메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.08.13 09:31최종 업데이트 26.08.13 09:31

이천시, 국산 조사료 자급체계 구축... 중부권 생산·유통 거점 키운다

국립식량과학원·이천축협·마장영농조합과 업무협약... 벼·조사료 이모작도 확산

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
경기 이천시가 국산 조사료의 생산과 보급을 확대하고 지역 내 자급체계를 구축하기 위해 연구기관과 축산·생산단체 간 협력에 나섰다.
경기 이천시가 국산 조사료의 생산과 보급을 확대하고 지역 내 자급체계를 구축하기 위해 연구기관과 축산·생산단체 간 협력에 나섰다. ⓒ 이천시

경기 이천시가 국산 조사료의 생산과 보급을 확대하고 지역 내 자급체계를 구축하기 위해 연구기관과 축산·생산단체 간 협력에 나섰다.

이천시는 지난 11일 이천축산업협동조합 대회의실에서 농촌진흥청 국립식량과학원, 이천축산업협동조합, 이천마장영농조합법인과 '이천시 조사료 자급기반 구축을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 이천지역 재배환경에 적합한 조사료 종자를 생산해 농가에 보급하고 생산부터 가공·유통까지 이어지는 지역 내 조사료 공급체계를 구축하기 위해 마련됐다.

AD
이천시는 2023년부터 국립식량과학원과 농업인·축산농가의 의견을 품종개발에 반영하는 트리티케일 수요자 참여형 품종개발(SPP) 사업을 추진해 왔다. 이를 통해 지역 재배환경에 적합하고 조사료 활용성이 높은 품종을 선발해 현장 적용을 추진하고 있다.

이번 협약을 계기로 품종개발 중심의 사업을 종자 생산과 농가 보급 단계까지 확대한다.

국립식량과학원은 우량 품종과 기본식물 공급 및 연구 협력을 담당하고, 이천시는 채종포 운영과 기술지도, 행정 지원을 맡는다. 이천마장영농조합법인은 종자 생산과 품질관리를, 이천축산업협동조합은 조사료 생산 확대와 가공·유통을 지원한다.

시는 벼 수확 이후 조사료를 재배하는 이모작 체계도 확대할 계획이다. 논 이용률을 높이는 동시에 축산농가에 국산 조사료를 안정적으로 공급해 농가 소득과 조사료 자급률을 높인다는 구상이다.

성수석 이천시장은 "이번 협약을 계기로 이천이 경기지역 동계조사료의 중심이자 중부권 조사료 종자산업을 선도하는 거점으로 성장할 수 있도록 관계기관과 협력하겠다"며 "고품질 조사료 생산 기반 확대와 축산농가 경쟁력 강화를 지원하겠다"고 말했다.

#이천시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사하남시 채무 3년 만에 202% 증가... 오승철, '재정 정상화' 촉구


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기