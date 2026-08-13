박선원 "언론자유 지켜왔다는 최민희, '카틀막' 엽기·비상식적"

큰사진보기 ▲박선원 더불어민주당 최고위원 후보가 지난 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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최민희 더불어민주당 최고위원 후보의 오마이TV 취재진 촬영방해·낙인찍기 행위와 관련해 경쟁자인 박선원 후보가 "엽기적이고 비상식적 행동"이라고 비판했다.박 후보는 13일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 전화 인터뷰에서 "공개적인 장소에서 카메라를 틀어막았다 해서 '카틀막'이라고 하는 새로운 말을 만들어냈다"며 이같이 말했다.그는 "어떻게 취재하러 온 기자와 카메라를 감시하는 보좌관을 둬서 카메라를 틀고, 자신을 찍으려고 하니까 손으로 막아버리고 (할 수 있나)"라며 "이것이 언론의 자유를 지켜왔다고 하는 최 후보의 최대 업적과 정체성에 맞는 행위인가"라고 꼬집었다.또한 "언론자유와 취재 활동의 권리를 보장해야 한다는, 과방위원장이었다는 분이 하실 일인지 이해가 되지 않는다"고 지적했다.전당대회가 끝난 뒤 당 차원에서 해당 사안을 조사해야 한다고 보는지 묻자, 박 후보는 "조사까지는 아니지만 상황을 진정시키고 오마이뉴스를 비롯한 모든 인터넷 미디어매체, 진보 매체가 언제든지 민주당을 취재할 수 있는 권리와 자유로운 접근권을 보장하는 (당) 자체의 개혁과 행태의 변화는 꼭 필요하다고 생각한다"고 답했다.반면 '팀정청래' 일원인 한민수 최고위원 후보는 이날 오전 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당> 전화 인터뷰에서 해당 질문이 나오자 "관련 영상을 봤는데 이성윤·최민희 후보를 고정해놓고 계속 클로즈업했다가 찍고 그러더라"며 "모르겠다. 좋은 의도가 계신지. 정말 뭔가 실수를 하거나 그렇다면 (모를까)"라고 답했다.이어 "저랑 경쟁을 하고 있는 진영 쪽의 후보들도 저 연설할 때도 그렇고 갑자기 '사실과 달라, 거짓말' 이런 얘기가 주변에 들리게 한다"며 "그렇게 하면 안 된다. 동지에 대한 예의가 아니지 않나"라고 말했다. 타 후보 연설 중에 문제적 태도를 보이는데 유독 특정 후보만 주목한다는 뜻으로 해석된다.앞서 지난 11일 전국언론노동조합 오마이뉴스지부와 한국기자협회 오마이뉴스지회는 오마이TV 취재진 촬영을 방해·감시하고 기자 개인의 과거 경력을 공개적으로 거론한 행위와 관련해 최민희 후보에게 공개 사과 등을 요구한 바 있다. 최 후보는 다음 날인 12일 사과 없이 '오마이TV는 민주당 전당대회에서 손 떼라'는 내용의 입장을 발표했다.오마이뉴스는 민주당 선거관리위원회(위원장 소병훈)에 사과와 재발 방지를 요구하는 항의 공문을 보낸 상태다.