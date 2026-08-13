"민주당 독점, 견제와 균형 필요"... 낙선 후보가 말하는 광주 정치

지방선거 당선인의 소식은 넘쳐나지만, 낙선자의 소식은 사라졌습니다. [KNOCK : 落 일기]는 취업시장의 '낙선자'인 대학생이 사라진 낙선자의 목소리를 담는 여정입니다.

큰사진보기 ▲진보당 이재광 후보 사진 ⓒ 박재윤 관련사진보기

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- 먼저 간단한 자기소개 부탁드리겠습니다.

- 선거 이후에는 어떻게 지내시는지 궁금합니다.

- 전국공무원노동조합 광주지부장과 수석부위원장을 역임하셨습니다. 활동하시면서 가장 힘들었던 순간과 보람을 느꼈던 순간은 언제였나요?

- 30여 년간 공직에 몸담다 지난 10월 퇴임하셨습니다. 퇴임 1년도 채 되지 않아 지방선거 출마를 결심한 계기와 진보당을 선택한 이유가 궁금합니다.

- 소수 정당 후보로 치르는 선거의 장점이 궁금합니다.

- 직접 후보로 느끼신 광역의원 중대 선거구제의 한계와 문제점, 그리고 개선 방안이 궁금합니다.

- 당선되셨다면 1호 정책으로 무엇을 추진하셨을까요?

- 진보당의 전남

광주 지역 내 선거 결과를 어떻게 평가하시는지 궁금합니다.

- 전남

광주에서 더불어민주당의 1당 독점에 따른 견제와 균형의 실종을 지적하셨습니다. 구체적인 사례와 1당 독점이 지역에 미치는 영향이 궁금합니다.

- 바라시는 바람직한 전남

광주 정치와 앞으로 나아가야 할 모습이 궁금합니다.

- 추후에 출마 계획이 있으실까요?

- 정치를 한 문장, 혹은 한 단어로 표현한다면 어떻게 표현하실 수 있을까요?

- 마지막으로 정치에 도전하려고 고려하는 사회 초년생들에게 한마디 부탁드립니다.

"이대로는 안 됩니다. 광주 정치를 바꿔야 합니다"라며 출마를 결심한 후보가 있었다. 전남광주통합특별시 북구청에서 공무원으로 30년간 근무한 이재광 전남지방노동위원회 근로자위원이 그 주인공이다.그는 오랜 세무 실무 경험을 바탕으로 행정과 예산을 꼼꼼히 살피고, 시민의 혈세가 낭비되지 않는 살림살이와 실효성 있는 정책을 설계하겠다며 선거에 나섰다. 30년간 행정 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 이제는 주민의 삶을 바꾸는 정치에 직접 나서겠다는 포부를 밝혔다.처음에는 전남광주통합특별시 북구의회 선거에 도전했지만, 광역의회 중대 선거구가 도입되면서 시의원 선거로 방향을 틀었다. 그는 "한쪽 날개만으로는 더 멀리, 더 높이 날 수 없다"라며 더불어민주당 중심으로 이어져 온 전남·광주 정치에 진보라는 새로운 날개를 더해 달라고 호소했다.특정 정당의 독식이 아닌 진보와 민주가 경쟁하는 정치가 전남·광주를 변화시킬 수 있다는 메시지를 던졌던 이재광 후보. 지난 5일 전남광주통합특별시 북구의 한 카페에서 만났다."안녕하세요. 작년까지는 구청에서 근무하던 공무원이었고, 퇴직하고 지난 지방선거에서 진보당 후보로 출마했다가 낙선한 이재광입니다. 당초에는 구의원 후보로 준비했지만, 전남광주통합특별시의회 선거에 중대 선거구가 도입되고 시의원으로 출마 지역을 변경하였습니다.""공무원 퇴직 후 인생 2부를 열어가기 위해 새로운 직장을 알아보고 있습니다. 취미는 등산과 마라톤인데, 선거가 끝난 이후에는 거의 매주 산악회에서 진행하는 산행에 참여하고 있습니다. 또한 아침마다 마라톤을 하고 있지만 아직 몸이 충분히 만들어지지 않아 선거 이후에는 대회에 출전하지 못했습니다.""공무원노조 활동을 하면서 가장 힘들었던 점은 아무래도 공무원이라는 신분에서 오는 여러 가지 제약이었습니다. 지금은 많이 발전했지만, 당시에는 노동기본권도 충분히 보장되지 않아 노조 활동에 많은 한계가 있었습니다.공무원노조의 가장 큰 역할 중 하나는 정권의 잘못된 정책이나 문제점에 대해 과감하게 이야기하는 것으로 생각하는데, 실제 공무원이라는 신분으로 업무를 수행하고 있다 보니 이를 이유로 여러 가지 징계나 제재가 이어지는 경우도 많았습니다.특히 보수 정권 시기에는 노조 활동을 이유로 징계받거나 몇 년 동안 재판받아야 하는 일도 있었습니다. 그런 과정을 겪고도 무사히 퇴임할 수 있었다는 것 자체가 저에게는 큰 복이라고 생각합니다.우리나라는 다른 선진국들과 비교해 공무원의 정치적 기본권이 매우 제한되어 있다고 생각합니다. 많은 선진국에서는 공무원에게 직무 수행 과정에서의 정치적 중립을 요구하는 반면, 우리나라는 정치적 중립을 이유로 정치적 기본권뿐만 아니라 노동기본권까지 폭넓게 제한하고 있습니다.그럼에도 15만 조합원과 함께 꾸준히 노력하면서 과거에 비해 공무원의 권리와 노동환경이 조금씩 나아지는 모습을 볼 수 있었던 것은 큰 보람이었습니다. 노조에서 해온 활동이 이러한 변화에 조금이나마 기여했다고 생각하면, 그동안의 어려움도 의미 있는 과정이었다고 생각합니다.""출마를 결심하게 된 가장 큰 이유는 양당제와 지역의 일당 독점에 대한 문제의식이었습니다. 저는 전남·광주 지역의 더불어민주당 독점 구조가 영남 지역의 국민의힘 독점 구조와 크게 다르지 않다고 생각합니다.이러한 양당제와 전남·광주 지역의 일당 독점을 타파하기 위해서는 소수 정당도 지방의회에 진출해 다양한 목소리를 낼 수 있어야 한다고 생각했고, 이를 계기로 작년 10월 명예퇴직 이후 본격적으로 선거를 준비해 왔습니다.전남·광주 지역에도 여러 진보정당이 있지만, 양당제와 지역의 일당 독점 구조를 바꾸기 위해서는 진보당이 가장 적합하다고 판단했습니다. 그래서 진보당의 후보로 출마해 제가 생각해 온 정치적 변화의 필요성을 직접 이야기하고자 했습니다.""먼저 경선이 없다는 점이 큰 장점입니다. 경선을 치르는 과정에서 후보에게 여러 가지 비용이 발생하는데, 거대 정당의 경우에는 이러한 비용을 후보에게 부담시키는 경우가 있습니다. 경선 역시 어떻게 보면 공직선거의 일종인 만큼 정당에서 부담해야 한다고 생각하는데, 후보들에게 부담을 주는 것이 맞는지에 대해서는 생각해 볼 필요가 있다고 봅니다.그리고 큰 정당에 비해 개별 후보가 갖는 자율성과 재량이 크다는 점도 장점입니다. 유권자에게 다양한 메시지를 전달할 수 있다는 것이 가장 큰 장점인 것 같습니다. 큰 정당으로 선거를 치르다 보면 당론에 얽매이고 지역 국회의원의 눈치도 봐야 하지만, 저는 선거를 치르면서 제가 하고 싶었던 말을 후회 없이 할 수 있었다는 점이 좋았습니다.""여러 문제점이 있지만, 우선 도입 과정에서부터 게리맨더링 문제가 있었다고 생각합니다. 중대 선거구제를 도입하면서 선거구를 어떻게 설정하느냐에 따라 특정 정당이나 후보에게 유리한 결과가 나올 수 있습니다. 특히 진보당 후보 가운데 유력한 후보가 세 명 정도 있었는데, 그 지역들만 제외하고 다른 지역을 중대 선거구로 지정했다는 점에서도 첫 번째 문제를 발견할 수 있었다고 봅니다.그리고 한 정당이 한 선거구에 의원 정수만큼 후보를 공천하는 것도 문제라고 생각합니다. 실현되지는 않았지만, 더불어민주당 내부에서도 4인 선거구에 세 명만 공천하자는 의견이 있었다고 들었습니다.저는 중대 선거구제가 시행되는 지역에서는 한 정당이 선거구의 의원 정수만큼 후보를 공천하는 것은 제한해야 한다고 생각합니다. 예를 들어 4인 선거구라면 한 정당이 세 명까지만 공천할 수 있도록 해야 합니다. 그래야만 다양한 정당과 후보들이 경쟁할 수 있는 환경이 만들어질 수 있습니다.그럼에도 중대 선거구제 자체는 반드시 확대되어야 한다고 생각합니다. 소선거구제에서는 결국 양당 중심의 정치구조가 고착될 수밖에 없기 때문입니다. 이번에는 일부 지역에서 시범적으로 도입됐지만, 앞으로는 모든 소선거구제를 중대 선거구제로 전환하는 방향으로 나아가야 한다고 봅니다.""시의원은 북구만이 아니라 전남광주통합특별시 전체를 두루 살펴야 한다고 생각합니다. 이번 선거 역시 광주와 전남의 통합을 전제로 진행되었고, 통합이 이루어지면 1년 예산이 26조 원이 됩니다.앞서 말씀드렸듯 저는 오랜 기간 세무직 공무원으로 근무해왔기에 세무와 예산 분야에 대한 지식과 경험이 있습니다. 이러한 제 강점을 살려 전남광주통합특별시의 예산을 어떻게 하면 공정하고 정의롭게 분배할 것인가를 가장 많이 고민해 왔고, 이를 1호 과제라고 말씀드릴 수 있겠습니다.""비례대표로 한 석을 확보하기는 했지만 아쉬움이 많이 남습니다. 예전 민주노동당이나 통합진보당 시절에는 지금보다 훨씬 많은 후보가 당선되기도 했습니다. 이번 선거에서는 그보다 더 큰 목표를 갖고 있었던 만큼, 기대했던 결과에 미치지 못했다는 점에서 아쉬움이 있습니다.""두 가지 사례가 생각납니다. 하나는 의회의 의장단 독식 문제입니다. 기초의회의 경우 의석의 5분의 1 이상을 확보하면 원내교섭단체를 구성할 수 있는데, 지난달 원 구성 과정에서도 교섭단체를 인정하지 않고 더불어민주당이 의장과 상임위원장 자리를 독식하는 사례가 있었습니다.둘째는 이른바 '제 식구 감싸기' 문제입니다. 공무원노조 활동을 하면서도 목격했던 문제인데, 비리로 벌금형을 받았음에도 출석정지 30일로 징계가 마무리되는 경우도 있었습니다. 고인 물은 썩는다는 속담처럼, 한 정당의 장기적인 독점 구조 속에서 전남·광주 정치가 병들고 있는 것은 아닌지 생각해 볼 필요가 있다고 봅니다.""이번 선거에서 저와 진보당이 외쳤던 것이 바로 '7대 3을 만들어달라'는 것이었습니다. 조금 더 욕심을 낸다면 6대 4, 나아가 반반 정도의 정치적 구도가 만들어지는 것도 필요하다고 생각합니다. 광주에는 서로 협력해야 할 부분에서는 협력하면서도 견제해야 할 부분에서는 충분히 견제할 수 있는 정치적 구조가 필요합니다. 이를 통해 지역 정치의 변화 폭도 더욱 커졌으면 합니다.충청도처럼 정당 간 경쟁이 있는 지역의 선출직 공무원들은 주민들의 이익을 위해 더욱 적극적으로 활동할 수밖에 없는 환경이 만들어져 있다고 생각합니다. 반면 우리 전남·광주에서는 일부 선출직 공무원들이 주민들을 위한 활동보다 다음 공천에 더 몰두하게 되는 구조적인 문제도 있다고 봅니다. 결국 견제와 균형이 가능한 정치 구조를 만들고 변화의 가능성을 높여야 지역도 더욱 발전할 수 있는 환경이 갖춰질 것으로 생각합니다.""그 부분에 대해서는 지금 100% 출마하겠다고 말씀드리기는 어렵습니다. 앞으로 지역사회 활동을 계속하면서 4년 후의 여건과 상황을 지켜봐야 할 것 같습니다. 다만 현실적으로 봤을 때 저 역시 나이가 적은 편은 아니기 때문에, 앞으로는 저보다 조금 더 젊은 후보들이 많이 나와 지역 정치를 이끌어가는 것도 좋겠다는 바람을 가지고 있습니다.""정치는 흔히 생물이라고 이야기합니다. 생물은 끊임없이 변화하기 때문에 어느 한 모습으로 고정되어 있지 않습니다. 그런 점에서 정치 역시 변화하는 현실과 사람들의 요구에 맞춰 계속 만들어가야 하는 과정이라고 생각합니다.""'정치를 외면한 대가는 가장 저질스러운 자들에게 지배당하는 것이다'라는 말이 있듯이, 저는 청년들이 이 문장을 잊지 않았으면 합니다. 정치에 대해 적극적으로 관심을 두고 참여해야 한다고 생각합니다.예를 들어 20대 남성들이 자신들이 느끼는 소외감이나 어려움이 있다면 이를 적극적으로 이야기해야 합니다. 참여해도 기성 정치권이 충분히 귀를 기울여주지 않는다고 느낄 수 있지만, 참여하지 않으면 자신의 목소리를 낼 기회조차 없어질 수 있습니다.또한 남녀 갈등, 특히 20대 남녀 사이의 갈등과 같은 문제를 정치적으로 이용하거나 증폭시키는 정치는 바람직하지 않다고 생각합니다. 갈등을 키우기보다 서로의 문제를 이해하고 해결책을 찾아가는 정치가 필요합니다. 정치를 꿈꾸고 있는 청년들이 있다면 망설이기보다 적극적으로 도전해보시라는 말씀을 드리고 싶습니다."