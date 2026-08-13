이 대통령, 가업상속공제 개편 반발에 "조세정상화의 길" 반박

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 정부의 가업상속공제 개편에 대한 일부 사업자들의 반발이 늘고 있다는 언론보도에 "부당감면 축소는 조세정상화의 길"이라고 반박했다. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 정부의 가업상속공제 개편에 대한 일부 사업자들의 반발이 늘고 있다는 언론보도에 "부당감면 축소는 조세정상화의 길"이라고 반박했다.이 대통령은 13일 엑스(X·옛 트위터)에 "꼼수상속 잡다가... 가업승계 막아설 판"이란 제목의 <매일경제> 기사를 공유하면서 이러한 입장을 밝혔다.가업상속공제 제도는 상속세 부담 탓에 기업 경영을 포기하는 것을 줄이기 위해 도입된 제도다. 다만 최근 빵을 만들지 않는 베이커리 카페나 주차장·주유소 등을 '가업'으로 분류해 꼼수상속에 나서는 경우가 발견돼 개편 필요성이 제기돼 왔다. 이에 재정경제부는 공제를 받을 수 있는 기준을 강화하고 공제 대상 업종도 727개 업종으로 줄였다.해당 보도는 "과거 정부부터 애써 가꿔 오며 최근 실효성을 띠기 시작한 제도를 오히려 개악 수준으로 만들었다"는 평가와 함께 이번 개편을 통해 공제 대상에서 제외된 사업자들의 반발이 크다고 짚었다.이에 대해 이 대통령이 정면 반박에 나선 것. 이 대통령은 특히 "이번 개편에서 탈락한 업종에 속한 사업자들도 반발하는 모양새다. 택시·버스 운송업이나 마트·병원·약국 등이 추가로 제외됐기 때문이다"는 기사 내용을 발췌해 "이런 업종에 수백 억씩 상속세 감면하는 게 공정할까요"라고 되물었다.한편 이 대통령은 지난 4월 국무회의에서 국세청과 재정경제부의 '가업상속공제 실태조사 결과 및 개선 방안' 보고를 받은 뒤 "가업으로서 사회적으로 보호받을 가치가 있는 경우에만 감면 조치가 이뤄져야 한다"는 문제의식을 드러낸 바 있다.이 대통령은 당시 "가업상속제도라는 것은 조상 대대로 해오던 일을 자식에게 물려주지 않으면 못 하게 되거나 폐업하게 되는 경우를 전제로 하는 것"이라며 "업자의 자녀가 아니어도 다른 사람들이 얼마든지 할 수 있는 업종이라면 세금을 깎아줄 필요가 없는 것 아니냐"고 지적했다.특히 "세금 내는 사람이 바보가 되는 제도여서는 안 된다"며 "최초의 제도 설계 취지에 맞게 악용하지 못하도록 정비를 확실히 해야 한다"고 강조했다.