장윤기 사건 검경 수사, 망신주기 vs 꼬리자르기?

▲직권남용 권리행사방해와 직무유기 혐의로 구속영장이 재청구된 광주광산경찰서 전 형사과장 박 아무개 경정 측 최인규 변호사가 31일 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기