학생인가, 에듀테크 시장과 정책 실적인가? 기업 부스가 세미나보다 눈에 띄는 구성을 보면, 이 질문에 자신 있게 답하기는 어렵다.AI 시대에 교사에게 최소한의 AI 리터러시가 필요한 것은 분명하다. 다만 AI시대 AI활용 교육의 방향을 제시할 중요한 연수였기에 다음 세가지는 갖췄어야 한다고 본다. 검증된 학습효과와 근거, 교육과정 이해와 결합된 설계, 그리고 교수학습에 적용하여 실제로 구현하는 시간이다. 이번 연수에는 이 세 가지가 모두 부족했다.다음 연수를 설계한다면, 화려한 역량 체계를 더 다듬기보다 실제 수업에 적용해본 교사들의 좋은 사례를 표준으로 삼아 강사진 전체에 확산시키는 방법부터 고민해 보면 좋겠다. 그리고 중등은 같은 교과별로 모여 교수학습 설계 단계부터 AI를 어디에 쓰고 어디에 쓰지 않을지 함께 고민하는 연수를 진행하면 좋겠다.무엇보다 연수를 짜는 순서 자체를 바꿀 필요가 있다. 앞서 짚었듯, 정해진 웹앱에 내용을 입력해보는 식의 일 방향 전달 구조로는 아무리 좋은 설계도 '해봤다'수준에 머문다.대신 교사들이 스스로 역량체계에 대해 얼마나 이해하고 있는지 먼저 확인하고, 그 역량이 실제 수업에서 어떻게 쓰였는지 사례를 살펴본 뒤, 자신의 수업에서는 어떤 문제가 있는지 찾아보고, 마지막으로 그 문제를 직접 풀어보게 하는 흐름으로 연수를 다시 짜는 게 먼저다. 종이 피아노로는 소리를 익힐 수 없다는 것을, 이번 연수가 잘 보여줬다.