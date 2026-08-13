헌재 결정·해외 사례도 입맛대로... 외교부 여행금지 해명 유감

▲외교부 공식 입장문2026년 7월 14일 <오마이뉴스> '외교부의 기이한 국민통제' 보도 이후 외교부가 전달한 공식 입장. 외교부는 미국 역시 북한 등 일부 국가에 대해 허가 없는 방문 시 형사처벌을 부과하는 유사한 강제 제도를 두고 있으며, 장기 여행금지 국가인 이라크 등의 경우 올해 초부터 단계적인 경보 하향 방안을 검토 중이었으나, 2월말 중동 전쟁 발발로 인해 미국,일본 등 주요국도 여행금지를 발령하는 등 정세가 급변하여 현재는 하향 조정이 어려운 상황이라고 해명했다. ⓒ 외교부 관련사진보기