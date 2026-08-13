6개월 만에 만난 도서관 근로장학생 청년

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큰사진보기 ▲분수대한여름 시원한 물줄기를 뿜어내는 분수대 ⓒ 최승우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화병화병에 담긴 아름다운 꽃 ⓒ 최승우 관련사진보기

한여름 태양은 불같은 뜨거움으로 다가온다. 햇빛을 가린 양산 속 사람의 모습에도 무더위로 흘리는 땀방울이 선명하다. 도심 속 분수대는 하늘 높이 시원한 물줄기를 쏘아 대고 주변은 옅은 물 안개로 몽환적인 분위기를 연출한다.무더위가 한창인 8월 초! 오랜만에 반가운 사람을 만났다. 서학 예술 마을 도서관에서 근로 장학생으로 도서관 환경 정비와 도서 업무를 도왔던 학생이다. "대학 졸업 후 소속감을 잃고 갈피를 잡지 못할 것 같은 두려움에서 잠시 벗어나고, 하고 싶은 것을 탐색하려 한다"라는 바람을 가지고 올 초 휴학한 상황이다.반가운 마음에 점심을 함께하며 그동안의 생활과 느낀 점, 현실적 어려움, 앞으로의 계획 등 궁금한 여러 가지를 물어보았다.학생이 소개한 일주일의 루틴은 알찼다. 화요일은 티베트 난민에게 도움을 주는 카레 식당에서 5시간의 봉사 활동을 한다. 목·일요일은 하루 5시간씩 브런치 카페에서 아르바이트하고 얻어지는 월 50만 원 정도의 수입금은 월세와 생활비로 쓰고 있다."월 50만 원 정도의 수입으로 한 달 생활이 가능하냐?"라는 질문에 "언니와 함께 집세를 부담하고 있어 생활에는 큰 어려움이 없다"라는 답이 돌아온다.금요일은 동양 고전 공부로 논어, 공자, 장자 등에 관한 공부를 3시간씩 하고 있고, 최근에는 브뤼노 라투르의 <존재 양식의 탐구 : 근대인의 인류학>을 읽고 있다. 월·수요일은 자유 시간으로 친구를 만나거나 서점 방문과 휴식을 한다.일주일의 생활을 말하는 동안 학생의 표정은 신이 나고 밝았다. 듣고 있던 나도 학생의 일상에 절로 응원의 손뼉이 쳐진다. 현실적 어려움(경제적 어려움)속에서도 나보다 힘든 이웃을 위해 봉사하는 학생의 예쁜 마음과 기특한 행동에 나이를 떠나 저절로 고개가 숙여진다.동년배들과의 대학 생활과 달리 나이와 성별, 직업과 계층을 떠나 다양한 사람들과 생각을 나누는 기쁨 속에 단순한 지식의 습득을 넘어 서로 다른 경험치가 만들어내는 삶의 지혜도 얻을 것이라고 짐작한다.서울 생활에서 어려움을 묻자 "모두가 바쁜 생활인지 모르겠으나, 환경 자체가 타인에게 무관심하게 만드는 그것 같다"라며 자신도 지하철이나 버스 안에서 타인과 같이 그저 휴대전화만 쳐다보는 안타까운 심경을 전한다.지난 6개월의 생활에서 좋았던 점을 묻자, 공부 공동체인 <남산 강학원>과 <규문>에서 "나누는 공부에 대한 즐거움이 좋았다"라고 말한다. "매너리즘에 빠지지 않고 1학년 때 마음으로 돌아갈 것 같다"라는 6개월 뒤 자신의 모습을 그리며, "여전히 가장 큰 문제는 어떻게 살아야 하지?"와 "조급해지지 않는 것"이라는 생각도 전한다.'나이는 숫자에 불과하다'라는 말이 있다. 주로 나이 든 사람이 꿈과 성취, 새로운 도전을 하는 경우 표현하는 수사이다. 한편으로 어린 나이에도 불구하고 성숙한 어른의 모습을 가진 젊은이에게도 사용될 말이 아닌가 싶다.개인적 이기심을 넘어 자신보다 더 어려운 사람에 관한 관심과 봉사 활동을 하며, 다양한 사람과 의견을 나누고 앎의 즐거움을 만끽하는 삶의 모습에서 나이를 떠난 '어른다움'을 느낀다. 뿐만아니라 꽃보다 아름다운 젊은이의 모습을 통해 미래 세대에 대한 긍정적 기대감도 갖게 한다.지난봄 '멈춤과 돌아봄'을 선택했던 학생이 자신의 목표대로 '조급해하지 않으며' 남은 삶을 앞으로 나아가는 시간으로 보냈으면 좋겠다. 학생과의 짧은 만남이 제법 긴 시간을 미소 짓게 할 것이다. 그래서 뜨거운 불볕더위가 더 이상 뜨겁지 않을 것 같다.