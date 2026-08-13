해방의 공간이라는 물음

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동하고 있으며 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

해방을 맞은 지 꼬박 81년을 훌쩍 넘겼다. 해방은 1945년 일제 식민지로부터의 해방이며 독립국가 건설을 의미한다. 하지만 불행하게도 해방 불과 3년 후 한반도는 하나의 독립된 국가 대신 두 국가로 출발했다. 그렇게 남과 북으로 갈라져 서로 다른 길을 걸어온 게 올해로 벌써 78년째다.8.15 해방은 식민지 상태를 해방했지만 우리는 다시 분단되어 서로에게 총구를 들이댔다. 일제로부터 해방되었지만, 우리는 서로를 적대시하는 분단에 다시 구속된 것이다. 언제든 다시 전쟁이 나도 전혀 이상하지 않은 상태로 불안한 평화를 유지하고 있다. 남과 북은 이제 '조선'과 '한국'의 두 국가로, 기정사실로 됐다. 분단된 한반도는 여전히 해방이 필요하다.이 글은 북향민들에게 해방의 의미가 무엇인지 고찰하는 것이 목적이다. 따라서 같은 북향민 정체성을 갖고 있는 필자의 아주 개인적인 이야기를 덧붙이고자 한다. 해방이라는 역사적 사건을 개인의 삶에 적용해 설명하는 것이 북향민들의 복합적이고 다층적인 삶을 한층 더 직접적으로 들여다볼 수 있다고 생각했기 때문이다. 우선 북향민 용어가 아직 익숙하지 않은 독자들을 위해 용어의 의미에 대해 서론에서 간략히 소개하고 뒤에서 자세히 설명하겠다.'북향민'이라는 호칭은 2012년경부터 당사자들이 직접 제안하고 사용해 온 용어다. 기존 '탈북자, 탈북민' 호칭보다 어감이 부드럽고 이데올로기적 꼬리표가 없기 때문이다. 대부분의 당사자는 이런 연유로 북향민 용어를 선호한다. 하지만 필자는 북향민 호칭이 단순히 어감이 부드럽기 때문이라는 1차원적인 해석에 더해, 북에서 온 사람들을 미래지향적 존재로 그 가능성을 확장하기 위한 철학적, 사회적, 정책적 패러다임을 전환하는 작업으로 이 용어의 의미를 규정한다.다시 해방으로 돌아가 보자. 나에게, 우리에게 해방은 무엇인가? 필자는 한국 사회에서 '아오지'로 더 잘 알려진 함경북도 경흥군(한국에서는 '아오지'로 더 많이 알려진 곳)에서 태어나 청소년기를 보냈고, 이후 한국에 정착하여 올해로 22년 차를 살고 있다.결론부터 말하면 필자는 지금 해방의 공간에 있다. 북쪽이 필자를 포함한 북향민들에게 억압의 공간이었으니 남쪽은 자연스레 북향민들에게 해방의 공간을 의미하기 때문이다. 북향민들은 한국에 도착해서야 새로운 꿈을 갖고 삶을 시작한다. 북향민들에게 해방의 의미는 남쪽에서 나고 자란 사람들과는 다를 수밖에 없다.어떤 이유로 고향을 떠났든 탈북한 존재들에게 한국은 해방의 공간이 분명하다. 한국에서는 적어도 몸과 사상이 제도에 구속되지는 않기 때문이다. 개인들은 저마다 꿈꿀 수 있으며 시도해 볼 수도 있다. 모두가 성공하지는 못하더라도 적어도 시도는 해볼 수 있다. 다른 말로 남쪽은 기회가 있다는 얘기다. 그래서 북향민들에게 남쪽은 더욱 해방의 공간일 수밖에 없다.문제는 남쪽의 해방 또한 북향민들에게는 불완전한 해방이다. 남쪽에서의 삶이 무조건 성공을 보장하는 것이 아닐 테니, 저마다 살아가는 건 애쓰면 가능하다. 단순노동이라도 하면 먹고 사는 건 해결되니 우선 각자의 의지와 노력에 달렸다. 물론 이것도 어려운 이들이 많다. 해방의 공간에서 어린 자식들과 굶어 죽는 일도 있고, 백골이 된 지 1년이 지나서야 발견되는 무연고 북향민들도 벌써 여럿이나 된다. 외로운 존재들이다.북한에 비하면 천국이라는 누군가의 표현처럼, 북향민들에게 한국은 분명 해방의 공간임에도 이들을 힘들게 하는 어떤 장치들이 있다. 한국 사회에서 북향민들은 종종 남과 북을 잇는 통일 브릿지, 가교역할을 할 수 있다는 기대가 있다. 하지만 정작 한국 사회에서 그들이 살아가는 현실은 녹록치만은 않다. 고도로 양극화된 한국 사회에서 그것도 치열한 경쟁에서 살아남는 것은 남한에서 나고 자란 사람들에게조차 어렵다. '연줄사회' 대한민국에서 북향민들은 혈연, 지연, 학연 어느 하나도 갖고 있지 못하다. 따라서 이들에겐 먹고사는 문제가 해결되지 않으면 통일의 가교역할이라는 사회적 의미는 부담이 될 뿐이다.북향민들은 부모나 형제자매 어느 한쪽이 여전히 북쪽에 남아있으니, 생이별을 한 사람들이다. 그래서 이들에게 통일은 국가의 일이 아니라 개인의 일이다. 이들에게 통일은 지극히 사적인 주제라는 말이다. 그런데 이들이 한국 사회에서 어떤 삶을 살아가고 있는가. 이들의 삶을 먼저 들여다보지 않고서 통일을 논하는 것은 어쩌면 순서를 놓치는 일이 아닐까.이 글은 바로 그 물음에서 출발한다. 대한민국이 북향민들에게 과연 해방의 공간인가. 만약 해방의 공간이라면, 왜 여전히 이들은 불완전한 해방 속에 놓여있는가. '특수한 관계'로 통일을 지향해 가자던 남북은 이제 적대적 두 국가체제가 돼 버렸다. 이런 가운데 남쪽에서 새로운 삶을 시작한 해방된 존재들은 가슴 한편에 고통과 부채를 안고 적응하기에 바쁘다. 그런데 남쪽에서 맞은 해방이 진짜 해방인 줄 알았는데 그것도 아니었다. 필자는 이번 연재에서 북향민들이 한국 사회에서 겪는 존재론적 구속과 정치적 주체성의 박탈, 사회적 낙인의 문제를 짚어보고, 진짜 해방이 무엇인지를 드러내고자 한다.