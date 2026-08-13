강남 음악감상실에 모인 칠십대 후반 동년배들

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큰사진보기 ▲2026년 8월 음악감상회별빛 아래 울려 퍼지는 오케스트라 ⓒ 정일국 관련사진보기

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"이 모임에 꼭 한번 오고 싶었습니다."

'클래식 음악은 꼭 조용한 공연장에서 정장을 입고 들어야 하는 것은 아니구나.'

'참 좋은 노년이다.'

덧붙이는 글 | 이 글은 블러그와 브런치에도 게재 됩니다.

8월 11일 오전, 무더위가 기승을 부리던 날이었다. 나는 서울 강남의 한 음악감상실에 들어섰다. 배재고등학교 동창생들과 부인들, 이화여고 출신들까지 스무 명 남짓이 자리를 잡고 있었다. 나는 그날 처음 초대받은 손님이었다.은퇴한 친구들을 만나면 대개 비슷하다. 밥집을 정하고, 술 한 잔을 마시고, 옛날 이야기를 하다 헤어진다. 나도 그런 모임이 익숙했다. 그런데 이날은 달랐다. 이 모임을 만든 사람은 내 친구였다. 예술의전당에서 시작한 음악감상 모임은 코로나로 2년을 쉰 것을 빼고 15년째 한 달에 한 번씩 이어지고 있다고 했다.15년이라니. 누가 나오라고 재촉하는 것도 아니다. 그런데도 매달 약속한 날이면 이들은 이곳에 모인다. 처음에는 남자들끼리 시작했지만, 아내들이 하나둘 따라오더니 지금은 오히려 부인들이 더 적극적이라고 회장이 웃으며 말했다.나는 오래전부터 이 모임에 한 번 와보고 싶었다. 친구가 소개해준 자리였고, 예전에는 내 아내도 함께 오고 싶어 했다. 처음 온 사람에게 한 마디 인사를 해달라는 말에 나는 별생각 없이 말했다.그런데 인사가 끝나자 여기저기서 "이제 계속 나오세요"라는 말이 돌아왔다. 처음 만난 사람들에게서 들은 그 말이 어찌나 고맙던지 웃음이 났다. 이날의 주제는 '별빛 아래 울려 퍼지는 오케스트라'였다. 베를린 필하모닉의 야외음악회와 LA 필하모닉의 여름음악회를 대형 화면으로 감상했다.나는 클래식 음악에 대해 잘 아는 사람은 아니다. 하지만 음악이 시작되자 화면 속 야외극장이 눈앞에 펼쳐졌다. 수많은 사람들이 잔디밭에 앉아 별빛 아래 음악을 듣고 있었다.그 생각이 들었다. 특히 탱고가 인상적이었다. 예전에 남미 여행을 하며 아르헨티나에서 탱고를 본 적이 있다. 그때는 그저 거리에서 추는 춤 정도로만 생각했다. 그런데 이날 오케스트라와 반도네온의 연주에 맞춰 펼쳐지는 탱고를 보니 전혀 다르게 느껴졌다. 익숙하게 알고 있던 것도 다른 자리에서 다시 보면 새롭게 보일 수 있다는 것을 그날 음악이 가르쳐주었다.하지만 정작 내 마음을 오래 붙잡은 것은 음악보다 사람들의 모습이었다. 두 시간 넘게 음악이 흐르는 동안 뒷자리에 앉은 나는 회원들을 가만히 바라보았다. 칠십대 후반의 사람들이었다. 그런데 누구 하나 지루해하는 사람이 없었다. 잡담하는 사람도 없었다. 화면 속 음악에 조용히 빠져 있었다. 그 얼굴들을 바라보는데 문득 이런 생각이 들었다.나이가 들면 친구를 만나는 일도 점점 줄어든다. 몸이 예전 같지 않고, 각자 사정도 많아진다. 만나도 밥 한 끼 먹고 헤어지는 경우가 많다. 그런데 이 사람들은 달랐다. 15년 동안 한 달에 한 번씩 같은 약속을 지켰다. 함께 음악을 듣고, 이야기를 나누고, 때로는 실제 음악 여행까지 떠난다고 했다. 좋아하는 음악 하나를 사이에 두고 오랜 세월 함께 나이 들어온 것이다.마지막 곡이 흘렀다. 귀에 익은 '돌아오라 소렌토로'에 이어 푸치니의 오페라 <투란도트> 중 '공주는 잠 못 이루고'가 나왔다. 노래가 끝나자 나도 모르게 박수를 쳤다. 그러자 주변에서도 박수가 터져 나왔다. 화면으로 보는 음악인데도 마음이 움직였다.두 시간이 훌쩍 지나 있었다. 집으로 돌아오는 지하철에서 휴대폰을 꺼냈다. 그날의 감동이 사라지기 전에 몇 자라도 적어두고 싶었다. 그날 내가 부러웠던 것은 음악이 아니었다. 15년 동안 한 달에 한 번씩 함께할 친구들이 있다는 것이었다.칠십대 후반. 우리에게 앞으로 몇 번의 봄이 더 오고, 몇 번의 음악을 더 함께 들을 수 있을까. 나도 남은 인생에 이런 친구들과 함께할 시간이 있었으면 좋겠다. 집으로 돌아온 뒤에도 그날 음악감상실에서 들었던 마지막 박수 소리가 오래도록 귀에 남았다.