용인 반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리 분양

큰사진보기 ▲동일하이빌 파크밸리 조감도 ⓒ 동일토건 관련사진보기

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용인 반도체클러스터 일반산업단지에 들어서는 '용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리'가 견본주택을 열고 분양에 들어간다.용인시 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지 D1-1블록에 지하 2층~지상 20층, 6개 동 규모로 조성되는 해당 단지는 총 2개 1250세대로 이뤄져 있다. 이 가운데 이번에는 1단지 589세대를 공급하며, 2단지 661세대는 추후 분양할 예정이다.전용면적별 공급 물량은 ▲59㎡ A 175세대 ▲59㎡ B 112세대 ▲59㎡ C 38세대 ▲71㎡ A 38세대 ▲71㎡ B 78세대 ▲84㎡ A 148세대다. 분양가는 59㎡ A타입이 약 3억8천300만~4억1천600만원, 71㎡ A타입은 약 4억4천400만~4억7천800만원, 84㎡ A타입은 약 4억9천200만~5억3천400만원이다.청약 일정은 오는 18~19일 특별공급을 시작으로 20일 일반공급 1순위, 21일 2순위 순으로 진행되고 당첨자는 27일 발표한다.해당 단지는 공공택지에 공급되는 민영주택으로 분양가상한제가 적용된다. 비규제지역으로 재당첨 제한은 10년, 전매 제한은 3년이며 거주의무기간은 없다. 산업단지 내 공급 주택으로 청약 자격을 갖추면 거주지역과 관계없이 전국에서 1순위 청약이 가능하며, 입주기업 근로자를 대상으로 한 산업단지 특별공급도 적용된다.용인반도체클러스터에는 SK하이닉스 반도체 생산시설과 반도체 소재·부품·장비 기업들이 들어설 예정이다. 교통 여건은 약 3㎞ 거리에 남용인IC가 위치해 서울세종고속도로를 이용할 수 있으며 국도 17·45호선과 지방도 57·318호선 등이 인접해 있다. 원삼초와 원삼중도 도보권에 위치한다.건설사인 동일토건 관계자는 "분양가상한제가 적용되는 단지로 반도체클러스터 조성에 따른 직주근접 수요 등을 기대하고 있다"고 말했다.