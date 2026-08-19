"당신 임대 살지?" 수치심 느낀 입주민들의 선택

드라마 속 인물들의 심리를 탐구해 봅니다. 그때 그 장면 궁금했던 인물들의 심리를 펼쳐보면, 어느새 우리 자신의 마음도 더 잘 보이게 될 것입니다.

큰사진보기 ▲숙진은 '임대세대'라는 이유로 주민들에게 배척당한다. ⓒ JTBC 관련사진보기

"젊은 엄마들, 천박한 교육열은 방구석에서 그냥 불태우시라고!"

AD

큰사진보기 ▲해강은 가짜 가족을 꾸려 동대표와 입주자대표 회장자리에 도전한다. ⓒ JTBC 관련사진보기

큰사진보기 ▲유치원 부실공사 사건은 '안전'이라는 공통의 가치를 일깨우고 주민들을 단합시킨다. ⓒ JTBC 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 송주연 시민기자의 개인 블로그(https://blog.naver.com/serene_joo)와 브런치(https://brunch.co.kr/@serenity153)에도 실립니다.

자신을 키워 준 '형님'을 구하기 위해 아파트 장기수선충당금(이하 장충금)을 노리는 박해강(지성)의 이야기를 다룬 JTBC 드라마 <아파트>. 과거 조폭 보스였던 그는 가짜 가족을 만들어 입주자대표회의 회장이 되고 장충금을 차지하기 위해 애쓴다. 그리고 그 과정에서 아파트 공동체의 여러 문제들을 해결한다.이 드라마의 줄거리는 현실과 거리가 멀다. 하지만, 드라마의 주무대인 '아파트'는 너무나 일상적인 장소다. 해강이 마주하는 건 아파트에 살아본 이들이라면 겪어봤을 법한 생활밀착형 문제들이다. 여기엔 우리가 흔히 만나는 일상 속 편견이 녹아 있다. <아파트>의 인물들을 통해 일상 속의 편견과 이를 다루는 법에 대해 살펴본다.드라마의 2회, 아파트에 애정이 깊은 숙진(문소리)은 아이들과 아파트 화단에 화분을 심는 엄마들을 향해 자초지종을 묻지도 않고 언성을 높인다. 앞뒤 맥락을 알 것도 없다는 듯이 혼자 판단을 마치고 멋대로 말한다. 그는 젊은 엄마들을 두고 '자기 아이들만 아는 이기적인 존재'라고 생각한다.3회에는 이런 장면도 나온다. 서회장(백현진)은 동대표로 뽑힌 루이 엄마(손지윤)를 입주자대표회의에 초대하지 않는다. 그러면서 당연하다는 듯 "젊은 엄마라고 하는데 아시잖아요. 그 젊은 엄마들 말이나 많고 알맹이는 없고 제가 시끄러운 거 딱 질색입니다"라고 말한다. 그러자 다른 동대표들이 모두 고개를 끄덕인다. 젊은 엄마들은 요구가 많다는 고정관념에 '싫다'라는 감정을 더해 편견을 갖고, 이를 기반으로 '배제'하는 이들이 가득한 아파트다.회장 선거에 나선 해강을 방해하는 것도 편견이다. 해강은 동대표 출마를 위해 동사무소에 방문하지만 "1인 가구가 동대표가 된 적은 없다"는 말을 듣는다(2회). 이 말을 듣고 관리사무소를 나와 아파트를 둘러보던 해강은 "아파트는 가족 단위로 사는 곳이지"라며 자신의 목표를 달성하기 위해 가짜 가족을 꾸린다. 이는 이성애 부부와 자녀로 구성된 '정상가족'으로 사는 사람만이 '정상'이라는 편견에서 시작된 일이다.해강은 무사히 '간헐적 가족'을 꾸리고 동대표에 출마한다. 하지만, '조폭 출신'임이 밝혀지면서 다시 위기를 맞는다. 입주민의 폭력에 시달리던 경비원을 돕지만, 그의 예사롭지 않은 발차기는 꼬투리가 되고, 결국 해강은 '조폭 출신'이라는 꼬리표 때문에 사람들에게 외면을 받는다(4회). '발차기 영웅'으로 추켜세우다 하루아침에 해강을 경계하는 이웃들의 모습엔 한 사람을 '~출신'이라는 색안경으로 바라보는 사람들의 심리가 잘 드러나 있었다.8회에서는 언제나 당당하게 자신의 목소리를 내던 숙진이 편견 앞에 무너진다. 그와 대립하던 '젊은 엄마'들은 숙진이 '임대 세대'임을 알아내고, 입주자대표회의에서 발언하려는 그를 막아선다. 또 아파트 시설을 외부인이 이용했다는 게 알려지는데 이는 '임대 세대에서 카드를 외부인에게 빌려준다'는 소문으로 이어진다. 그러다 '임대몰이'까지 벌어지는데, 이는 임대세대와 관련한 편견이 작동한 장면이었다.도대체 왜 이런 편견들이 생겨나는 걸까. 이는 우리가 인지적인 효율성을 추구하는 것과 관련된다. 사람의 뇌는 복잡한 정보를 빠르게 처리하기 위해 '범주화'라는 기제를 사용한다. 가장 효율적인 범주화는 이분법으로 일상에서 우리는 전문가와 비전문가, 장애인과 비장애인, 남성과 여성과 같은 이분법적인 범주화를 자주 사용한다.이 이분법은 쉽게 '내 편'과 '남의 편'을 가르게 한다. 자신이 속한 집단은 '내집단'이 되고 그렇지 않은 집단은 '외집단'이 되면서 경쟁이나 갈등이 생겼을 때 '내집단'은 옳고 '외집단'은 틀렸다는 고정관념이 생겨난다. 이 고정관념에 감정이 더해진 상태가 바로 '편견'이다. 감정이 실리면 외집단은 그냥 '다른 것이' 아니라 '싫고 혐오하는 대상'이 된다.이런 편견의 내용은 편견의 대상이 아닌, 사회적 통념에서 비롯된다. 가부장제, 자본주의, 능력주의, 정상가족이데올로기 등 우리 사회를 오랫동안 지배해온 각종 통념은 이에 맞지 않는 이들을 '비정상'으로 분류하게 한다.<아파트> 속 '젊은 엄마들은 이기적이다' '혼자 사는 사람은 정상적이지 못하다' '조폭 출신은 상종하면 안 된다' '임대세대는 주인이 될 수 없다' 등의 편견 역시 사회적 통념에 기반해 만들어진 것들이다. 이에 반해 행동하는 건 내가 속한 집단에서 배척될 수도 있는 위험한 일이다. 그래서 사람들은 의식적으로 동의하지 않더라도 무의식적으로 '동조'하는 선택을 하며 편견을 강화한다.그렇다면 편견과 차별의 대상이 된 사람들은 어떤 상태가 될까. 심리적으로는 수치심을 느낀다. 그토록 당당했던 숙진이 '임대'임이 밝혀진 후 의기소침해지고, 임대 세대들이 이사 가기로 결정하는 건 수치심 때문이다. 어떤 이들은 수치심을 무마하기 위해 이들은 방어적인 행동을 한다. 아파트의 '젊은 엄마'들은 8회 아파트벽에 그림을 그리면 안 된다는 숙진의 지적이 옳은 말이라는 걸 알면서도 숙진의 약점을 캐내 공격한다. 자기 수치심을 방어하려는 마음이 상대에 대한 공격으로 이어진 행동이다.편견과 그에 따른 편가르기에서 벗어날 수 있는 방법은 뭘까. 먼저, 사람이라면 누구나 인지적 편향을 가질 수 있음을, 지금 내가 생각하고 말하고 행동하는 양식 모두가 어느 정도는 기울어져 있다는 걸 잊지 말아야 한다. 내가 가지고 있는 편견은 그 사람의 문제가 아니라 사회의 문제라는 것도 반드시 기억해야 한다. 편견은 사람 자체가 아니라 사회적인 통념에 의해 탄생하기 때문이다.나아가 '개별성'과 '공통성'을 기반 삼아 타인을 존중하는 태도가 필요하다. 여기서 '개별성'은 타인을 그가 속한 집단의 특성이 아니라 여러 특징을 가진 '한 사람'으로 바라보는 태도다. 사람은 그 어떤 누구도 소속된 집단의 정체성만으로 살아가지 않는다. 사람은 다양한 차원을 지니고 있고 이 모두를 통합해서 볼 수 있을 때 우리는 누군가를 '한 사람'으로 대할 수 있다. 드라마에서 해강을 '조폭'이라는 집단으로 이해했을 때 사람들은 그를 배척하지만, 그가 아파트를 위해서 한 다른 일들을 기억하면서 해강에게 마음을 열듯이 말이다.'공통성'을 인지하려는 노력도 필요하다. 우리는 모두 다르지만, 인간으로서 공통적으로 느끼는 '인지상정'의 정서와 가치가 있다. 드라마 속 젊은 엄마들과 숙진은 서로 앙숙으로 지내지만, 단지 내 유치원이 부실공사임을 안 후에는 '아이들의 안전'이라는 보다 큰 가치를 위해 함께 힘을 모은다(9회). 아파트 값 떨어지는 걸 무엇보다 두려워하던 다른 이웃들도 부실공사라는 이슈 앞에서 서로의 '안전'을 위해 힘을 합친다(10회). '돈'보다 중요한 '안전'이라는 공통적인 가치 앞에 임대세대와 자가세대 모두는 서로에 대한 편견을 내려놓고 연결된다.미국의 사회학자 앨런 G 존슨은 저서 <특권과 억압 그리고 사회정의>에서 우리 모두가 자신도 모르는 사이에 편견에 편승하고, 특권과 억압의 구조에 가담하고 있다며 이를 '최소저항경로'로 설명했다. 그는 사람들은 어떤 선택을 할 때 자신이 속한 공동체에서 가장 '저항'이 적은 '최소저항경로'를 선택하는데 이를 통해 특별히 누군가를 배척할 의도가 없더라도 우리는 편견에 가담하게 된다고 했다.드라마 <아파트>의 인물들도 그렇다. 의도적이든, 그렇지 않든 이 드라마 속 인물들은 모두가 편견의 대상이 되기도 하고, 편견의 주체가 되기도 한다. 현실의 우리들도 마찬가지일 테다. 그러니 조금 더 겸손하게 자신의 편견을 인식하고, 타인을 '개별적'인 존재로 존중하면서, 함께 공유하는 가치들에 좀 더 귀를 기울어야 할 것이다. 그래야 우리가 살고 있는 아파트도 조금 더 사람 냄새 나는 곳이 되지 않을까. 해강이 바꿔놓은 드라마 속 <아파트>처럼 말이다.