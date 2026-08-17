새벽 청소의 대가는 떼인 돈 2000만 원이었다

▲"청소업체 사장님은 아무도 눈을 뜨지 않은 새벽에 우리 주택을 찾아 쓰레기를 버리고, 현관을 청소하고, 주택 곳곳을 쓸고 닦았다. 7개 주택을 청소하기에 아마 월화수목금토일 하루도 빠짐없이 녹색친구들 지점 어딘가를 쓸고 닦았을 것이다. 그 결과가 2000만 원 대금 미지급으로 남았다. 아무도 다니지 않은 새벽부터 일한 대가가 이 모양이다." ⓒ 제미나이 생성 이미지 관련사진보기