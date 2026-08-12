민경선 "고양형 통합돌봄 모델 구축" 본격화…경기도사회서비스원과 협약

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장과 안혜영 경기도사회서비스원장이 11일 고양시청 열린시장실에서 ‘2026년 통합돌봄 지원사업’ 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 11일 고양시청 열린시장실에서 안혜영 경기도사회서비스원장과 ‘2026년 통합돌봄 지원사업’ 업무협약을 체결하고, 지역사회 중심의 통합돌봄 체계 구축에 나섰다. ⓒ 고양시 관련사진보기

AD

민경선 고양특례시장이 민선 9기 핵심 공약인 지역사회 중심 통합돌봄 정책 추진에 속도를 내고 있다. 고양특례시는 경기도사회서비스원과 손잡고 지역 특성에 맞는 '고양형 통합돌봄 모델' 구축에 착수하며, 시민들이 시설이 아닌 자신이 살던 곳에서 의료·요양·복지 서비스를 받을 수 있는 지역사회 돌봄체계 마련에 나섰다.고양시는 지난 11일 시청 열린시장실에서 경기도사회서비스원과 '2026년 통합돌봄 지원사업' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률' 시행에 발맞춰 민선 9기 핵심 공약인 '지역사회 중심의 통합돌봄 체계 구축'을 본격적으로 추진하기 위한 것이다. 지역 특성에 맞는 돌봄체계를 구축하고 의료·요양·복지 서비스를 유기적으로 연계해 시민들이 익숙한 생활공간에서 필요한 돌봄을 받을 수 있도록 하는 것이 핵심이다.고양시는 올해 경기도사회서비스원이 추진하는 '2026년 통합돌봄 지원사업' 수행 지역으로 선정됐으며, 이번 협약을 계기로 양 기관은 통합돌봄 정책의 안정적인 정착과 지속 가능한 지역 돌봄 기반 마련을 위해 협력하기로 했다.협약에 따라 경기도사회서비스원은 고양시 지역 특성에 맞는 개선 과제를 발굴하고 복지자원 연계를 강화하는 한편, 통합돌봄 운영 매뉴얼의 현장 적용과 확산을 지원한다.또 가족돌봄자의 부담을 덜어주기 위한 신규 '돌봄프렌즈' 지원사업도 추진할 예정이다.고양시는 이를 바탕으로 경기도사회서비스원과 긴밀한 협력체계를 구축해 지역 맞춤형 통합돌봄 정책을 추진하고, 시민들이 살던 곳에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 행정적 지원을 강화할 계획이다.민경선 시장은 이번 협약을 '고양형 통합돌봄 모델' 구축의 출발점으로 규정했다.민 시장은 "이번 협약은 시민이 살던 곳에서 필요한 돌봄을 받을 수 있는 지역사회 통합돌봄 체계를 구축하는 중요한 출발점"이라며 "경기도사회서비스원과 긴밀히 협력해 고양시만의 통합돌봄 모델을 더 발전시키고 시민 중심의 돌봄정책을 펼치겠다"고 밝혔다.안혜영 경기도사회서비스원장도 "고양특례시와 함께 지역사회 통합돌봄의 모범적인 모델을 만들어가는 중요한 발판이 마련됐다"며 "고양시민 누구나 익숙한 곳에서 건강하고 존엄한 삶을 누릴 수 있도록 현장 가까이에서 든든한 지원을 이어가겠다"고 말했다.이번 협약은 초고령사회와 돌봄 수요 증가에 대응해 시설 중심이 아닌 지역사회 중심의 돌봄체계를 구축하려는 정책의 일환이다. 특히 민경선 시장이 강조해 온 '시민이 살던 곳에서 돌봄받는 도시'를 구현하기 위한 기반을 마련했다는 점에서 향후 고양시 통합돌봄 정책의 방향을 보여주는 사업으로 평가된다.