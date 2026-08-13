하남시 채무 3년 만에 202% 증가... 오승철, '재정 정상화' 촉구

큰사진보기 ▲하남시의회 오승철 자치행정위원장(더불어민주당, 미사3동·덕풍3동)이 하남시의 채무 증가와 재정지표 악화를 지적하며 재정 운영 전반에 대한 진단과 정상화 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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경기도 하남시의회 오승철 자치행정위원장(더불어민주당, 미사3동·덕풍3동)이 하남시의 채무 증가와 재정지표 악화를 지적하며 재정 운영 전반에 대한 진단과 정상화 대책 마련을 촉구했다.오 위원장은 지난 11일 열린 제351회 하남시의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "하남시가 각종 행정평가에서 성과를 거두고 있지만 재정 여건은 갈수록 어려워지고 있다"며 재정 운영 실태를 점검해야 한다고 주장했다.오 위원장에 따르면 하남시의 재정자립도와 재정자주도는 최근 3년 연속 하락했다. 채무는 2022년 194억 원에서 2025년 586억 원으로 3년 만에 202% 증가했고, 주민 1인당 채무도 10만 원에서 17만 원 이상으로 늘었다.세입과 예산 집행 문제도 지적했다. 오 위원장은 미수납액이 429억 원에 이르고 최근 3년간 약 1500억 원의 예산이 집행되지 않은 채 불용됐다고 밝혔다.재정안정화기금도 2022년 1623억 원에서 866억 원으로 감소했으며, 2026년도 예비비는 17억9400만 원으로 전체 예산의 0.18% 수준이라고 설명했다.일부 복지사업의 집행 실적도 문제로 제기했다. 지난해 국공립 어린이집 확충과 청소년부모 양육비 지원 예산이 집행되지 않았고, 치매안심센터 운영을 위한 국·도비 가운데 1억2000만 원이 반납됐다고 밝혔다.오 위원장은 출산장려금과 청년 지원, 어르신 치매 진료비 지원 등 복지 확대 방향에는 공감하면서도 실제 집행으로 이어지는 것이 중요하다고 강조했다.그는 "아무리 좋은 복지도 집행되지 않으면 약속으로 끝난다"며 "걷을 돈은 못 걷고 있는 돈은 못 쓰면서 새 사업만 벌이는 불안한 재정 위에서는 캠프콜번과 K-컬처 복합콤플렉스 같은 대규모 사업도 사상누각일 뿐"이라고 말했다.이어 하남시에 재정자립도 하락과 불용액 발생 원인 등을 파악하기 위한 재정진단, 예산 집행 관리 강화, 명확한 채무 관리 원칙 수립 등을 요구했다.오 위원장은 "미래의 세수를 말하기에 앞서 지금 새어 나가는 재원부터 틀어막아야 한다"며 "실효성이 낮은 사업은 정리하고 예산도 실제 집행 가능한 규모를 고려해 편성해야 한다"고 강조했다.