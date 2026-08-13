"새만금-신서산 송전선로 철회하라"... 서산시민사회 '용인 국가산단 재검토' 요구

큰사진보기 ▲송전탑 백지화를 위한 서산시민사회대책위원회는 12일 서산시청에서 기자회견을 열고 “새만금-신서산 초고압 송전선로 건설 계획을 전면 철회하고 용인 반도체 국가산단을 재검토하라”고 밝혔다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲남현우 서산태안환경연합 대표 ⓒ 김선영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이지훈 정의당 충남도당 위원장(송전탑 백지화 대책위 충남 공동대표) ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

전남 해남에서 출발한 초고압 송전탑 반대 전국행동이 충남 서산에 도착했다. 서산지역 시민사회단체들은 정부와 한국전력이 추진하는 '새만금-신서산 345㎸ 송전선로' 건설 계획을 전면 철회하고, 대규모 전력 수요처인 용인 반도체 국가산업단지 계획도 다시 검토해야 한다고 주장했다.송전탑 백지화를 위한 서산시민사회대책위원회는 12일 서산시청에서 기자회견을 열고 "이미 송전탑으로 신음하는 충남과 서산에 또다시 희생을 강요하지 말라"며 "새만금-신서산 초고압 송전선로 건설 계획을 전면 철회하고 용인 반도체 국가산단을 재검토하라"고 밝혔다.대책위는 수도권의 대규모 전력 수요를 충당하기 위해 발전지역과 송전선로 경과지역이 환경·사회적 부담을 떠안는 구조를 '전력 불평등' 문제로 봤다. 이들은 "충남은 이미 화력발전소와 초고압 송전시설이 집중돼 국가 산업 발전이라는 이름 아래 환경과 주민 건강에 부담을 떠안아 온 지역"이라고 밝혔다.이어 초고압 송전선로가 산림과 농촌 경관을 훼손할 뿐 아니라 주민 재산권과 건강 불안, 마을 갈등으로 이어질 수 있다고 주장했다. 대책위는 "수도권이 누리는 편익을 위해 지방이 자연과 건강, 삶의 터전을 희생하는 구조는 더 이상 지속돼서는 안 된다"고 했다.대안으로는 '에너지 지산지소(地産地消)'를 제시했다. 지역에서 생산한 전력을 해당 지역에서 우선 사용하고, 장거리 초고압 송전망에 의존하는 대신 재생에너지 기반의 분산형 전력체계로 전환해야 한다는 것이다.대책위는 "대규모 전력을 필요로 하는 산업 역시 전력이 생산되는 지역과 조화를 이루는 방향으로 입지를 재검토하거나 국가 차원의 전력수급 계획을 근본적으로 다시 설계해야 한다"고 밝혔다. 이들은 송전선로 철회와 용인 국가산단 재검토, 장거리 송전망 중심 정책에서 분산형 전력체계로의 전환을 정부에 요구했다.이지훈 정의당 충남도당 위원장 겸 송전탑 백지화 대책위 충남 공동대표는 이날 <서산시대>와의 통화에서 "정부의 반도체 전략산업 육성 자체를 반대하는 것은 아니다"라며 "산업을 수도권 한 지역에 집중시키고 필요한 전력을 공급하기 위해 다른 지역에 희생을 요구하는 방식이 문제"라고 말했다.이 위원장은 "용인 반도체클러스터로 전기를 보내기 위해 여러 지역에 초고압 송전망을 까는 구조가 과연 타당한지 묻는 것"이라며 "지산지소 원칙을 바탕으로 국가산업 전략을 다시 세워야 한다"고 했다.특히 삼성전자가 들어설 용인 이동·남사읍 국가산단에 대해서는 "아직 산업단지 조성공사에 들어가기 전인 삼성전자 국가산단은 완전 백지화까지 검토하는 것이 맞다"며 "이는 서산 대책위만의 입장이 아니라 전국 대책위가 공유하는 방향"이라고 말했다.용인에서 추진 중인 반도체 산단은 사업별로 진행 상황이 다르다. SK하이닉스가 주도하는 원삼면 일반산단은 이미 공사가 진행 중인 반면, 이 위원장이 백지화를 언급한 삼성전자의 이동·남사읍 국가산단은 아직 산업단지 조성공사 전 단계다. 다만 산단 지정과 토지 보상 등 행정 절차가 상당 부분 진행돼 실제 백지화에는 적지 않은 정치적·법적 논의가 필요하다.이날 기자회견에서는 서산시의 대응을 두고도 의문이 제기됐다. 참석자들 사이에서는 "국가에서 추진하는 사업이라 시가 방법을 찾지 못하고 있는 것인지, 송전선이 도심을 지나지 않기 때문에 적극적으로 나서지 않는 것인지 모르겠다"는 목소리가 나왔다. 최종 경과대역에는 운산·해미·고북 등 외곽 면 지역이 포함돼 있다.서산시는 지난 1월 20일 이 사업에 반대 입장을 공식 발표했다. 이완섭 서산시장은 당시 "송전탑과 송전선로가 집중된 서산에 추가 설치를 강행하는 것은 지역민에게 큰 부담"이라며 "전력 생산지역으로 에너지 다소비 기업이 이전하도록 유도하는 것이 더 합리적이고 지속 가능한 에너지 정책"이라고 밝혔다.서산에는 이미 500개가 넘는 송전탑과 5개 변전소가 들어서 있다.그러나 서산시 관계자는 12일 본지와의 통화에서 "지난 1월 반대 입장을 담은 보도자료를 낸 이후 별도의 공문을 발송한 것은 없다"고 밝혔다. 시가 송전선로 입지선정위원회에 추천한 위원은 2명이다.주민 반발도 이미 표면화됐다. 지난 1월 운산면에서 열린 주민설명회는 고성이 오간 끝에 주민들이 집단 퇴장하면서 예정된 시간을 채우지 못한 채 끝났다. 고북면 주민들도 입지선정위원회 구성과 운영 과정의 공정성에 문제를 제기한 바 있다.새만금-신서산 송전선로는 새만금에서 신서산변전소까지 345㎸ 2회선, 약 99㎞의 송전망을 건설하는 사업이다. 지난해 12월 입지선정위원회에서 운산·해미·고북을 포함한 최종 경과대역이 선정됐으며, 세부 경과지를 결정하기 위한 절차가 진행되고 있다.정부가 용인 반도체 클러스터를 국가 전략사업으로 추진하는 가운데, 이번 갈등은 송전탑 입지를 넘어 수도권에 집중된 대규모 산업의 전력 수요를 어느 지역이 어떤 방식으로 부담할 것인지의 문제로 번지고 있다.한전 측은 이날 본지 질의에 담당자 부재를 이유로 즉답하지 못하고 서면으로 답변하기로 했다. 지난 1월 본지 질의 이후 사업 추진 상황과 달라진 내용에 대해서는 13일 회신할 예정이다.