우리가 기억하는 독립운동가는 몇 명이나 될까

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큰사진보기 ▲그림만 보고 몇명이나 이름을 알 수 있을까?위 왼쪽부터- 벨레 멘지스(호주선교사) 연병호. 두번째 왼쪽부터- 안경신, 나창헌, 오성술. 아래 왼쪽- 이두종, 김붕준 ⓒ 주환선 관련사진보기

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광복절이 다가오면 늘 기대감과 감동이 찾아오지만, 한편으로는 씁쓸해진다. 나는 독립운동가를 그리는 사람이다. 독립운동가들의 사진을 찾고, 그들의 삶을 들여다보고, 얼굴을 그림으로 옮긴다. 그렇게 한 사람, 한 사람 그려온 얼굴들이 꽤 많다. 광복절이 다가오면 그 얼굴들을 새삼 다시 뒤적이게 된다.광복절이 다가오면 다큐멘터리와 신문에는 김구, 유관순, 안창호, 안중근 같은 익숙한 이름들이 다시 등장한다. 그마저 열 명을 조금 넘길까 말까 한다. 그런데 국가보훈부 공훈전자사료관에 이름을 올린 독립유공자는 1만 8763명이다. 이 숫자를 떠올리면 우리가 기억하고 있는 독립운동가의 얼굴이 너무 적다는 생각이 든다.물론 최근에는 많은 미디어와 역사강사들이 잘 알려지지 않은 독립운동가를 알리기 위해 노력하고 있다. 서점에서도 여러방면의 독립운동가를 다룬 책이 꾸준히 나오고 있다. 나도 독립운동가를 그린 책을 한 권 출판했다. 책을 만들면서 편집자와 이야기를 나눌 때 이런 현실을 직접 느끼기도 했다.이미 잘 알려진 독립운동가를 메인에서 제외하고 책을 만드는 것은 쉽지 않다는 이야기였다. 그도 그럴 것이 출판은 결국 판매와 연결되어 있고, 독자가 이름을 알고 있는 인물을 앞면에 내세워야 책을 선택받을 가능성도 높아진다.작업을 하며 가끔 이런 생각을 한다. 임시정부에서 활동한 요인들은 훌륭한 독립운동가이고, 저잣거리에서 태극기를 들고 만세를 외친 백성들은 그보다 못한 독립운동가인가. 만주에서 이름조차 남기지 못한 채 무장투쟁을 하다 쓰러져간 독립군들의 용기는, 이름을 남긴 사람들의 용기보다 작았을까.나는 그렇지 않다고 생각한다. 독립운동가를 그리며 항상 느낀다. 독립을 위한 투쟁에는 공적의 크고 작음이 있을 수 있지만, 그들이 감당했던 용기에는 크고 작음이 없었다. 누군가는 펜을 들었고, 누군가는 총을 들었으며, 누군가는 태극기를 들었다. 누군가는 자신의 재산을 내놓았고, 누군가는 가족과 고향을 떠났다. 각자 자신의 위치에서 자신이 가진 것으로 독립을 외쳤고 일제에 항거했다.이름이 역사책에 남았느냐 남지 않았느냐와 그 사람이 감당했던 두려움의 크기는 반드시 비례하지 않는다. 한 사람의 삶이 영화 한 편이나 책 한 권을 통해 알려지면 사람들은 그 이름을 기억하기 시작한다. 김상옥 의사나 의열단, 박열 같은 인물들이 대중에게 다시 주목받을 수 있었던 것도 이런 기록과 미디어의 힘이 있었기 때문일 것이다.그렇다면 아직 알려지지 않은 수많은 사람들에게도 그런 기회가 필요하지 않을까. 한국의 근대사는 아프다. 독립을 위해 싸웠던 사람들이 해방 이후에도 이념과 정치적 상황 때문에 자신의 독립운동 경력을 드러내지 못하고 살아간 경우가 많았다. 가족에게조차 독립운동을 했다는 사실을 숨긴 사람도 있었고, 자녀에게 불이익이 돌아갈까 두려워 끝까지 말하지 않은 사람도 있었다. 그렇게 이름 없이 살아간 독립운동가들이 있었다.그래서 나는 광복절이 다가오면 오히려 생각이 많아진다. 우리는 해마다 광복을 기념하지만, 정작 그 광복을 만들어낸 사람들의 이름을 얼마나 알고 있을까. 보훈부에 등록된 1만 8763명의 독립운동가. 1만 8763개의 삶이 있다는 뜻이기도 하다. 그들이 무엇을 위해 싸웠고, 어떤 삶을 살았으며, 어떤 마음으로 그 시대를 견뎠는지 한 번쯤 들어볼 필요가 있다고 생각한다.나는 앞으로도 이름이 잘 알려지지 않은 독립운동가를 찾아 그림으로 남기고 싶다. 사람들이 내 그림을 보며 처음 듣는 이름 하나를 발견했으면 좋겠다. 어쩌면 그것으로 충분할지도 모른다.'잊혀졌던 이름을 한번 불러주는 것.'그것이 내가 생각하는 가장 작은 광복절의 의미다.