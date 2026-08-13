이천시, 국산 조사료 자급체계 구축... 중부권 생산·유통 거점 키운다

큰사진보기 ▲경기 이천시가 국산 조사료의 생산과 보급을 확대하고 지역 내 자급체계를 구축하기 위해 연구기관과 축산·생산단체 간 협력에 나섰다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 국산 조사료의 생산과 보급을 확대하고 지역 내 자급체계를 구축하기 위해 연구기관과 축산·생산단체 간 협력에 나섰다.이천시는 지난 11일 이천축산업협동조합 대회의실에서 농촌진흥청 국립식량과학원, 이천축산업협동조합, 이천마장영농조합법인과 '이천시 조사료 자급기반 구축을 위한 업무협약'을 체결했다.이번 협약은 이천지역 재배환경에 적합한 조사료 종자를 생산해 농가에 보급하고 생산부터 가공·유통까지 이어지는 지역 내 조사료 공급체계를 구축하기 위해 마련됐다.이천시는 2023년부터 국립식량과학원과 농업인·축산농가의 의견을 품종개발에 반영하는 트리티케일 수요자 참여형 품종개발(SPP) 사업을 추진해 왔다. 이를 통해 지역 재배환경에 적합하고 조사료 활용성이 높은 품종을 선발해 현장 적용을 추진하고 있다.이번 협약을 계기로 품종개발 중심의 사업을 종자 생산과 농가 보급 단계까지 확대한다.국립식량과학원은 우량 품종과 기본식물 공급 및 연구 협력을 담당하고, 이천시는 채종포 운영과 기술지도, 행정 지원을 맡는다. 이천마장영농조합법인은 종자 생산과 품질관리를, 이천축산업협동조합은 조사료 생산 확대와 가공·유통을 지원한다.시는 벼 수확 이후 조사료를 재배하는 이모작 체계도 확대할 계획이다. 논 이용률을 높이는 동시에 축산농가에 국산 조사료를 안정적으로 공급해 농가 소득과 조사료 자급률을 높인다는 구상이다.성수석 이천시장은 "이번 협약을 계기로 이천이 경기지역 동계조사료의 중심이자 중부권 조사료 종자산업을 선도하는 거점으로 성장할 수 있도록 관계기관과 협력하겠다"며 "고품질 조사료 생산 기반 확대와 축산농가 경쟁력 강화를 지원하겠다"고 말했다.