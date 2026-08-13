AI가 다 해주는 시대, 과학교사들은 왜 다시 실험실에 모였을까

"엄사중학교에서 디지털센서를 활용한 과학 연수를 한다는데, 같이 가실래요?"

큰사진보기 ▲엄사중학교 과학실에서 지역 과학교사들이 디지털센서 활용 과학 탐구실험 연수에 참여하고 있다. ⓒ 임효진 관련사진보기

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"모든 데이터가 가상 공간에서 사용되고 있지만, 그 출발은 실제 생활과 실제 사물에서 얻은 데이터입니다. 탐구 실험만은 실제로 해야 하지 않을까요."

큰사진보기 ▲교사들이 센서와 노트북을 연결해 데이터를 수집하고 분석하는 실습을 진행하고 있다. ⓒ 임효진 관련사진보기

"기존에는 눈으로 어림짐작하던 물리 현상을 센서를 통해 실시간 데이터와 그래프로 정밀하게 확인할 수 있다는 점이 가장 와닿았습니다. 코딩은 거들 뿐, 학생들이 데이터 탐구 자체에 집중할 수 있는 실험 수업을 직접 해보고 싶습니다."

큰사진보기 ▲교사들이 디지털센서를 활용해 실험 데이터를 측정하고 실시간 그래프를 확인하고 있다. ⓒ 임효진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 충남에서 근무하는 과학교사이자 충남융합과학연구회 소속 교사로, 연구회 교사들과 함께 현장의 소식을 정하고 있습니다. 충남융합과학연구회는 지역 과학교사들이 수업 사례와 교육활동을 공유하고 함께 실천하는 교사 전문적 학습 공동체입니다.

방학 중 연구회 선생님들 사이에서 이런 이야기가 오갔다. AI와 디지털을 주제로 한 연수는 이제 낯설지 않다. 그런데 이번에는 조금 달랐다. 강의를 듣는 데 그치지 않고 과학실에서 직접 센서를 연결하고 실험 데이터를 얻어보는 연수였다.8월 12일 오후, 충남 계룡 엄사중학교 과학실에는 지역 중학교 과학교사들이 모였다. 책상 위에는 노트북과 각종 센서, 전열기구와 실험 장치가 놓였다. 평소 학생들이 앉던 자리에 이날은 교사들이 앉았다.엄사중학교는 AI·디지털 선도학교 운영과 연계해 학교의 디지털 교육환경과 과학수업 경험을 지역 교사들과 나누고, 센서를 활용한 탐구실험 수업을 확산하기 위해 이번 연수를 마련했다.연수 강사로 나선 서울 성덕중학교 이승윤 과학교사는 과학수업에 관한 한 가지 질문을 던졌다. 이 교사는 디지털센서 활용 실험 가이드북 제작 등에 참여하며 과학교사들을 대상으로 센서 기반 탐구수업을 공유해왔다.생성형 AI가 등장하면서 과학 탐구의 많은 과정에서 도움을 받을 수 있게 됐다. 호기심을 자극하는 질문을 만들고, 어떤 실험을 할지 설계하고, 수집한 데이터를 분석하거나 결과를 해석하는 과정까지 AI를 활용할 수 있다.이 교사는 이런 시대일수록 과학수업에서 실제 탐구 경험을 놓치지 않아야 한다고 강조했다.AI가 과학적 사고를 돕는 도구가 될수록 학생이 직접 현상을 관찰하고 측정하며 데이터를 얻는 경험이 중요하다는 이야기였다.이날 연수에서는 지능형과학실ON 활용 방법과 디지털센서를 이용한 데이터 탐구실험을 함께 다뤘다. 강사는 지능형과학실ON에서 교사가 탐구를 개설하고 학생들이 데이터를 수집해 보고서를 작성하는 과정을 소개했다. 학생들이 수행한 탐구와 데이터를 축적할 수 있다는 점도 설명했다.이후 실제 센서 실습에서는 디지털센서를 노트북과 연결하고 블록코딩을 이용해 측정 조건을 설정하며 직접 데이터를 수집했다.설명이 끝나자 교사들이 직접 움직이기 시작했다. 두 명씩 모여 디지털센서를 노트북에 연결하고 블록코딩으로 측정 조건을 설정했다.금속의 종류에 따른 열전도 정도를 비교하고, 감압용기를 이용해 압력 변화를 측정했다. 전등과 온도센서 사이의 거리를 바꾸면서 복사에 따른 온도 변화를 실시간으로 확인하는 실험도 이어졌다. 센서가 측정한 값은 곧바로 노트북 화면에 숫자와 그래프로 나타났다.코딩도 등장했지만 연수의 목적은 코딩 자체를 배우는 데 있지 않았다. 강사는 교사가 필요한 코드를 미리 설정해둘 수도 있다며 학생들이 복잡한 기기 조작보다 실험과 데이터 탐구에 집중할 수 있도록 수업을 구성하는 방법을 설명했다.환서중학교 김윤솔 교사는 이 점을 인상적으로 꼽았다.같은 과학 교사라도 전공에 따라 익숙한 실험과 기자재는 다르다. 천안오성고등학교 임효진 교사는 지구과학을 전공해 평소 수업에서 MBL(Microcomputer Based Laboratory) 센서를 다양하게 다뤄볼 기회가 많지 않았다며 "새로운 분야를 접한 느낌이었고, 앞으로 더 알아보고 활용해보고 싶다"고 말했다.이승윤 교사는 연수에서 자신이 디지털센서를 수업에 활용하게 된 과정도 소개했다. 근무하던 학교에는 처음에는 디지털센서가 거의 없었다고 한다. 생성형 AI가 등장한 뒤 과학수업에서 무엇을 놓치지 않아야 할지 고민했고, 학생들이 실제 데이터를 직접 얻고 분석하는 탐구수업의 필요성을 느꼈다고 설명했다. 이를 수업에 적용하기 위해 여러 디지털센서를 직접 찾아보고 활용하기 시작했다는 것이다.기존 실험용 센서는 가격이 높아 여러 모둠이 동시에 활용하기 어려운 경우도 있었다. 또한, 디지털 기자재를 실제 수업에 적용하기 위해서는 준비할 부분도 많다. 스마트 기기를 준비하거나 센서 실험 역시 기기 연결과 코드 설정 등 수업 전 준비가 필요하다.그래서 이날 같은 실습형 연수가 의미를 가진다. 교사가 먼저 기기를 만져보고 오류를 경험하며, 연수를 통해 자신의 수업에 어떻게 활용할지 고민하는 시간이 필요하기 때문이다.학생들의 방학으로 학교의 정규수업이 잠시 멈춘 시기, 엄사중학교 과학실에는 교사들이 모였다. 연수를 마친 교사들은 다시 각자의 학교로 돌아가 다음 학기를 맞이한다. 이날 연결해 본 작은 센서와 직접 확인한 그래프가 2학기에는 또 다른 과학실에서 학생들의 탐구로 이어질 수 있다.AI가 많은 것을 대신하고 도와주는 시대다. 그럴수록 직접 관찰하고, 측정하고, 데이터를 통해 확인하는 경험은 여전히 중요하다. 이번 연수는 AI와 디지털 기술을 실제 과학 탐구수업에 어떻게 연결할 것인지 지역 과학교사들이 함께 확인해보는 자리였다.