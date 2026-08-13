헌재 결정·해외 사례도 입맛대로... 외교부 여행금지 해명 유감

지난 글 "외교부의 기이한 국민통제
"이 보도되자 외교부는 공식 입장을 전달해 왔다. 외교부는 과거 아프가니스탄 샘물교회 피랍 사건 등의 특수한 역사적 배경을 언급하며, "미국 역시 북한 등 일부 국가에 대해 허가 없는 방문 시 형사처벌을 부과하는 유사한 강제 제도를 두고 있다"고 해명했다. 아울러 이라크 등 여행금지 장기 지정 국가들에 대한 단계적 경보 하향을 올해초부터 검토해 왔으나, 2026년 2월 중동 정세 악화로 인해 하향 조정이 어려웠다는 입장을 덧붙였다.
그러나 외교부의 이러한 해명은, 그간 국민청원과 국민신문고 등을 통해 시민들이 지속적으로 제기해 온 본질적인 의문에 대한 충분한 답이 되지 못하고 있다. 시민들의 핵심 지적은 "전 세계적으로 유례를 찾기 힘든 형사처벌 규정까지 둔 강제 제도라면, 객관적인 치안 지표와 정교한 분석을 바탕으로 지정 기간과 범위를 최소화해야 마땅한데 어째서 관성적인 6개월 단위 여행금지기간 연장만 반복하느냐"는 점이었다.
이에 본지는 외교부가 국민청원과 국민신문고 답변에서 인용했던 헌법재판소 결정문들과 해외 외교 당국의 규정 등을 토대로 외교부 해명이 타당한지 다각도로 따져봤다.
① '한시적 비상 조치'로 인정 받았던 헌재 결정… 수년간 관성적인 여행금지기간 연장만 되풀이한 외교부
처벌규정을 수반하는 대한민국 여권법의 특수성을 감안하여 변화하는 국제 정세에 따른 유연한 여행경보 단계조정 및 여행금지구역 지정 최소화를 요구하는 시민들의 목소리에 외교부는 국민공개청원 및 국민신문고 답변을 통해 "헌법재판소가 여행금지제도를 합헌으로 인정했다(2007헌마1366, 2016헌마945)"는 과거 결정례 인용을 반복해 왔다.
하지만 외교부가 내세우는 2008년 헌재 결정문(2007헌마1366)을 들여다보면 중요한 사실을 확인할 수 있다. 당시 헌재가 여권 사용 제한 고시를 합헌으로 판단하면서 국민 기본권 침해의 최소성을 인정한 주요 사정 중 하나는 "대상 지역을 전쟁 중인 3곳으로 한정하고, 그 기간 역시 1년 정도로 지정되어 그다지 장기간으로 볼 수 없다"는 점이었다.
헌재가 당시 판단에서 주요 사정으로 고려했던 '한시적·최소한의 제한(3개국·1년)'이라는 구도는 현재 상황과 크게 괴리가 있다. 당시의 한시적 비상 조치에 부여되었던 결정 논리를 명분 삼아, 외교부는 현재 전 지역 금지 10개국, 일부 지역 금지 13개국 등 광범위한 구역을 여행금지구역으로 지정해 놓고 이 중 상당수 지역에 대해 10년 이상 장기간 동안 6개월 단위 관성적인 여행금지 기간 연장을 반복하고 있다.
② '법률 조항 합헌'을 '소극 행정'의 면죄부로… 예외적 여권사용 허가제 논리의 한계
외교부가 회신에서 언급한 가장 최근 판례인 2020년 헌재 결정문(2016헌마945) 역시 마찬가지다. 헌재가 심판한 것은 위급 시 국가가 형사처벌 규정을 둘 수 있느냐는 '여권법 조항 자체의 법리적 합헌성'이었지, 외교부가 장기간 일부 국가들에 대해 현지의 변화되는 정세를 외면한 채 전 지역 여행금지로 묶어둔 '소극적 행정 운용'까지 직접 심사하거나 면죄부를 준 것은 아니었다.
외국인 인플루언서들이나 여행자들이 특별한 규제 없이 자율적 판단과 정보 수집을 통해 대한민국 외교부가 지정하고 있는 일부 여행금지 구역들을 자유롭게 방문하고 있는 현실과 비교하면, 대한민국 외교부의 행정에 의문을 가질 수밖에 없다.
극소수 예외적 여권사용 허가자 외의 일반 국민에 대해서는 정교한 위험 정보 제공이나 '자기책임 서약서'를 통한 방문조차 선택권을 부여하지 않은 채, 무단 방문 시 형사처벌 규정(1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금, 2026년 8월 28일 개정 여권법 시행 이후에는 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금)만 일률 적용하는 것은 헌법상 과잉금지 원칙에 위배된다는 지적이 가능하다.
③ '권고'와 '여권 사용 법적 제한'의 자의적 혼용… 외교부 해명의 진실
외교부는 입장문에서 "미국 역시 북한 등 일부 국가에 대해 허가 없는 방문 시 형사처벌을 부과하는 유사한 강제 제도를 두고 있다"며 현행 대한민국 여행금지제도와 자신들의 제도 운영방식을 합리화했다. 하지만 미국 국무부의 권고 규정인 'Do Not Travel(Level 4)'과 여권 사용의 법적 제한 규정인 'Legal U.S. travel ban'을 자신들에게 유리한 때에만 자의적으로 혼용해 온 해명 뒤에는 명확한 진실이 드러난다.
미국의 경우 '북한' 1곳에 대해서만 예외적으로 미국 여권의 사용을 법적으로 제한(Legal U.S. travel ban)할 뿐이다. 이라크, 소말리아, 아프가니스탄 등을 포함한 그 외 국가들에 대해선 법적인 제한이 없는 권고(Level 4: Do Not Travel) 단계로 운용된다.
전 세계에서 유례없이 다수 국가의 전 지역을 여행금지구역으로 지정해 놓고 무단 방문 시 자국민을 형사처벌하는 권력을 행사하고 있으면서도, '미국도 북한 등 일부 국가에 대해 자국민 여권 사용을 제한하니 우리의 제도운용 방식도 타당하다'는 식으로 해명하는 것은 제도의 형평성과 합리적 운용 의지에 의문을 갖게 만드는 대목이다.
④ 정세 안정기 지표 외면한 외교부… 주요 선진국들은 기민한 '구역 세분화'
외교부는 최근 중동 정세 악화를 이유로 여행경보 단계 하향이 어렵다고 주장했지만, 그러한 이유만으로 과거 중동 정세 안정기 시절 유연한 단계 조정을 외면했던 소극적 행정까지 정당화될 수는 없다.
중동 정세가 악화되기 전인 2022~2025년 사이, 이라크 바스라 등지에서는 FIFA가 주관하는 월드컵 축구 아시아 지역 예선 경기들이 정상 개최되고 대한민국의 경기까지 정상적으로 치러졌다. 수만 명의 관중과 외국 선수단이 참여하는 대규모 국제 스포츠 행사가 정상적으로 치러질 정도로 현지 정세가 안정적으로 관리되던 시기였음에도 불구하고, 외교부는 유연한 단계 조정 없이 관성적인 전 지역 여행금지 기간연장만을 고수해 왔다.
중동정세가 비교적 안정적이었던 2025년 당시 일본 외무성의 이라크 여행경보 지도를 보면, 국가 전체를 일률적으로 금지하지 않고 위험도에 따라 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4로 구역을 정교하게 나누어 관리했다.
또한 최근 중동 긴장 상황이 발생했던 2026년에 들어서도 영국 외무부는 정세가 소강 상태에 접어들자 기민하게 여행경보 단계를 하향 조정했다. 2026년 8월 최신 지도 기준 영국은 이라크의 바그다드와 바스라, 아르빌 등을 포함한 상당수 지역을 필수 목적 외 방문 자제(주황색) 구역으로 단계를 하향하여 운용 중이다.
이처럼 선진국들은 정세 변화에 따라 국민에게 정교한 위험 정보를 제공하고 개인의 판단과 선택권을 존중하는 반면, 대한민국 외교부는 처벌이라는 강력한 통제 수단을 쥐고도 '국가 전 지역 전면 여행금지'라는 일률적 방식만을 고수하고 있다.
더 이상 외교부의 자체 '자정 노력'을 기대하긴 무리… 국회가 '자기책임형 권고제'로의 개정 나서야
미국조차 '북한' 1곳으로 제한하는 법적 여권 통제를, 대한민국 외교부는 10개국 이상의 여러 국가에 적용하면서도 정세 변화에 유연하지 못하고 일부 국가들에 대해선 10년 이상 장기간 관성적으로 여행금지를 유지하고 있다. 그러면서 객관적 치안 지표에 기반한 합리적 세분화 요구에는 국민청원 답변서와 국민신문고 회신에서 보듯 '옛 헌재 판례'와 해외 사례의 자의적 해석에 기반한 원론적 해명으로 대응해 왔다.
특히 외교부는 현재 소수의 자격 조건을 갖춘 예외적 여권사용 허가자들에게 "본인에 대한 안전상 위해 또는 재산상의 불이익이 발생한다 하더라도 그 책임은 전적으로 본인에게 있음을 인정하고 이에 동의합니다"라는 내용의 서약서 작성을 요구한다.
이러한 '본인 책임 원칙'은 비단 기업이나 공무 등 극소수 예외 허가자들에게만 한정적으로 적용되어야 할 이유가 없다. 위험 정보를 투명하게 공개하고 정교하게 안내한 뒤, 가족 방문, 관광, 비즈니스 등 다양한 목적으로 방문을 희망하는 모든 국민에게 '자기책임 원칙'하에 스스로 판단하고 선택할 수 있는 통로를 열어주는 것이 성숙한 민주주의 국가의 역할이다.
해외 주요 선진국들처럼 자율과 책임을 바탕으로 한 '자기책임 서약 제도'를 예외적 여권사용 허가자뿐만 아니라 모든 국민에게 보편적 원칙으로 정립하는 것이야말로 국민의 기본적 이동의 자유를 보장하는 동시에, 유사시 발생할 수 있는 행정력 및 세금 낭비 논란까지 예방할 수 있는 가장 합리적인 대안이다.
오랜 기간 치안 지표 분석 없는 소극적 행정과 원론적 답변으로 일관해 온 외교부에 더 이상 자체적인 자정 노력이나 전향적인 제도 운용을 기대하기는 어려워 보인다. 이제는 국회가 직접 나설 때다.
국회가 여권법의 형사처벌 조항을 개정하여 국가가 일률적 통제와 처벌로 국민을 제약하는 낡은 방식에서 벗어나야 한다. 국민들에게 위험 정보를 정교하고 투명하게 제공하며 개개인의 자율적인 판단과 선택권을 존중하되, 유사시 발생하는 행정적·재정적 책임 역시 본인이 직접 지도록 하는 선진국형 '자기책임형 권고제도'로의 입법적 전환이 필요하다.